Confira os famosos que virão para a Mostra de Cinema de Tiradentes

A nove dias do início da 29ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, são confirmados os nomes dos primeiros convidados. Letícia Sabatella e Théon Medon participam do lançamento de “Pequenas criaturas”.

Gilda Nomance integra roda de conversa, o diretor Júlio Bressane acompanha o lançamento do filme de abertura “O fantasma da ópera”, e Chico Pinheiro e Frei Betto participam da roda de conversa e do lançamento do documentário “A Cabeça pensa onde os pés pisam: Frei Betto e a educação popular”. A mostra será realizada de 23 a 31 de janeiro.



• VIVA KARINE

O mais recente trabalho da atriz Karine Teles, a personagem Aldeíde do remake da novela “Vale tudo”, ainda está vivo na memória de muita gente. Difícil esquecer a personagem com seu visual monocromático que conquistou o público, sobretudo pelo talento da atriz, que tem carreira de sucesso no cinema.

Pela trajetória no audiovisual, ela será a homenageada na Mostra de Tiradentes. Aos 49 anos, a atriz, roteirista e diretora fluminense realizou inclusive alguns trabalhos com a produtora mineira Filmes de Plástico.



• NA TELONA

Durante a Mostra de Tiradentes, o público terá a oportunidade de ver ou rever os filmes “Salvarerosa”, dirigido por Susanna Lira; “A lama da mãe morta”, de Camilo Pellegrini; “Otimismo”, dirigido por Karine Teles, que também está em cena; “Que horas ela volta?”, de Anna Muylaert; “Quinze”, de Maurilio Martins; “Riscado”, de Gustavo Pizzi; “Romance”, em que Karine assina direção e roteiro.



• AO AR LIVRE

Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais, recebe, a partir de terça-feira (20/1) a exposição “Economia Criativa: encontros, memórias e partilha”. Realizada pelo Museu da Pessoa, com patrocínio da Kinross, via Lei Rouanet do Ministério da Cultura, a mostra segue em cartaz até 20 de fevereiro, na Praça Firmina Santana. Em totens instalados ao ar livre, o público conhece as trajetórias de Maria Ângela (quitandeira), Flávio Costa (artista visual e professor), Janaína Campos (artista visual e aquarelista), Solano Benedito (comunicador popular e radialista itinerante), Ronaldo Lopes – Ronaldo Planeta (produtor artesanal de rapadura), Mércia Vasconcelos (educadora e articuladora de projetos de geração de renda), Benedito da Conceição (mestre da caretagem e músico popular) e João da Silva – João do Forró (músico e compositor).



• SOB NOVA DIREÇÃO

Depois de 10 anos sob a liderança de Cássia Ximenes, a Câmara do Mercado Imobiliário e o Sindicato da Habitação de Minas Gerais será presidida por Leirson Cunha, que toma posse na próxima quarta-feira (21/1).

A diretoria da gestão 2026/2030 tem ainda como vice-presidentes Gabriela Alves Silva Lara, Luís Augusto Lara Rezende, Fabiano Barbosa Ambrósio, Adriano Nascimento Manetta e Leonardo da Mota Costa. Como diretores, Luiz Fernando Rievers Machado, Rodrigo Vieira Carvalho, Leonardo de Bessas Matos, Roberta Nunes Maia, Tatiane Gomides de Moura Nunes, Rafael Salles Amato, e Marcela Conde Nery Mesquita.

