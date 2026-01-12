Assine
CINEMA

Wagner Moura: 'Temos que continuar fazendo filmes sobre a ditadura'

Premiado no Globo de Ouro, ator afirmou em coletiva de imprensa que o cinema brasileiro precisa seguir enfrentando seu passado autoritário

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
12/01/2026 15:09 - atualizado em 12/01/2026 15:10

Wagner Moura defendeu a produção de filmes sobre a ditadura militar
Wagner Moura defendeu a produção de filmes sobre a ditadura militar crédito: Golden Globes / reprodução

Wagner Moura venceu o Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama na madrugada desta segunda-feira (12/1) por sua atuação em "O agente secreto", de Kleber Mendonça Filho.

Em coletiva de imprensa após receber o prêmio, o ator afirmou que o Brasil precisa "continuar fazendo filmes sobre a ditadura".

"A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira. Aconteceu há apenas 50 anos. Recentemente, entre 2018 e 2022, tivemos um presidente de extrema direita, uma manifestação direta dos ecos desse período. A ditadura ainda está muito presente no cotidiano do país", afirmou o ator.

"O agente secreto" é o primeiro longa brasileiro a vencer duas categorias no Globo de Ouro, ao conquistar também o prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

Mais cedo, no tapete vermelho, Moura já havia destacado seu engajamento político. "Sou uma pessoa muito política, penso politicamente e gosto de fazer filmes políticos", disse.

Após a cerimônia, realizada no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles (EUA), o elenco celebrou a conquista noite adentro. Um vídeo postado nas redes sociais de Kleber Mendonça Filho mostra o grupo cantando e dançando ao som de "Não deixe o samba morrer", de Alcione.

