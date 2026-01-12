Histórico: Wagner Moura e “O Agente Secreto” conquistam o Globo de Ouro

"O Agente Secreto" ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Ao receber a estatueta, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou uma mensagem de "alô, Brasil", fez agradecimentos ao elenco e destacou Wagner Moura, que estava com ele no palco: "as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo". Foto: Reprodução de vídeo TV Globo