FORA DAS TELINHAS

'Vale Tudo': festa tem climão com autora e elenco minimizando críticas

Elenco evitou comentar críticas sobre a autora do remake da novela

18/10/2025 09:41

Malu Galli e Alexandre Nero falaram sobre 'Vale tudo' na festa de encerramento da novela
Malu Galli e Alexandre Nero falaram sobre 'Vale tudo' na festa de encerramento da novela crédito: Reprodução / FolhaPress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O elenco de "Vale Tudo" bem que tentou esconder a reunião da direção e dos atores para assistirem ao último capítulo da novela em um bar no Jardim Botânico, a poucos metros da sede da Globo, nesta sexta-feira (17/10).

Antônio Pitanga, que interpretou Salvador, o pai de Raquel Acioly (Taís Araujo), foi o primeiro a chegar, um pouco antes das 20h. Apressado para entrar no espaço reservado ao elenco, no segundo andar da casa, ele só respondeu sobre as críticas à novela.

 

"Cada um tem direito de ter a sua opinião. O Brasil é muito grande", minimizou.

Manuela Dias chegou logo em seguida. Pegou uma reta e não parou para os jornalistas nem para os fotógrafos.

Malu Galli (Celina) chegou e, brincando, apontou o assassino de Odete Roitman. "Foi o Jorge Ben Jor. Encontrei ele no elevador. Brincadeira. Juro que não sei. É o segredo mais bem guardado dos últimos tempos", contou a intérprete de Celina, que avisou: "Vou mudar de visual. Quero trazer uma nova energia."

Alexandre Nero disse ter ficado satisfeito com a cena icônica da banana de Marco Aurélio e rechaçou a teoria de que os vilões se darem bem em uma produção seria um recado social. "De jeito nenhum. É uma brincadeira, mas isso não existe."

Nero também falou sobre a critica à novela. "Normal. Acontece sempre. Sinceramente, acho que criticas refletiram o sucesso da novela", disse o ator. Carolina Dieckmmann (Leila) fez coro. "Foram muitas, né? Mas só critica quem assiste. Acho que a novela foi muito bem. Eu dou nota 10".

