Di Souza, destaque do carnaval de BH, vai cantar e tocar em oito blocos

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Ainda é cedo para dizer quem será a grande sensação do carnaval de Belo Horizonte em 2026, mas, sem dúvida alguma, é fácil apontar o nome que vai, literalmente, pular de bloco em bloco. Detalhe: em todos eles, esta pessoa ditará o ritmo da folia. O maestro e músico Di Souza está de volta à direção musical do Então, Brilha!, assim como ficará à frente dos blocos Circuladô, É o Amô e Abre-te Sésamo, dos quais foi fundador. Como diretor, também bate ponto no Volta Belchior e Havayanas Usadas, que comemoram 10 anos de história em 2026. E não para por aí. Di Souza participará dos desfiles do Swing Safado e do Ori Samba.



• MARCHINHA

Di Souza é homem da música. Maestro, cantor, compositor e diretor artístico, ele participou de 30 discos como percussionista. Entre esses álbuns estão “Não devo nada pra ninguém” (2015), “Bloco da Saudade” (2021) e “Boletim vermelho” (2025), que trouxe participações de Samuel Rosa, Sérgio Pererê, Flávio Renegado e Nêgo Bispo. Entre as faixas está “Seu cachorro tá na rua”, vencedora do Concurso deMarchinhas Mestre Jonas.



• • •





• PERCUSSÃO CIRCULAR

O Circuladô, fundado por Di Souza, promete fazer bonito na Avenida Afonso Pena no dia 8 de fevereiro, o domingo de pré-carnaval. Fruto da Escola Percussão Circular, dirigida por ele, o bloco alegra a folia com três baterias alternadas e mais de 700 membros.



• BAILE DA BÔTA

Novidades vão pipocar no carnaval de Belo Horizonte. Uma delas é a união dos bares da Lora e Mascate, que resultou no Unidos da Sergipe, com a primeira edição do Baile da Bôta, criado pela dupla de DJs Jambruna e Cordoval em parceria com a drag queen Charlotte. O repertório terá tecnobrega, piseiro, bregafunk e pagodão baiano. O DJ Pantta levará convidados. O evento está marcado para o próximo sábado (24/1), das 14h às 22h, no quarteirão da Rua Sergipe entre a Avenida Getúlio Vargas e Rua Fernandes Tourinho, na Savassi.



• SAULO NA LAGOA

Saulo Fernandes, com o projeto Saulo, Som e Sol, será atração do próximo sábado (24/1) no pré-carnaval da Lagoa dos Ingleses, na oitava edição do Bloquinho da Lagoa. A festa começa às 15h e marca a abertura do calendário cultural de 2026 do CSul Lagoa dos Ingleses.



• ANCESTRALIDADE

Consuelo Silva abre na segunda-feira (19/1), às 19h, no Espaço Cultural Suelly Freire, no Bairro São Geraldo, a exposição “Conexão ancestral”. Mineira de Araxá e radicada em Salvador há mais de uma década, a artesã criou série de peneiras de palha e pratos de barro inspirada nos itãs africanos e no milenar jogo de búzios. A mostra poderá ser visitada até 1º de julho, com entrada franca.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.