Chuva em MG: ponte cai e impede acesso de moradores a distrito

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma ponte caiu no distrito de Mococa, em Monte Sião (MG), no Sul do estado, na tarde dessa segunda-feira (19/1), durante uma forte chuva que atingiu a região. A estrutura fica sobre o rio Eleutério, no Bairro São Marcos, e o desabamento impediu a circulação de veículos e pedestres pelo local.

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a chuva aumentou consideravelmente o volume de água do rio e causou inundação. Em seguida, a estrutura colapsou. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a prefeitura, a ponte foi interditada por questões de segurança. Uma passagem provisória para pedestres deve ser construída nos próximos dias, até que a ponte passe por reforma definitiva.

As obras para a recuperação da estrutura devem começar após a realização de um levantamento técnico e quando as condições climáticas permitirem, já que a região tem registrado chuva nos últimos dias.

Como alternativa, motoristas devem acessar o distrito de Mococa pela MG-459, utilizando o trevo do bairro Campo Belo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prefeitura orienta que a população evite a área interditada e siga as sinalizações de trânsito até a normalização do acesso.