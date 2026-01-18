Truck do Desejo, de BH, celebra a diversidade e a força da vida

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Aquecimento de carnaval turbinado, mostrando que não tem "tempo ruim" quando o assunto é folia. No domingo cinzento, chuvoso e de ruas com pouco movimento, vazias, uma galera animada subiu os tons - musicais e das cores - no ensaio do Bloco Truck do Desejo, no espaço de eventos Autêntica, no Bairro Santa Efigênia), na Região Centro-Sul de BH.

Faltando 13 dias para a abertura oficial do reinado de Momo na capital (de 31 de janeiro a 22 de fevereiro), sons variados invadiram a casa e deram boas-vindas antecipadas ao Rei Momo.

Com cerca de 200 integrantes, 142 na bateria, sob a regência de Dani Milena, Andressa Cajar e Isabela Siqueira, 38 na ala de dança e equipe de produção, o Truck do Desejo foi fundado em 2019 e vai desfilar na terça-feira (17/2) de carnaval, no Bairro Fernão Dias, contou a fundadora e produtora Lara Souza, ao lado das também produtoras do bloco, Thaís Barbosa, Dani Robaço e Mari Fidélis.

Bloco de protagonismo lésbico, com pessoas bissexuais, trans e travestis, o bloco traz, desta vez, o tema "Truque do Desejo, trocadilho com o "truck" do nome e o "truque de seguir vivendo, com o desejo e o 'tônus vital'", explicou Lara.

No ritmo da bateria, a canção "Que estrago", de Letrux, levou o povo ao delírio, entoando, a plenos pulmões: "Que sucesso que cê fez na minha casa/Que sucesso que cê fez lá na minha cama". Essa emendou com os versos de "Malandragem" - "Quem sabe eu ainda sou uma garotinha!", eternizada na voz de Cássia Eller.

Para todos

Com entrada gratuita e porta aberta a todos e todas, de várias gerações - havia até criancinhas de colo com papai e mamãe - o som, com sucessos da MPB, atraiu grupos de amigos e pessoas hospedadas no mesmo local, a exemplo do sueco Oliver Lundberg, de 26 anos, que está em BH para estudos, e a carioca Daiana Silva Santos, de 30, professora de informática e linguagem da informação. Eles gostaram do que viram e pretendem aproveitar outras festas do pré-carnaval. "Está muito bom", afirmou Oliver, fluente em inglês e espanhol.

Num grupo de amigos, Herbert Henrique Silva Martins, de 29, analista de sistemas, pela primeira vez no ensaio do Truck do Desejo, definiu em uma palavra o espírito do lugar: "democrático". Ao lado, Stephany Ribeiro, de 30, convidada pelos amigos, se sentiu "acolhida", enquanto Amanda Rodrigues, fonoaudióloga, e Hanny Teobaldo, analista de RH, ambas de 30, aplaudiram a diversidade, o respeito e inclusão do ambiente.

Agitos

O Carnaval de Belo Horizonte 2026 é realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, com a colaboração da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH). Com raízes em manifestações populares espontâneas, a folia é reconhecida por sua essência democrática e plural, atraindo milhões de pessoas e ocupando todas as regiões da cidade.

Consolidado como um dos maiores e melhores carnavais de rua do Brasil, o evento se destaca pela diversidade e inclusão, sendo hoje um dos principais produtos turísticos da capital mineira. Em 2026, o Carnaval ocorre entre os dias 31 de janeiro e 22 de fevereiro.

Ligados no batuque

Confira os aquecimentos e ensaios de blocos nesta semana

Quarta-feira, dia 21

19h - Aquecimento Psybloquim, no Bairro João Pinheiro, na Região Oeste

Quinta-feira, dia 22

18h - Diga que valeu - Axé Retrô, no Bairro Carmo, na Região Centro-Sul

Sábado, dia 24

11h - Ensaio É o Amô, no Bairro Prado, na Região Oeste

13h - Bloco da Cíclica, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste

13h - Ensaio Salada de Frutas, no Bairro Dom Cabral, na Região Noroeste

14h - Ensaio Afoxé Ógún Dé, no Bairro Trevo, na Região da Pampulha