Onde ver os filmes de Wagner Moura?
Ator já trabalhou em quase 40 filmes e ganhou 61 prêmios; o Globo de Ouro desse domingo atiça nos fãs a vontade de (re)ver os filmes anteriores de Moura
compartilheSIGA
Wagner Moura tem uma longa lista de filmes em que atuou, seja como protagonista, seja como coadjuvante ou em papeis menores. Ao todo, 39 filmes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ao longo da carreira, recebeu 108 indicações para prêmios e conquistou 61. O mais recente deles, nessa noite de domingo para segunda, o Globo de Ouro como Melhor Ator de Drama em O agente secreto. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou prêmio, o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e está em exibição nos cinemas, não disponível no streaming por enquanto.
Leia Mais
Essa conquista mais recente, ao lado dos outros troféus ganhos em outras premiações pela atuação de Moura em O agente secreto, desperta no público em geral a vontade de (re)ver filmes anteriores do ator baiano.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Onde assistir a ‘O Agente Secreto’ em BH?
- Julia Roberts abraça Wagner Moura após vitória de ‘O Agente Secreto’
Então, vão aqui dez dicas, dos mais novos para os mais antigos:
- Guerra Civil (2024) - Netflix e Amazon Prime
- O agente oculto (2022), com Ryan Gosling e Ana de Armas - Netflix
- Sérgio (2020), com Ana de Armas - Netflix
- Carandiru (2015), com Rodrigo Santoro - Netflix
- VIPs (2011) - Amazon Prime
- Tropa de elite 2 (2010) - Globoplay e Amazon Prime
- Tropa de elite (2007) - Netflix, Amazon Prime e HBO Max
- Ó pai, ó (2007) - Amazon Prime e Globoplay
- Saneamento básico (2007) - HBO Max, Netflix e Amazon Prime
- Sabor da paixão (2000), exibido no Festival de Cannes, com Penélope Cruz - Amazon Prime