Rodovias do Triângulo são monitoradas por câmeras com IA; entenda

As rodovias BR-365 e MG-190 passam a ser monitoradas por câmeras com Inteligência Artificial para fiscalizar infrações de trânsito. É a primeira vez que a tecnologia é usada para esse fim em rodovias estaduais concedidas. O equipamento vai abranger três municípios do Triângulo Mineiro.



Elas já funcionam em trechos das rodovias sob a concessão da EPR Triângulo. As primeiras câmeras foram instaladas em pontos nos municípios de Uberlândia, Nova Ponte e Monte Carmelo.



A operação é uma parceria entre Agência Reguladora de Transportes do Estado de Minas Gerais (Artemig), a concessionária EPR Triângulo, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PMRv).



O sistema identifica infrações graves, como o uso de celular ao volante e a falta do cinto de segurança. De acordo com o coordenador de operações da EPR Triângulo, Alexandre Hummel, a tecnologia não substitui o trabalho humano, mas amplia o alcance da fiscalização. "Não é a inteligência artificial que faz a autoração, ela identifica, aponta e mostra. Esse agente da Polícia Rodoviária Federal, ao momento que ele identificou pela IA, ele vai lá e faz aquela autuação. As autuações tem que ser feitas de acordo com a legislação, que exige ser feita por um agente autuador", explica.



Segundo ele, as câmeras conseguem monitorar o veículo por meio da leitura de placas e também do interior, identificando se o condutor está usando celular, sem cinto, com apenas uma das mãos no volante ou com farol apagado. No trecho concedido à EPR, a lei exige que condutor trafegue com farois acesos, por se tratarem de vias não duplicadas.



O sistema funciona de forma integrada: as câmeras captam as imagens, a IA processa os dados em tempo real e, ao detectar uma possível infração, emite um alerta para os agentes. A análise e a decisão final ficam a cargo do policial, que pode fazer a notificação de forma remota, com mais agilidade e precisão, sem a necessidade de abordagem imediata na pista.



Um levantamento da concessionária apontou que cerca de 10% dos ocupantes que trafegavam por esses trechos não utilizavam o cinto de segurança. "Ao oferecer essa tecnologia às forças de segurança, contribuímos para reduzir infrações que geram acidentes graves. É um passo importante para modernizar a gestão das rodovias estaduais de Minas Gerais", destacou o gerente de Operações da EPR Triângulo, Fábio Schoba.



"O uso da inteligência artificial no monitoramento das rodovias estaduais fortalece o apoio às forças de segurança pública e contribui diretamente para a preservação de vidas", disse a diretora de Infraestrutura e Operação Rodoviária da Artemig, Isabela Baruffi.

A tecnologia otimiza recursos das forças policiais, segundo o inspetor Filipe Saad, da PRF de Uberlândia. "Além de economia de recursos e melhoria da nossa logística operacional, as câmeras com IA ampliam a presença policial na rodovia", afirmou.