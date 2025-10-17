Assine
Bolsa para tornozeleira e vilã viva: redes reagem ao final de ‘Vale tudo’

Novela rendeu diversos comentários e memes

Maria Dulce Miranda
17/10/2025 23:36

Redes comentam final de 'Vale tudo'
Redes comentam final de 'Vale tudo' crédito: Reprodução

“Vale tudo” chegou ao fim nesta sexta-feira (17/10), em um capítulo de 1h10 exibido após o Jornal Nacional. E, claro, como toda novela que encerra uma saga épica, o público não perdeu tempo e transformou cada momento icônico em memes.

O casal de vilões Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) teve seu castelo de mentiras desmoronado. Depois da prisão pela Polícia Federal, a loira foi algemada e recebeu tornozeleira eletrônica, mas manteve o estilo.

Nas redes sociais, a cena da bolsinha sobre a tornozeleira rapidamente viralizou. “Leila colocando uma bolsinha na tornozeleira, muito labubônica. #ValeTudo.” E o charme de Marco Aurélio também virou piada: “Ok, confesso que o Marco Aurélio fingindo estar doente para sair da cadeia com tornozeleira foi meio que genial. #ValeTudo”, escreveu um perfil, comparando a foto do personagem de Alexandre Nero com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O amor do casal, mesmo com o final triste, foi celebrado. “Achei meio romântico eles compartilhando a prisão domiciliar, POSSO FALAR?”, disse um internauta.

O público não parou por aí: sobrou até para Bruno (Miguel Moro), filho de Leila. Depois da prisão domiciliar da mãe, o menino passou a morar com Ivan (Renato Góes) e a madrasta (Taís Araújo).

“Coitado do Bruno, morava com a mãe na casa de um milionário e agora vai ter que morar com o pai sonso, a madrasta cafona e um bebê recém-nascido”, criticou um perfil.

Maria de Fátima: diva do agro e dos memes

A ambiciosa Maria de Fátima (Bella Campos) não desapontou. Após pedir demissão da padaria, ela encontra um fazendeiro rico, criando um mantra: “Seu futuro é agro, meu amor.”

“Maria de Fátima dá surra de atitude nas redes sociais”, disse um perfil. “Esse final da Fátima tá sendo tão insosso, deveria ter uma vingança em relação ao César, sei lá. Mas desejo tudo de bom para a diva que salvou essa novelinha do Kwai”, disse outro.

Além disso, a entrega do filho Salvadorzinho para Raquel rendeu memes: “Não nasci para essa vida de ônibus e salário mínimo” #ValeTudo

Raquel e Poliana: Paladar e o emprego digno

Raquel (Taís Araújo) encerrou sua história no auge: a Paladar prospera e anuncia participação nos lucros para os funcionários. O público, claro, não perdoou o exagero da glória.

“Esse monte de cena da Paladar só pra parecer que a Raquel teve um final digno”, criticou um perfil,.  “O Poliana ameaçou trabalhar a novela inteira e agora é o melhor empreendedor kkkkkkk”, disse outro.

Ivan (Renato Góes), transformado em escritor de livros sobre corrupção, também virou alvo de memes: “Tá bom, Ivan, vamos fingir que você não fez um monte de trambique a novela inteira por dinheiro e ganância”

Odete Roitman: a lenda viva do Brasil

Claro, a grande estrela dos memes finais foi Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo após ser baleada por Marco Aurélio, a vilã sobrevive, foge do Brasil de helicóptero e garante sua volta triunfante; “EU FALEI QUE ESSA VELHA SAFADA NÃO MORRIA”, comemorou um internauta. 

 “Odete Roitman mais viva que eu, amei isso #ValeTudo artista que carregou a novela nas costas, merece esse final SIM. Palmas para a grande Débora Bloch”, elogiou outro. Mas mesmo o desfecho não agradou parte do público.  “Horas desacordada, ressuscitou, abriu o zíper (?), sentou no maior agito, reuniu uma equipe cirúrgica da milícia num casebre e saiu do Brasil de HELICÓPTERO. Vale Nada!”, criticou uma pessoa. Veja mais publicações:

 

