TÚNEL DO TEMPO

Depois do Globo de Ouro, vídeo de Wagner Moura criança viraliza na web

O vídeo mostra Wagner Moura aos 11 anos, coberto de lama, comentando a mudança de Rodelas para Nova Rodelas

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
12/01/2026 17:33

Web resgata entrevista que Wagner Moura deu quando era criança
Web resgata entrevista que Wagner Moura deu quando era criança crédito: Golden Globes /Redes sociais / reprodução

O ator baiano Wagner Moura venceu, na madrugada desta segunda-feira (12/1), o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026, por sua atuação em “O Agente Secreto”. Depois da premiação, as redes sociais resgataram um vídeo do astro com 11 anos em uma entrevista de TV.

Na ocasião, ele estava em Rodelas, no Sertão da Bahia, onde passou parte da infância. A cidade foi inundada nos anos 1980 devido à construção da Hidrelétrica de Itaparica, e, para abrigar os moradores, foi criada a Nova Rodelas. Com lama no rosto, carisma e muita desenvoltura, Wagner falou da mudança forçada.

"Não estava com vontade de me mudar não, mas agora que já mudei... É legal, melhor que aqui. Não, nem tudo... Porque aqui é o lugar que a gente brinca, sempre se diverte, já tem as coisas tudo, que a gente já sabe tudo. Lá é tudo estranho para a gente. Aqui a gente joga bola e brinca de se esconder", disse o pequeno Wagner à época.

O registro foi feito em 1987. "Quando eu tinha 10 anos, todo mundo teve que se mudar para a cidade Nova Rodelas. E as equipes de TV foram lá cobrir isso. Eu estava lá, todo sujo de lama, e chegou um repórter me perguntando 'o que você acha disso?'. E tem um vídeo na internet mostrando eu, com onze anos", disse o ator em participação no PodPah.

Em 2021, durante entrevista ao “Papo de Segunda”, da GNT, Moura refletiu sobre a infância. "Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador. Do que vi, do que vivi, do que vi de produção cultural, de produção artística em Salvador, de estar ali naquela cidade com aquelas pessoas, né? Isso, para mim, é muito importante. Quando digo que sou lá fora um ator interessante para eles porque sou de Salvador, tenho total clareza disso. Não faz sentido querer trabalhar lá e querer ser um cara igual àqueles caras lá”, afirmou. 

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina" Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003 Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho

