ATENÇÃO, MORADORES!

BH sob alerta: capital pode enfrentar chuva forte até quarta (21/1)

Previsão para Belo Horizonte indica que próximos dias sejam com precipitações acima da média. Confira as orientações da Defesa Civil municipal

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
20/01/2026 08:32

De acordo com a Defesa Civil, por volta das 16h20, a regional Nordeste apresenta intensidade extremamente forte, na Norte e Pampulha forte, Nordeste moderada, já na Centro-Sul e Leste, chuva fraca
Duas regionais de BH já ultrapassam 70% da chuva esperada para todo o mês de janeiro crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Janeiro é um mês chuvoso em Belo Horizonte, mas a meteorologia indica que esta semana seja de precipitações acima da média na capital. A Defesa Civil municipal emitiu, nesta terça-feira (20/1), um alerta de chuva forte válido até a manhã de quarta (21/1).

De acordo com a Defesa Civil de BH, as precipitações podem chegar a 50 milímetros (mm), acompanhadas de raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h. O acumulado de precipitações esperado para todo o mês no município é de 339,1 mm.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), uma taxa de chuva de 1 milímetro por minuto equivale a 1 litro de água por minuto em uma área de 1 metro quadrado. Por exemplo, se chover 20 milímetros, isso significa que, em cada metro quadrado, caíram 20 litros de água.

Conforme a previsão meteorológica, há previsão de chuvas intensas, acompanhadas de raios, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O acumulado de precipitação entre ontem e sexta-feira (23/1)  pode atingir 300 milímetros (mm), sendo que os volumes diários podem superar os 60 mm até amanhã.

A quantidade de chuva prevista é ainda mais expressiva quando considerada a média climatológica para o mês de janeiro. Nos 31 dias, é aguardado um volume de 330,9 mm, mas, até a manhã desta terça, as regionais Oeste e Centro-Sul já contam com mais de 70% da chuva estimada para o mês (confira abaixo).

O órgão municipal recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores.

O que fazer em caso de chuva?

Com a previsão de chuva e trovoadas, a Defesa Civil municipal reforça a importância de medidas preventivas para proteger vidas e bens.

Recomendações essenciais

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteção contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Acumulado de chuvas (mm) em janeiro até 5h30 em 20/1

  • Barreiro: 231,4 (69,9%)
  • Centro-Sul: 243,4 (73,6)
  • Hipercentro: 109,8 (33,2%)
  • Leste: 162,6 (49,1%)
  • Nordeste: 187,2 (56,6%)
  • Noroeste: 214 (64,7%)
  • Norte: 168 (50,8%)
  • Oeste: 253,4 (76,6%)
  • Pampulha: 168,8 (51%)
  • Venda Nova: 147,8 (44,7)

