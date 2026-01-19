Assine
Carnaval 2026: Previsão de chuva forte cancela evento em BH

Unidos da Sergipe, previsto para este sábado (24/1), na Savassi, não será mais realizado devido às condições climáticas

19/01/2026 19:28

Chuva forte escurece a manhã entre o Bairro São Pedro e a Savassi, no Centro-Sul de BH
previsão de chuva forte causou cancelamento do evento crédito: Mateus Parreiras/EM/D.A.Press

O evento Unidos da Sergipe, previsto para o próximo sábado (24/1), na Savassi, em Belo Horizonte (MG), não será mais realizado. Por meio de nota, os bares Mascate e da Lora, organizadores da festividade, informaram que a decisão do cancelamento, "foi tomada de forma preventiva e responsável, diante da previsão de fortes chuvas para a data".

Ainda de acordo com os organizadores, "as condições climáticas poderiam comprometer a segurança do público, das equipes envolvidas, dos artistas e o bom andamento da programação", que ocorreria em via pública. A nota também lamenta pelo cancelamento e agradece a compreensão dos foliões. 

A atração de Pré-Carnaval 2026 era gratuito, porém acessível por meio de retirada de ingressos na plataforma Sympla. Os organizadores afirmaram que estão trabalhando para que o evento "aconteça em um novo momento". 

