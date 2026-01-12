Brasil é surpresa agradável no Globo de Ouro para a imprensa internacional

Os dois prêmios de "O Agente Secreto" no Globo de Ouro renderam destaques na imprensa ao redor do mundo. A obra brasileira levou a categoria de melhor filme em língua não-inglesa e seu protagonista, Wagner Moura, ganhou como melhor ator em filme de drama, na cerimônia que aconteceu no domingo (11), em Los Angeles.

O New York Times incluiu a vitória do ator brasileiro entre os melhores momentos da premiação. "O vencedor de melhor ator, Wagner Moura, é um daqueles artistas que muita gente nos Estados Unidos provavelmente não estava familiarizada antes dessa temporada, mas que com certeza vai continuar", escreveu a crítica de cinema do jornal, Alissa Wilkinson.

Também americano, o jornal Washington Post escreveu que o Brasil "vem quente" na temporada de premiações de cinema. O veículo lembrou das vitórias de Fernanda Torres no Globo de Ouro, e do filme que ela protagonizou, "Ainda Estou Aqui", no último Oscar, além de destacar o prêmio dado a "O Agente Secreto".

O britânico The Guardian afirmou que o filme de Kleber Mendonça Filho "se tornou uma espécie de surpresa agradável" na noite de premiação. O crítico Peter Bradshaw escreveu que o filme brasileiro foi um de seus favoritos do ano e que "foi muito bom ver um excelente ator ganhar um prêmio", se referindo a vitória de Moura.

Da França, o Le Monde colocou "O Agente Secreto" entre os destaques do Globo de Ouro como a grande surpresa da noite. "O filme brasileiro de Kleber Mendonça Filho leva para casa o prêmio de melhor filme estrangeiro e também permite que seu protagonista, Wagner Moura, conquiste o prêmio de melhor ator em drama", escreveu o veículo.

Já o Le Figaro, também francês, afirmou que foi "uma vitória dupla histórica para o Brasil, que já havia brilhado no Globo de Ouro de 2025 com o drama sobre o mesmo tema, 'Ainda Estou Aqui'."

O jornal espanhol El País disse que o filme de Mendonça Filho levou uma categoria "repleta de fortes concorrentes", citando "Sirât", longa de Oliver Laxe que foi o representante da Espanha no Globo de Ouro. Já o argentino Clarín colocou Wagner Moura como um forte candidato a ser indicado ao Oscar de melhor ator.

Outros veículos americanos como The Hollywood Reporter e People destacaram as falas do brasileiros ao ganhar os prêmios, em especial a de Moura. O baiano dedicou o prêmio a "para aqueles que se mantêm fiéis aos seus valores em momentos difíceis".