Após o fim das gravações de
Após o fim das gravações de "Vale Tudo", Renato Góes, o intérprete de Ivan, aproveitou um um período de descanso em família no Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Reprodução Instagram /@thaialayala
Ao lado da esposa, Thaila Ayala, e dos filhos, Francisco e Tereza, a família aproveitou para comemorar o dia das crianças e o casal compartilhou fotos e um vídeo do passeio em suas redes sociais.-Reprodução Instagram / @renatogoess
Ao lado da esposa, Thaila Ayala, e dos filhos, Francisco e Tereza, a família aproveitou para comemorar o dia das crianças e o casal compartilhou fotos e um vídeo do passeio em suas redes sociais. Reprodução Instagram / @renatogoess
As publicações receberam diversos comentários, dentre eles, o de Debora Bloch, que escreveu:
As publicações receberam diversos comentários, dentre eles, o de Debora Bloch, que escreveu: "Que demais!". Reprodução/TV Globo
Ele é casado com a Thaila desde 2019. O casal tem dois filhos: Francisco, nascido em 2021, e a caçula Tereza, que nasceu em 2023. - Reprodução do instagram @renatogoess
Ele é casado com a Thaila desde 2019. O casal tem dois filhos: Francisco, nascido em 2021, e a caçula Tereza, que nasceu em 2023. Reprodução do instagram @renatogoess
Renato GÃ³es de Oliveira, que nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no dia 19 de dezembro de 1986, revelou que foi diagnosticado com vitiligo na infÃ¢ncia, aos 12 anos de idade. -ReproduÃ§Ã£o do instagram @renatogoess
Renato GÃ³es de Oliveira, que nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no dia 19 de dezembro de 1986, revelou que foi diagnosticado com vitiligo na infÃ¢ncia, aos 12 anos de idade. ReproduÃ§Ã£o do instagram @renatogoess
Uma mancha na coxa esquerda o fez procurar ajuda médica e, então, foi feito o diagnóstico de vitiligo, condição autoimune que leva à perda de melanina, pigmento natural do corpo que dá cor à pele. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. - Reprodução do instagram @renatogoess
Uma mancha na coxa esquerda o fez procurar ajuda médica e, então, foi feito o diagnóstico de vitiligo, condição autoimune que leva à perda de melanina, pigmento natural do corpo que dá cor à pele. A doença não tem cura, mas pode ser controlada. Reprodução do instagram @renatogoess
“Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda”, confidenciou Renato Góes na entrevista. “Eu tinha pesadelos com a doença. Acordava procurando novas manchas no corpo”, completou. - Reprodução do instagram @renatogoess
“Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda”, confidenciou Renato Góes na entrevista. “Eu tinha pesadelos com a doença. Acordava procurando novas manchas no corpo”, completou. Reprodução do instagram @renatogoess
Góes declarou que, na época do diagnóstico, passava por um momento difícil da vida com a separação dos pais. Ele trabalhava como modelo infantil e o fato interferiu em sua autoestima. -Reprodução do instagram @renatogoess
Góes declarou que, na época do diagnóstico, passava por um momento difícil da vida com a separação dos pais. Ele trabalhava como modelo infantil e o fato interferiu em sua autoestima. Reprodução do instagram @renatogoess
Com o tempo, a condição ficou mais sutil e a mancha na coxa do ator regrediu. “A mancha diminuiu e hoje se resume a um pequeno sinal”, explicou. -Reprodução do instagram @renatogoess
Com o tempo, a condição ficou mais sutil e a mancha na coxa do ator regrediu. “A mancha diminuiu e hoje se resume a um pequeno sinal”, explicou. Reprodução do instagram @renatogoess
Na infância, ele trabalhou como modelo, com participações em desfiles, comerciais e figurações. Aos 15 anos, optou pela carreira artística e estudou teatro na Escola SESC de Teatro, em Pernambuco. - Reprodução do instagram @renatogoess
Na infância, ele trabalhou como modelo, com participações em desfiles, comerciais e figurações. Aos 15 anos, optou pela carreira artística e estudou teatro na Escola SESC de Teatro, em Pernambuco. Reprodução do instagram @renatogoess
Seu primeiro papel televisivo de destaque foi em “Água na Boca”, de 2008, na Band, seguindo por participações em novelas da Globo como “Pé na Jaca”, de 2006, “Balacobaco”, de 2012”, e “Joia Rara”, de 2013. - Reprodução do instagram @renatogoess
Seu primeiro papel televisivo de destaque foi em “Água na Boca”, de 2008, na Band, seguindo por participações em novelas da Globo como “Pé na Jaca”, de 2006, “Balacobaco”, de 2012”, e “Joia Rara”, de 2013. Reprodução do instagram @renatogoess
Ele ganhou projeção nacional com personagens jovens nas fases iniciais das novelas “Velho Chico”, em 2016, e “Pantanal”, de 2022. - Divulgação
Ele ganhou projeção nacional com personagens jovens nas fases iniciais das novelas “Velho Chico”, em 2016, e “Pantanal”, de 2022. Divulgação
Seu primeiro protagonista na Globo veio em 2017, na série “Os Dias Eram Assim”, na pele do personagem Renato, marcando um divisor de águas na carreira. -- Divulgação
