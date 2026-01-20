Assine
overlay
Início Gerais
SUL DE MINAS

Chuva em MG: ponte cai e impede acesso de moradores a distrito

Volume de chuva causou o transbordamento do rio, que colapsou a ponte em Monte Sião (MG). Desvio para acessar o distrito de Mococa é feito pela MG-459

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/01/2026 10:29 - atualizado em 20/01/2026 10:31

compartilhe

SIGA
x
Ponte cai no Sul de Minas Gerais devido às fortes chuvas dessa segunda-feira (19/1)
Ponte cai no Sul de Minas Gerais devido às fortes chuvas dessa segunda-feira (19/1) crédito: Defesa Civil

Uma ponte caiu no distrito de Mococa, em Monte Sião (MG), no Sul do estado, na tarde dessa segunda-feira (19/1), durante uma forte chuva que atingiu a região. A estrutura fica sobre o rio Eleutério, no Bairro São Marcos, e o desabamento impediu a circulação de veículos e pedestres pelo local.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a chuva aumentou consideravelmente o volume de água do rio e causou inundação. Em seguida, a estrutura colapsou. Ninguém ficou ferido.

Leia Mais

De acordo com a prefeitura, a ponte foi interditada por questões de segurança. Uma passagem provisória para pedestres deve ser construída nos próximos dias, até que a ponte passe por reforma definitiva.

As obras para a recuperação da estrutura devem começar após a realização de um levantamento técnico e quando as condições climáticas permitirem, já que a região tem registrado chuva nos últimos dias.

Como alternativa, motoristas devem acessar o distrito de Mococa pela MG-459, utilizando o trevo do bairro Campo Belo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura orienta que a população evite a área interditada e siga as sinalizações de trânsito até a normalização do acesso.

Tópicos relacionados:

chuva meteorologia minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay