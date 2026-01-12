Quem é a mulher de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado e os filhos do ator

O ator Wagner Moura conquistou, na madrugada desta segunda-feira (12/1), o Globo de Ouro de melhor ator em filme de drama por sua atuação em "O Agente Secreto", a primeira vez que um ator brasileiro disputa e vence nesta categoria. A vitória ampliou o interesse do público brasileiro pelo artista, especialmente em relação à sua vida pessoal.

Reflexo disso, dados do Google Trends mostram que as buscas pelo nome de sua esposa, a fotógrafa e documentarista Sandra Delgado, de 49 anos, assim como pelo termo "filhos de Wagner Moura", atingiram pico nesta segunda.

Em seu discurso ao receber o troféu, Moura exaltou a cultura brasileira e dedicou o prêmio à família. "'O Agente Secreto' é um filme sobre memória, ou a falta de memória, e trauma geracional. Eu acho que se o trauma pode ser passado de geração em geração, valores também podem. Então isso é para aqueles que estão resistindo com seus valores em momentos difíceis. Para Sandra [Delgado, sua mulher], nossos filhos, nossa vida juntos, te amo demais", disse, em inglês.

O ator mantém um relacionamento de mais de 20 anos com Delgado, eles estão juntos desde 2001. Os dois se conheceram em Salvador, onde se apaixonaram, e depois se mudaram para o Rio de Janeiro. Atualmente, o casal vive entre o Rio e Los Angeles com os três filhos: Bem, de 19 anos, Salvador, de 15, e José, de 13.

O filme brasileiro "O Agente Secreto" foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles. A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com "Hamnet", adaptação do livro de Maggie O'Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de "Hamlet". Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de "Central do Brasil". Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira. Nas categorias de TV, a série "Adolescência" foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada. Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão. Entre os filmes, "Uma Batalha Após a Outra" também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.

Formada em comunicação social e jornalismo pela UFBA (Universidade Federal da Bahia), ela iniciou sua carreira como assistente do fotógrafo Mário Cravo Neto, com quem trabalhou entre 1999 e 2001, em Salvador, na Bahia. Em 2005, ela venceu o Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos pelo conjunto da obra do projeto Viva Favela, no qual atuou como fotógrafa e editora de fotografia.

Em 2015, dirigiu a série "Terceiro Sinal", exibida pelo GNT. Ela também é roteirista da minissérie "Maria e o Cangaço", lançada no Disney+ em 2025.

Atualmente, desenvolve "Existi", documentário sobre a bailarina Marilena Ansaldi, que morreu aos 87 anos, em fevereiro de 2021.



Além disso, fará sua estreia na direção de ficção e como roteirista de longa-metragem com "A Estrangeira", filme inspirado na vida da fotógrafa Claudia Andujar. Em seu perfil no Instagram, Delgado escreveu que Andujar foi uma "artista inspiradora que transformou a fotografia em uma poderosa ferramenta de ativismo, unindo direitos humanos, sustentabilidade e espiritualidade". No mesmo post, ela anunciou que Moura será o produtor executivo do longa.

Com cerca de 20 mil seguidores no Instagram, a cineasta compartilha seus projetos profissionais e também já usou a rede social para declarar apoio ao presidente Lula nas eleições de 2022.

Pouco se sabe sobre a vida dos três filhos do casal, que mantém discrição sobre a família. O mais velho, Bem, em 2022, discursou ao lado do pai no 21º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Na ocasião, Moura venceu o prêmio de melhor primeira direção por "Marighella" e afirmou que, entre os filhos, Bem seria o que seguiria carreira no cinema.

Moura e Delgado também são pais de Salvador e José. Ambos apareceram em registros de vídeo pré-gravados exibidos na peça "Um Julgamento: Depois do Inimigo do Povo", que estreou no fim do ano passado e marcou o retorno do ator aos palcos.