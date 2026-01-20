Homem abre porta de carro, motociclista cai e tem pé esmagado por caminhão
Motociclista de aplicativo fica gravemente ferido em acidente com carro e caminhão em Contagem
Um motociclista de aplicativo ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um caminhão, na manhã desta terça-feira (20/1). A queda aconteceu por volta das 7h, na Rua Osório de Morais, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o condutor de um carro de passeio abriu a porta do veículo, atingindo o motociclista, que transportava uma passageira na garupa. Com o impacto, o piloto caiu na via e teve o tornozelo esmagado por um caminhão, que passava pelo local e fugiu sem prestar socorro.
O motociclista sofreu uma fratura exposta no tornozelo, com sangramento intenso e risco de amputação do membro. A passageira da moto teve escoriações leves.
Uma Unidade Básica do Samu foi acionada e encaminhou o motociclista em estado mais grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Já a passageira foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para a UPA Industrial, em Contagem.
De acordo com a Transcon, a Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.