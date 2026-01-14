Revista volta atrás e recoloca Wagner Moura entre os favoritos ao Oscar
Ator brasileiro foi reincluído na lista depois da vitória no Globo de Ouro de domingo, quando conquistou o troféu de Melhor Ator de Drama
RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de excluir Wagner Moura dos indicados ao Oscar de melhor ator de 2026, a revista Variety voltou atrás e incluiu o nome do brasileiro entre os cinco finalistas. Na lista atualizada e divulgada nesta terça-feira (13/01), o protagonista de "O Agente Secreto" aparece entre os candidatos a ganhar a estatueta da principal premiação do cinema mundial.
O brasileiro retornou à lista da revista após ganhar o Globo de Ouro como melhor ator em filme de drama no último domingo (11). Um dia antes, a publicação havia excluído Wagner Moura da relação na semana em que ele não foi indicado ao SAG Awards.
Além do brasileiro, segundo a revista, também devem ser indicados Timothée Chalamet ("Marty Supreme"), Leonardo DiCaprio ("Uma Batalha Após a Outra"), Michael B. Jordan ("Pecadores") e Ethan Hawke ("Blue Moon"), sendo este último apontado como o favorito à vitória.
A publicação também antecipa "O Agente Secreto", premiado como o melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro, como um dos selecionados para concorrer a melhor filme e melhor filme internacional, e aposta em outros títulos como vencedores dessas duas categorias -respectivamente, "Pecadores" e "Valor Sentimental".
A lista oficial de indicados ao Oscar será divulgada no dia 22 de janeiro. A votação para definir os nomeados começou nesta segunda-feira (12) e vai até sexta-feira (16).