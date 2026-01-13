Wagner Moura já namorou autora de novelas; relembre
Antes da fama, ator viveu romance com Manuela Dias, hoje autora da Globo, e depois construiu uma relação sólida ao lado da fotógrafa Sandra Delgado
Antes de se tornar um dos atores brasileiros mais reconhecidos dentro e fora do país, Wagner Moura viveu um breve romance com a autora de novelas Manuela Dias. O relacionamento aconteceu nos anos 1990, quando os dois ainda estavam na faculdade – ambos estudaram na Universidade Federal da Bahia. Em entrevistas, ela disse que foi um breve mas intenso amor.
"Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado. Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre", disse ela à revista GQ, em dezembro de 2025.
"Quando o vi em cena pela primeira vez, em uma peça dirigida por Zé Possi Neto, tive certeza de que um foguete estava decolando, um vulcão entrara em erupção. Assim foi: o galã de olhos tristes vê horizontes cada vez mais longínquos. Ele é ator, pensador, escritor, ativista... Um artista que amplia todos os conceitos", contou.
Na época, Wagner ainda não havia engrenado de vez na carreira artística. Estudante de jornalismo, envolvido com teatro e música em Salvador, ele vivia um momento de descobertas pessoais e profissionais — o mesmo cenário em que conheceu Manuela, que anos depois se tornaria uma das principais autoras da TV Globo, responsável por sucessos como “Amor de Mãe” e pelo controverso remake de “Vale Tudo”.
Depois do romance com Manuela Dias, Wagner Moura seguiu sua vida pessoal longe de grandes exposições. Desde 2001, ele é casado com a fotógrafa e jornalista Sandra Delgado, com quem construiu uma relação sólida e discreta. Os dois têm três filhos: Bem, Salvador e José.
Os ex-relacionamentos de Manuela Dias
Ao longo da vida, Manuela Dias também teve outros relacionamentos com nomes conhecidos do meio artístico. Além do romance com Wagner Moura, a autora acumulou histórias que frequentemente chamaram a atenção do público.
O primeiro namoro dela foi com o diretor Tiago Worcman, que atualmente é casado com a atriz Carolina Dieckmann. As duas trabalharam juntas em “Vale tudo”: Carolina viveu Leila na trama de Dias.
Ela também manteve um relacionamento com o cineasta Caio Sóh, também ex-namorado da atriz Nathália Dill. Os dois têm uma filha, Helena, de 10 anos.
Posteriormente, Manu namorou Murilo Benício entre 2019 e 2020, no período em que ele integrava o elenco da novela “Amor de Mãe”, escrita por ela. O relacionamento terminou durante a exibição da trama.
Em 2025, foi noticiado o namoro de Manuela com o produtor Lucas Vianna, mais jovem e filho de atores. Ela descreveu a relação como uma parceria marcada por troca e aprendizado.