CINEMAS

Onde assistir ‘O Agente Secreto’ em BH?

O filme foi vencedor de duas categorias no 'Globo de Ouro', a de melhor filme de língua não inglesa, e melhor ator em filme de drama

Flor Sette Camara
Flor Sette Camara*
Repórter
12/01/2026 10:38

Filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho avança cada vez mais nas premiações do cinema.
Filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho avança cada vez mais nas premiações do cinema. crédito: Divulgação / 'O agente secreto'

O longa brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, foi um dos maiores destaques da noite no Globo de Ouro no último domingo (11/01), levando os prêmios de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama, para a atuação de Moura. 

Além do prêmio inédito de melhor ator, vencido por Wagner Moura, foi a primeira vez na história em que o Brasil venceu dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro.

Nos cinemas brasileiros desde 6 de novembro de 2025, com distribuição da Vitrine Filmes, “O agente secreto” ainda está em cartaz. Confira onde assistir o filme em Belo Horizonte e os horários disponíveis: 

Os horários estão sujeitos à alteração prévia dos cinemas. 

Sinopse

A trama se passa em Recife, em 1977, durante a ditadura militar. A história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal para fugir de seu passado misterioso.

Ao longo da trama, Marcelo tenta se manter próximo de seu filho pequeno, que vive com os avós. O filme utiliza a atmosfera do Recife da época para construir um suspense tenso, abordando temas como perseguição política, poder e os laços familiares em meio ao perigo.

