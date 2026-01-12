Fernanda Torres diz que êxito do cinema é resultado de país democrático

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Fernanda Torres celebrou as vitórias do filme "O Agente Secreto" no Globo de Ouro, que aconteceu domingo (11), nos Estados Unidos. No ano passado, ela foi a primeira brasileira a ganhar como melhor atriz em filme de drama, feito que Wagner Moura repetiu ao levar a categoria -desta vez, entre os homens.



À reportagem, a atriz disse que se sente muito orgulhosa do cinema brasileiro. "Neste ano foi Nordeste na veia -com Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, a Alice Carvalho, o Wagner, que é meu irmão, o Kleber, que é uma joia de Pernambuco, esse estado porreta brasileiro", ela afirmou. "Acho bonito também que são dois anos seguidos da presença do Brasil em prêmios tão importantes."

Além do prêmio vencido por Wagner Moura, o filme brasileiro dirigido por Kleber Mendonça Filho levou a categoria de melhor filme em língua não-inglesa. Torres citou em sua fala a atriz potiguar Alice Carvalho, uma das integrantes do elenco de "O Agente Secreto".



Ela fez uma reflexão sobre a cultura brasileira. "A gente não se reconhece muito latino, é um país meio voltado para a África, com uma mistura de Portugal, África e os nossos povos originários. A cultura brasileira é meio essa ilha cultural difícil de traduzir. E aí em dois anos seguidos a gente consegue fazer dois filmes que têm a dizer ao mundo uma coisa tão bonita", ela disse.



A atriz, que ganhou o Globo de Ouro em 2025 por sua performance no filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, afirmou que Wagner Moura é uma joia do Brasil. Celebrou também o fato de "O Agente Secreto" ser "um filme vindo 100% do Nordeste".



"É muito incrível o que está acontecendo. Concordo com o Wagner que isso é resultado de um país democrático, que ama sua cultura -e amar sua cultura é uma coisa muito importante. Sendo brasileira, esses últimos anos têm ajudado o Brasil a entender a importância dessa cultura. Espero que mais filmes venham disso, que a gente continue essa leva", ela afirmou.



Torres revelou o desejo de que Kleber Mendonça Filho "ainda filme muito na vida" e se disse "muito feliz e muito orgulhosa". A atriz agradeceu pelos santinhos com uma ilustração de seu rosto que a equipe de "O Agente Secreto" levou para o Globo de Ouro. "Fiquei tão emocionado com aquilo. É muito lindo, muito lindo. Foi mais do que merecido. E viva a perna cabeluda!"



Mais cedo, no Instagram, Torres fez uma publicação dizendo que "só deu Nordeste em Lalaland! Parabéns santos guerreiros Waguinho e Kleber". Ela citou o musical "La La Land: Cantando Estações", de 2016, para se referir aos Estados Unidos.



A publicação traz fotos de Moura e Alice Carvalho segurando os santinhos com o desenho de Torres. Eles levaram as imagens como uma espécie de amuleto à premiação, que aconteceu em Beverly Hills.