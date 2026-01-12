Wagner Moura: 'Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura'
Premiado no Globo de Ouro, ator afirmou em coletiva de imprensa que o cinema brasileiro precisa seguir enfrentando seu passado autoritário
Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.
Em coletiva de imprensa após receber o prêmio, o ator afirmou que o Brasil precisa "continuar fazendo filmes sobre a ditadura".
"A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira. Aconteceu há apenas 50 anos. Recentemente, entre 2018 e 2022, tivemos um presidente de extrema direita, uma manifestação direta dos ecos desse período. A ditadura ainda está muito presente no cotidiano do país", afirmou o ator.
"O agente secreto" é o primeiro longa brasileiro a vencer duas categorias no Globo de Ouro, ao conquistar também o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.
Mais cedo, no tapete vermelho, Moura já havia destacado seu engajamento político. "Sou uma pessoa muito política, penso politicamente e gosto de fazer filmes políticos", disse.
Após a cerimônia, realizada no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles (EUA), o elenco celebrou a conquista noite adentro. Um vídeo postado nas redes sociais de Kleber Mendonça Filho mostra o grupo cantando e dançando ao som de "Não deixe o samba morrer", de Alcione.