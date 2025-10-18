Taís Araujo revela sentimento com o fim de 'Vale Tudo'; veja o vídeo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na sexta-feira (17/10), dia da exibição do último capítulo de "Vale Tudo", Taís Araujo usou as redes sociais para dividir com o público o turbilhão de emoções do encerramento do remake. Em um vídeo gravado no último dia de gravações, a intérprete de Raquel, protagonista da trama de Manuela Dias, falou sobre a intensidade do processo e o sentimento de dever cumprido.
"Hoje é o último dia de gravação de 'Vale Tudo'. São tantos sentimentos misturados... Não vou negar que é um alívio, porque é muito tempo envolvida em um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, é um trabalho tão bonito e importante na minha história que me coloca em outro lugar", afirmou a atriz, visivelmente emocionada.
Taís contou que se despede da personagem com gratidão e exaustão, reconhecendo o impacto de Raquel em sua trajetória pessoal e profissional. "Dei minha alma por ela. Amo a Raquel, sou apaixonada pelos dilemas e pelas questões que atravessam essa mulher. Ela representa a maioria das brasileiras que estão no corre, que abrem mão de sonhos para cuidar da família", refletiu.
A atriz destacou ainda como o papel a fez revisitar vulnerabilidades. "Ela me fez mergulhar em sentimentos muito profundos, de inseguranças que são minhas também, enquanto mãe. Em algumas cenas, eu estava inteira ali, vivendo aquela história. Era um estado de concentração absoluta, quase meditativo", descreveu.
Para Taís, Raquel não é apenas uma personagem, mas uma forma de representar mulheres que enfrentam a vida com coragem e princípios. "Queria muito que as pessoas olhassem para ela e, além de sentirem a dor, também sentissem orgulho. Orgulho de ser quem são, de fazer escolhas honestas, de seguir pelo caminho da ética", disse.
No vídeo, publicado no Instagram, Taís encerra o desabafo de forma leve. "Comecei o dia assim... como será que vou terminar? Acho que explosiva de felicidade. Agora deixa eu tomar meu banho e partir serviço", brincou.
No capítulo final, exibido nesta sexta-feira (17), Raquel tem um desfecho feliz. Após superar traições e reviravoltas, ela se casa com Ivan (Renato Góes). No episódio, também foi revelado que a vilã Odete Roitman sobreviveu ao tiro de Marco Aurélio (Alexandre Nero) e conseguiu fugir do país.
Na novela "Vale Tudo", a casa moderna de Solange, personagem de Alice Wegmann, tem toques vintage e chama atenção do público. Na trama, ela é diretora de criação de uma agência de marketing e valoriza a decoração. Um item que caiu no gosto de muitos é o filtro de água na cozinha.
Reprodução TV Globo
Criado pela designer Alessandra Casagrande e pelo arquiteto Gelcy Torquato, de Santa Catarina, o Filtro Biológique é uma versão inovadora do filtro de barro, mantendo o processo de filtragem e valorizando uma técnica simples e antiga que garante a qualidade da água. Um resgate da tradição.
Só que, como a produção é artesanal, o filtro sai bem mais caro do que modelos simples encontrados nas lojas que têm produtos de larga escala. Produzido em várias cores, o filtro da novela sai por R$ 1.750 (4,5 litros) e R$ 2.320 (de 9 litros).
Mas existem muitos outros tipos de filtro, em formatos e materiais variados, com opções para todos os bolsos. O filtro de barro ajuda na eliminação das impurezas e ainda mantém a água numa temperatura agradável, principalmente em época de calor forte. Reprodução X Twitter Choquei
A água é essencial para a saúde humana, no entanto, quando ela não é potável, pode estar contaminada com impurezas, como areia, barro, ferrugem, cloro e bactérias. Daí a importância da filtragem. Hans por Pixabay
Segundo especialistas, os filtros são a maneira mais segura e eficaz de tornar a água potável. No Brasil, o filtro de barro ainda é uma das formas mais populares de filtrar a água em cidades do interior. Eles existem no Brasil desde 1910, quando começaram a ser produzidos por famílias de imigrantes italianos e portugueses. Academia de letras de CM - Wikimédia Commons
A eficácia dos filtros de barro se deve à presença de uma câmara de filtragem cerâmica, capaz de reter em torno de 95% do cloro, pesticidas, e metais como ferro, alumínio e chumbo. Arison Jardim - Secom
Além disso, o filtro de argila é o único com a classificação P-I do Inmetro para filtros de água, sendo capaz de capturar partículas com dimensões entre 0,5 e 1 mícron, enquanto os demais filtros somente conseguem reter partículas acima de 15 mícrons. Youtube Canal TV Claret
O filtro de barro no Brasil é tão popular que no início de 2023 o objeto foi usado como fantasia por um dos participantes do reality show “The Masked Singer Brasil”. reprodução tv globo
Além de filtrar a água, muitos fazem questão de manter a temperatura agradável. E nisso o barro ajuda muito. Uma dica vinda da Índia é manter água fresca no chamado Matka, um pote de barro usado para preservar a temperatura baixa.
Divulgação Shopee
O matka lembra a moringa de barro, recipiente feito de argila ou cerâmica, destinado ao armazenamento e resfriamento de água, muito utilizado em áreas rurais do Brasil. Alguns indianos - e também brasileiros - usam um pano umedecido sobre o pote de barro para ajudar a manter a temperatura baixa.
Flickr Claudio Zeiger
A moringa de barro utiliza o princípio da evaporação para resfriar a água armazenada em seu interior. A água penetra nas paredes porosas da moringa, e, à medida que evapora, ocorre uma redução na temperatura da água contida no recipiente. facebook Fábrica de barro
Veja, ainda, outras dicas para ter água de qualidade em casa. Olha só! rawpixel.com freepik
Galão de água mineral: Costuma ser muito utilizado em ambientes domésticos e escritórios. Costuma ser vendido com capacidade de 10 ou 20 litros. Flickr Igor Andrade
Torneira com filtro: Outra opção é a torneira com filtro acoplado. A principal vantagem é a conveniência de ter água filtrada diretamente na torneira, eliminando a necessidade de comprar água engarrafada ou instalar sistemas de filtragem separados. Flickr Metais Pérola
Os filtros dessas torneiras geralmente precisam ser substituídos regularmente para garantir a eficácia contínua na remoção de impurezas. A frequência da substituição pode variar com base na qualidade da água local e nas especificações do fabricante. Reprodução
Purificador de água: Um dos equipamentos mais populares dos últimos anos, os purificadores podem utilizar diferentes métodos de filtragem para melhorar a qualidade da água potável. Reprodução
Os purificadores podem ser encontrados em uma variedade de modelos, com diferentes recursos. Alguns contam até com refrigeração e conseguem manter a água gelada o tempo todo. Reprodução
Ao escolher um purificador de água, é importante considerar, entre outras coisas, o tipo de filtro, a capacidade, o consumo e, é claro, o preço, que costuma variar bastante. Reprodução
O consumo de água potável ajuda a 'quebrar' os alimentos no estômago e a absorver os nutrientes no intestino delgado. Kawita Chitprathak por Pixabay
Preservar a disponibilidade e a qualidade da água potável é uma responsabilidade compartilhada que exige práticas sustentáveis, gestão eficiente dos recursos hídricos e conscientização sobre a importância desse recurso vital para as presentes e futuras gerações. Imagem de Jonas KIM por Pixabay