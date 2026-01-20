Assine
overlay
Início Gerais
FRATURA GRAVE

Homem abre porta de carro, motociclista cai e tem pé esmagado por caminhão

Motociclista de aplicativo fica gravemente ferido em acidente com carro e caminhão em Contagem

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
20/01/2026 09:53 - atualizado em 20/01/2026 09:54

compartilhe

SIGA
x
Colisão ocorreu depois da abertura de porta de veículo no Cidade Industrial, em Contagem (MG)
Colisão ocorreu depois da abertura de porta de veículo no Cidade Industrial, em Contagem (MG) crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Um motociclista de aplicativo ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo um carro, uma motocicleta e um caminhão, na manhã desta terça-feira (20/1). A queda aconteceu por volta das 7h, na Rua Osório de Morais, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu quando o condutor de um carro de passeio abriu a porta do veículo, atingindo o motociclista, que transportava uma passageira na garupa. Com o impacto, o piloto caiu na via e teve o tornozelo esmagado por um caminhão, que passava pelo local e fugiu sem prestar socorro.

O motociclista sofreu uma fratura exposta no tornozelo, com sangramento intenso e risco de amputação do membro. A passageira da moto teve escoriações leves.

Leia Mais

Uma Unidade Básica do Samu foi acionada e encaminhou o motociclista em estado mais grave para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Já a passageira foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada para a UPA Industrial, em Contagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com a Transcon, a Polícia Militar esteve no local para registro da ocorrência, e a perícia da Polícia Civil foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito contagem corpo-de-bombeiros motociclista

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay