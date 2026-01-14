Festival de Berlim seleciona filme com ator mineiro

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O cinema brasileiro continua em local de destaque. Dessa vez, o longa-metragem “Feito Pipa”, dirigido por Allan Deberton, foi selecionado para a mostra competitiva Generation do 76º Festival Internacional de Cinema de Berlim (Berlinale). O filme tem no elenco Carlos Francisco, ator mineiro que viveu o Seu Alexandre de “O agente secreto”. Agora, ele contracena com nomes como Yuri Gomes, Teca Pereira e Lázaro Ramos.

O longa conta a história de Gugu, um menino de quase 12 anos que sonha em se tornar jogador de futebol e vive com a avó Dilma, uma professora aposentada que o cria de forma livre e afetuosa. Quando a avó passa a demonstrar fragilidade, o garoto tenta esconder a situação por medo de ser separado dela e forçado a morar com o pai Batista, personagem interpretado por Carlos Francisco, cuja relação com o filho é marcada por conflitos, ausências e dificuldade de aceitação.

Produzido pela Deberton Filmes e pela Biônica Filmes, em coprodução com a Warner Bros., e com distribuição nacional da Paris Filmes, “Feito Pipa” fará sua estreia mundial no festival, que ocorre entre os dias 12 e 22 de fevereiro de 2026. A mostra Generation é dedicada a obras com protagonismo infantojuvenil e é considerada uma das seções mais relevantes da Berlinale para revelar novos talentos e narrativas sensíveis.

Com roteiro de André Araújo, o longa foi rodado em Quixadá e em cidades vizinhas do interior do Ceará. A narrativa se passa às margens da barragem de Araújo Lima, que, após anos de seca, começa a revelar as ruínas de uma antiga cidade submersa. O cenário funciona como metáfora visual para memórias familiares, segredos e afetos soterrados pelo tempo.

A seleção para a Berlinale consolida mais um passo internacional na carreira de Allan Deberton, cineasta formado pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Dono de uma trajetória premiada com curtas-metragens exibidos em mais de 150 festivais, Deberton estreou nos longas com “Pacarrete”, vencedor de oito Kikitos no Festival de Gramado.

“É um sonho acontecendo. Ver um filme que fala de pertencimento, de família e de coragem sendo acolhido pela Berlinale é extremamente simbólico. É um reconhecimento de que essa experiência humana importa”, comemorou o diretor.