Seu primeiro protagonista na Globo veio em 2017, na série “Os Dias Eram Assim”, na pele do personagem Renato, marcando um divisor de águas na carreira. - Divulgação
Um ano depois, foi escalado como protagonista de “Deus Salve o Rei”, papel que abriu mão após divergência criativa com a direção. Romulo Estrela foi o substituto. -Instagram
Um ano depois, foi escalado como protagonista de “Deus Salve o Rei”, papel que abriu mão após divergência criativa com a direção. Romulo Estrela foi o substituto. Instagram
Em 2019, ele viveu Jamil na novela “Órfãos da Terra”, um jovem sírio criado pelo sheik Aziz Abdallah como se fosse seu filho, mas que se apaixona por Laila, a noiva de seu
Em 2019, ele viveu Jamil na novela “Órfãos da Terra”, um jovem sírio criado pelo sheik Aziz Abdallah como se fosse seu filho, mas que se apaixona por Laila, a noiva de seu "pai". Paulo Belote/TV Globo/Divulgação
Desde então, ele teve papéis de destaque em “Mar do Sertão” em 2022 e “Família é Tudo” em 2024, se tornando um dos grandes nomes da dramaturgia da Globo na atualidade.- Divulgação
Desde então, ele teve papéis de destaque em “Mar do Sertão” em 2022 e “Família é Tudo” em 2024, se tornando um dos grandes nomes da dramaturgia da Globo na atualidade. Divulgação
Em 2025, Renato Góes assumiu o papel de Ivan Meireles no remake de “Vale Tudo”, personagem originalmente interpretado por Antônio Fagundes, em 1988 - Reprodução do instagram @renatogoess
Em 2025, Renato Góes assumiu o papel de Ivan Meireles no remake de “Vale Tudo”, personagem originalmente interpretado por Antônio Fagundes, em 1988 Reprodução do instagram @renatogoess
A química de Góes com Taís Araújo, que interpreta Raquel, foi decisiva na escolha da autora Manuela Dias. -Divulgação
A química de Góes com Taís Araújo, que interpreta Raquel, foi decisiva na escolha da autora Manuela Dias. Divulgação
Ao ser escolhido, Renato buscou Fagundes:
Ao ser escolhido, Renato buscou Fagundes: "Tive uma resposta maravilhosa, encorajadora, sabe? [...] Logo depois, a gente se encontrou na festa dos 60 anos da Globo, e ele me deu um abraço”. Reprodução do instagram @renatogoess
Ele comentou ao jornal Extra: “a pressão é grande, mas é maravilhoso. interpretar um ícone da teledramaturgia e destacou que Ivan Meireles, um administrador de empresas, é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”. - Reprodução do instagram @renatogoess
Ele comentou ao jornal Extra: “a pressão é grande, mas é maravilhoso. interpretar um ícone da teledramaturgia e destacou que Ivan Meireles, um administrador de empresas, é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”. Reprodução do instagram @renatogoess
Na novela, o personagem de Renato Góes vive dilemas amorosos intensos entre Raquel e Heleninha, esta última interpretada por Paolla Oliveira. São conflitos que envolvem vingança, poder e ética - elementos centrais da trama moderna escrita por Manuela Dias. - Reprodução do instagram @renatogoess
Na novela, o personagem de Renato Góes vive dilemas amorosos intensos entre Raquel e Heleninha, esta última interpretada por Paolla Oliveira. São conflitos que envolvem vingança, poder e ética - elementos centrais da trama moderna escrita por Manuela Dias. Reprodução do instagram @renatogoess
No cinema, Renato Góes acumula trabalhos desde 2006. Entre eles, no drama “Por Trás do Céu”, de 2017” e “Legalize Já - Amizade Nunca Morre”, de 2018, em que interpretou o músico Marcelo D2. -Divulgação
No cinema, Renato Góes acumula trabalhos desde 2006. Entre eles, no drama “Por Trás do Céu”, de 2017” e “Legalize Já - Amizade Nunca Morre”, de 2018, em que interpretou o músico Marcelo D2. Divulgação
Em 2020, ele foi o protagonista do longa de suspense “Macabro”, como o sargento Téo em uma investigação inspirada em crimes reais na Mata Atlântica. Já em 2021 participou da comédia inspirada nas obras de Ariano Suassuna, “O Auto da Boa Mentira”, vivendo Fabiano Santos em diversos contos baseados em temas de mentira e ética social. - Divulgação
Em 2020, ele foi o protagonista do longa de suspense “Macabro”, como o sargento Téo em uma investigação inspirada em crimes reais na Mata Atlântica. Já em 2021 participou da comédia inspirada nas obras de Ariano Suassuna, “O Auto da Boa Mentira”, vivendo Fabiano Santos em diversos contos baseados em temas de mentira e ética social. Divulgação
Além do trabalho na TV, ele tem empreendimentos imobiliários, uma plataforma de games, um selo musical, e uma produtora de vídeo, além de fazer faculdade de história, com interesse em lecionar no futuro. - - Reprodução do instagram @renatogoess
Além do trabalho na TV, ele tem empreendimentos imobiliários, uma plataforma de games, um selo musical, e uma produtora de vídeo, além de fazer faculdade de história, com interesse em lecionar no futuro. - Reprodução do instagram @renatogoess

