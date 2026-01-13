Wagner Moura já namorou autora de novelas; relembre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Antes de se tornar um dos atores brasileiros mais reconhecidos dentro e fora do país, Wagner Moura viveu um breve romance com a autora de novelas Manuela Dias. O relacionamento aconteceu nos anos 1990, quando os dois ainda estavam na faculdade – ambos estudaram na Universidade Federal da Bahia. Em entrevistas, ela disse que foi um breve mas intenso amor.

"Wag é um desses amores que levamos para sempre, transmutado. Lembro até hoje da primeira vez que o vi: ele usava uma calça de alfaiataria feita por sua mãe, Piu Piu, e sapatos de camurça de amarrar. Existia algo em seu olhar que me capturou para sempre", disse ela à revista GQ, em dezembro de 2025.

"Quando o vi em cena pela primeira vez, em uma peça dirigida por Zé Possi Neto, tive certeza de que um foguete estava decolando, um vulcão entrara em erupção. Assim foi: o galã de olhos tristes vê horizontes cada vez mais longínquos. Ele é ator, pensador, escritor, ativista... Um artista que amplia todos os conceitos", contou.

Na época, Wagner ainda não havia engrenado de vez na carreira artística. Estudante de jornalismo, envolvido com teatro e música em Salvador, ele vivia um momento de descobertas pessoais e profissionais — o mesmo cenário em que conheceu Manuela, que anos depois se tornaria uma das principais autoras da TV Globo, responsável por sucessos como “Amor de Mãe” e pelo controverso remake de “Vale Tudo”.

Depois do romance com Manuela Dias, Wagner Moura seguiu sua vida pessoal longe de grandes exposições. Desde 2001, ele é casado com a fotógrafa e jornalista Sandra Delgado, com quem construiu uma relação sólida e discreta. Os dois têm três filhos: Bem, Salvador e José.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

Os ex-relacionamentos de Manuela Dias

Ao longo da vida, Manuela Dias também teve outros relacionamentos com nomes conhecidos do meio artístico. Além do romance com Wagner Moura, a autora acumulou histórias que frequentemente chamaram a atenção do público.

O primeiro namoro dela foi com o diretor Tiago Worcman, que atualmente é casado com a atriz Carolina Dieckmann. As duas trabalharam juntas em “Vale tudo”: Carolina viveu Leila na trama de Dias.

Ela também manteve um relacionamento com o cineasta Caio Sóh, também ex-namorado da atriz Nathália Dill. Os dois têm uma filha, Helena, de 10 anos.

Posteriormente, Manu namorou Murilo Benício entre 2019 e 2020, no período em que ele integrava o elenco da novela “Amor de Mãe”, escrita por ela. O relacionamento terminou durante a exibição da trama.

Em 2025, foi noticiado o namoro de Manuela com o produtor Lucas Vianna, mais jovem e filho de atores. Ela descreveu a relação como uma parceria marcada por troca e aprendizado.