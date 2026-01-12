Depois do Globo de Ouro, vídeo de Wagner Moura criança viraliza na web

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator baiano Wagner Moura venceu, na madrugada desta segunda-feira (12/1), o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro 2026, por sua atuação em “O Agente Secreto”. Depois da premiação, as redes sociais resgataram um vídeo do astro com 11 anos em uma entrevista de TV.

Na ocasião, ele estava em Rodelas, no Sertão da Bahia, onde passou parte da infância. A cidade foi inundada nos anos 1980 devido à construção da Hidrelétrica de Itaparica, e, para abrigar os moradores, foi criada a Nova Rodelas. Com lama no rosto, carisma e muita desenvoltura, Wagner falou da mudança forçada.

"Não estava com vontade de me mudar não, mas agora que já mudei... É legal, melhor que aqui. Não, nem tudo... Porque aqui é o lugar que a gente brinca, sempre se diverte, já tem as coisas tudo, que a gente já sabe tudo. Lá é tudo estranho para a gente. Aqui a gente joga bola e brinca de se esconder", disse o pequeno Wagner à época.

O registro foi feito em 1987. "Quando eu tinha 10 anos, todo mundo teve que se mudar para a cidade Nova Rodelas. E as equipes de TV foram lá cobrir isso. Eu estava lá, todo sujo de lama, e chegou um repórter me perguntando 'o que você acha disso?'. E tem um vídeo na internet mostrando eu, com onze anos", disse o ator em participação no PodPah.

Em 2021, durante entrevista ao “Papo de Segunda”, da GNT, Moura refletiu sobre a infância. "Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador. Do que vi, do que vivi, do que vi de produção cultural, de produção artística em Salvador, de estar ali naquela cidade com aquelas pessoas, né? Isso, para mim, é muito importante. Quando digo que sou lá fora um ator interessante para eles porque sou de Salvador, tenho total clareza disso. Não faz sentido querer trabalhar lá e querer ser um cara igual àqueles caras lá”, afirmou.

