O BAIANO PREMIADO

Onde ver os filmes de Wagner Moura?

Ator já trabalhou em quase 40 filmes e ganhou 61 prêmios; o Globo de Ouro desse domingo atiça nos fãs a vontade de (re)ver os filmes anteriores de Moura

Benny Cohen
Benny Cohen
Repórter
Editor de mídias convergentes
12/01/2026 11:43

Wagner Moura com o Golden Eye, premiação do Festival de Zurique, na Suíça
Onde ver os filmes de Wagner Moura? crédito: Reprodução / Instagram

Wagner Moura tem uma longa lista de filmes em que atuou, seja como protagonista, seja como coadjuvante ou em papeis menores. Ao todo, 39 filmes.

Ao longo da carreira, recebeu 108 indicações para prêmios e conquistou 61. O mais recente deles, nessa noite de domingo para segunda, o Globo de Ouro como Melhor Ator de Drama em O agente secreto. O filme, dirigido por Kleber Mendonça Filho, também conquistou prêmio, o de Melhor Filme de Língua Não Inglesa, e está em exibição nos cinemas, não disponível no streaming por enquanto.

Essa conquista mais recente, ao lado dos outros troféus ganhos em outras premiações pela atuação de Moura em O agente secreto, desperta no público em geral a vontade de (re)ver filmes anteriores do ator baiano. 

Então, vão aqui dez dicas, dos mais novos para os mais antigos:

  • Guerra Civil (2024) - Netflix e Amazon Prime
  • O agente oculto (2022), com Ryan Gosling e Ana de Armas - Netflix
  • Sérgio (2020), com Ana de Armas - Netflix
  • Carandiru (2015), com Rodrigo Santoro - Netflix
  • VIPs (2011) - Amazon Prime
  • Tropa de elite 2 (2010) - Globoplay e Amazon Prime
  • Tropa de elite (2007) - Netflix, Amazon Prime e HBO Max
  • Ó pai, ó (2007) - Amazon Prime e Globoplay
  • Saneamento básico (2007) - HBO Max, Netflix e Amazon Prime
  • Sabor da paixão (2000), exibido no Festival de Cannes, com Penélope Cruz - Amazon Prime

