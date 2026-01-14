Longa da Filmes de Plástico com Conceição Evaristo vai a Festival de Berlim
‘Se eu fosse vivo...vivia", de André Novais Oliveira, foi selecionado para a mostra Panorama do evento que começa em fevereiro na Alemanha
“Se eu fosse vivo... vivia”, quarto longa de André Novais Oliveira, um dos fundadores da produtora Filmes de Plástico, vai estrear no Festival de Berlim. O anúncio foi feito hoje (14/1). O longa foi selecionado para a mostra Panorama da 76.a. edição do evento.
A maior surpresa não foi exatamente a seleção, já que os curtas e longas da produtora mineira fundada em Contagem há muito circulam nos festivais europeus. A escritora Conceição Evaristo faz sua estreia no cinema como a coprotagonista, Jacira.
Rodado em 2024, quando a Filmes de Plástico completou 15 anos, “Se eu fosse vivo... vivia” foi influenciado pela morte da mãe do cineasta, a Dona Zezé, que atuou em alguns de seus filmes. O protagonista do longa é o pai do diretor, Norberto, que interpreta Gilberto.
A sinopse diz o seguinte: "Gilberto e Jacira prometeram envelhecer juntos – na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Até que a morte os separe."
Antes de filmar, Oliveira comentou com o Estado de Minas que o filme é uma mistura de gêneros: “Desde a ficção científica com um pouco de realismo fantástico. Parte da história pessoal, do luto pela minha mãe”, conta ele. Dona Zezé morreu em 2018 e também inspirou o nome da distribuidora Malute, que a produtora mineira criou. Malute era o nome que Norberto chamava a mulher.
A Berlinale será realizada de 12 a 22 de fevereiro. Além da produção mineira, o Brasil participa do festival com “A fabulosa máquina do tempo”, de Eliza Capai; “Quatro meninas”, de Karen Suzane; “Papaya”, de Priscilla Kellen; “Isabel”, de Gabe Klinger; e “Feito pipa”, de Allan Deberton.
Essa última, produção cearense, traz no elenco Carlos Francisco, ator mineiro que interpreta o sogro de Marcelo (Wagner Moura) em “O agente secreto”.