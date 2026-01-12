O longa brasileiro “O agente secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, foi um dos maiores destaques da noite no Globo de Ouro no último domingo (11/01), levando os prêmios de melhor filme de língua não inglesa e melhor ator em filme de drama, para a atuação de Moura.

Além do prêmio inédito de melhor ator, vencido por Wagner Moura, foi a primeira vez na história em que o Brasil venceu dois prêmios em uma mesma edição do Globo de Ouro.

Onde assistir ‘O agente secreto’ em BH?

Nos cinemas brasileiros desde 6 de novembro de 2025, com distribuição da Vitrine Filmes, “O agente secreto” ainda está em cartaz. Confira onde assistir o filme em Belo Horizonte e os horários disponíveis:

Una Cine Belas Artes: 15h30 e 20h30

Centro Cultural Unimed BH-Minas: 14h10, 17h10 e 20h10

Cineart Boulevard (Boulevard Shopping): 20h40

Teatro Pátio Savassi: 20h50

Cineart Ponteio (Ponteio Lar Shopping): 20h30

Cinema Cinemark (BH Shopping): 20h40

Cinemark Partage Betim: 21h40

Os horários estão sujeitos à alteração prévia dos cinemas.

Sinopse

A trama se passa em Recife, em 1977, durante a ditadura militar. A história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal para fugir de seu passado misterioso.

Ao longo da trama, Marcelo tenta se manter próximo de seu filho pequeno, que vive com os avós. O filme utiliza a atmosfera do Recife da época para construir um suspense tenso, abordando temas como perseguição política, poder e os laços familiares em meio ao perigo.

