Relembre 5 outros filmes brasileiros que brilharam no exterior

A vitória de “O agente secreto” no Globo de Ouro como melhor filme de língua não inglesa, que também rendeu o prêmio de melhor ator para Wagner Moura, colocou novamente os holofotes sobre o cinema nacional.

O prêmio, recebido pelo diretor Kleber Mendonça Filho, celebra um momento importante para a indústria nacional e reforça uma longa tradição de produções brasileiras que conquistaram o mundo.

Ao longo das décadas, diversas obras do Brasil, assim como “O agente secreto”, e o vencedor do Oscar “Ainda estou aqui”, receberam aclamação da crítica internacional e levaram para casa alguns dos prêmios mais cobiçados do cinema.

Filmes brasileiros que fizeram história lá fora

“Ainda estou aqui” (2024)

Dirigido por Walter Salles, o longa marcou o retorno triunfal do diretor ao cenário das grandes premiações. Baseado na obra de Marcelo Rubens Paiva, o filme venceu o prêmio de Melhor Roteiro no Festival de Veneza e tornou-se um fenômeno de crítica e público. A produção não apenas reafirmou o talento de Fernanda Torres e Selton Mello, como também consolidou sua trajetória internacional ao conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional, devolvendo ao Brasil o lugar de destaque no topo do cinema mundial.

“Cidade de Deus” (2002)

Um dos maiores fenômenos do cinema brasileiro, o longa de Fernando Meirelles e Kátia Lund recebeu quatro indicações ao Oscar, incluindo melhor diretor. A narrativa sobre a vida em uma favela do Rio de Janeiro tornou-se uma referência cultural.

“Central do Brasil” (1998)

Este clássico de Walter Salles emocionou o mundo com a história de Dora e Josué. O filme consagrou Fernanda Montenegro como uma das maiores atrizes de sua geração, rendendo-lhe uma indicação ao Oscar de melhor atriz. A produção também venceu o Globo de Ouro e o Urso de Ouro no Festival de Berlim.

“O pagador de promessas” (1962)

A obra de Anselmo Duarte alcançou um feito histórico e até hoje único para o cinema nacional: a conquista da Palma de Ouro no Festival de Cannes, principal prêmio do evento. Baseado na peça de Dias Gomes, o filme foi também indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro.

“Bacurau” (2019)

Outro trabalho de Kleber Mendonça Filho, desta vez em parceria com Juliano Dornelles, "Bacurau" foi aclamado no Festival de Cannes, onde levou o Prêmio do Júri. A mistura de ficção científica e crítica social conquistou a crítica estrangeira por sua originalidade.

