Onde ver os filmes de Wagner Moura?

Wagner Moura tem uma longa lista de filmes em que atuou, seja como protagonista, seja como coadjuvante ou em papeis menores. Ao todo, 39 filmes.

Ao longo da carreira, recebeu 108 indicações para prêmios e conquistou 61. O mais recente deles, nessa noite de domingo para segunda, o Globo de Ouro como Melhor Ator de Drama em O agente secreto. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou prêmio, o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e está em exibição nos cinemas, não disponível no streaming por enquanto.

Essa conquista mais recente, ao lado dos outros troféus ganhos em outras premiações pela atuação de Moura em O agente secreto, desperta no público em geral a vontade de (re)ver filmes anteriores do ator baiano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Então, vão aqui dez dicas, dos mais novos para os mais antigos: