Bolsa para tornozeleira e vilã viva: redes reagem ao final de ‘Vale tudo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

“Vale tudo” chegou ao fim nesta sexta-feira (17/10), em um capítulo de 1h10 exibido após o Jornal Nacional. E, claro, como toda novela que encerra uma saga épica, o público não perdeu tempo e transformou cada momento icônico em memes.

O casal de vilões Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) teve seu castelo de mentiras desmoronado. Depois da prisão pela Polícia Federal, a loira foi algemada e recebeu tornozeleira eletrônica, mas manteve o estilo.

Nas redes sociais, a cena da bolsinha sobre a tornozeleira rapidamente viralizou. “Leila colocando uma bolsinha na tornozeleira, muito labubônica. #ValeTudo.” E o charme de Marco Aurélio também virou piada: “Ok, confesso que o Marco Aurélio fingindo estar doente para sair da cadeia com tornozeleira foi meio que genial. #ValeTudo”, escreveu um perfil, comparando a foto do personagem de Alexandre Nero com a do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O amor do casal, mesmo com o final triste, foi celebrado. “Achei meio romântico eles compartilhando a prisão domiciliar, POSSO FALAR?”, disse um internauta.

O público não parou por aí: sobrou até para Bruno (Miguel Moro), filho de Leila. Depois da prisão domiciliar da mãe, o menino passou a morar com Ivan (Renato Góes) e a madrasta (Taís Araújo).

“Coitado do Bruno, morava com a mãe na casa de um milionário e agora vai ter que morar com o pai sonso, a madrasta cafona e um bebê recém-nascido”, criticou um perfil.

Maria de Fátima: diva do agro e dos memes

A ambiciosa Maria de Fátima (Bella Campos) não desapontou. Após pedir demissão da padaria, ela encontra um fazendeiro rico, criando um mantra: “Seu futuro é agro, meu amor.”

“Maria de Fátima dá surra de atitude nas redes sociais”, disse um perfil. “Esse final da Fátima tá sendo tão insosso, deveria ter uma vingança em relação ao César, sei lá. Mas desejo tudo de bom para a diva que salvou essa novelinha do Kwai”, disse outro.

Além disso, a entrega do filho Salvadorzinho para Raquel rendeu memes: “Não nasci para essa vida de ônibus e salário mínimo” #ValeTudo

Raquel e Poliana: Paladar e o emprego digno

Raquel (Taís Araújo) encerrou sua história no auge: a Paladar prospera e anuncia participação nos lucros para os funcionários. O público, claro, não perdoou o exagero da glória.

“Esse monte de cena da Paladar só pra parecer que a Raquel teve um final digno”, criticou um perfil,. “O Poliana ameaçou trabalhar a novela inteira e agora é o melhor empreendedor kkkkkkk”, disse outro.

Ivan (Renato Góes), transformado em escritor de livros sobre corrupção, também virou alvo de memes: “Tá bom, Ivan, vamos fingir que você não fez um monte de trambique a novela inteira por dinheiro e ganância”

Odete Roitman: a lenda viva do Brasil

Claro, a grande estrela dos memes finais foi Odete Roitman (Débora Bloch). Mesmo após ser baleada por Marco Aurélio, a vilã sobrevive, foge do Brasil de helicóptero e garante sua volta triunfante; “EU FALEI QUE ESSA VELHA SAFADA NÃO MORRIA”, comemorou um internauta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Odete Roitman mais viva que eu, amei isso #ValeTudo artista que carregou a novela nas costas, merece esse final SIM. Palmas para a grande Débora Bloch”, elogiou outro. Mas mesmo o desfecho não agradou parte do público. “Horas desacordada, ressuscitou, abriu o zíper (?), sentou no maior agito, reuniu uma equipe cirúrgica da milícia num casebre e saiu do Brasil de HELICÓPTERO. Vale Nada!”, criticou uma pessoa. Veja mais publicações:

Ninguém quer saber da Paladar nessa altura do campeonato, teve a novela inteira pra Paladar fazer sucesso, aí vai fazer sucesso agora no último capítulo.. #ValeTudo pic.twitter.com/hB5H0U5S6Q — GF #ValeTudo (@gustavofreiresx) October 18, 2025

Esse final da Raquel com o Poliana... #Valetudo pic.twitter.com/25bgQcMQSH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025

"Seu futuro é agro meu amor" ainda vai fazer de otário um agro kkkkkkkkkkkkk #ValeTudo — Mai???? (@Maiulemai) October 18, 2025

meu maior traço de mau caratismo foi ter me pego torcendo e comemorando que o plano de fuga do marco aurelio e leila deu certo, por alguns segundos. #ValeTudo pic.twitter.com/Z1b6zaWYBa — leticia (@ltcxrbs) October 17, 2025

“eu acabei de me demitir mas vou te atender” e deu um lanche pro cara sem nem trabalhar mais na padaria HAHAHAHAHAHAHA EU TE AMO MARY DE FATY VOCÊ VENCEU #VALETUDO pic.twitter.com/QtfbH5wSbB — @luquinha no instagram (@luquinha) October 18, 2025

Sem condições o Ivan e o Bartolomeu falando de corrupção sendo qie ambos sabiam que Leiloca tava fugindo e não falaram nadica pra policia ne #ValeTudo — My (@mcsrch) October 18, 2025

Pelo menos isso, Bartolomeu e Ivan dando uma ótima aula sobre o sistema do SUS. #ValeTudo pic.twitter.com/0FW0csGLX4 — ????.????.???? (@Dilmaoliveira00) October 18, 2025

é poliana dando lição de moral, é tiago.... que calvário esse final#valetudo pic.twitter.com/EI75jOFa8e — Dona Carmen (@Carmen_Comenta) October 18, 2025

Diálogo ridículo do Ivan com o Bartolomeu sobre corrupção e as mazelas do país, sendo que o remake não DISCUTIU ABSOLUTAMENTE NADA DISSO. Foi apolítico do início ao fim. #Valetudo pic.twitter.com/AiQHAiyOpH — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025

A irmã do Marco Aurélio se casando sem mencionar nd sobre ele, nem pra aparecer em uma vídeo chamada #ValeTudo pic.twitter.com/X9LGCnSVoa — ????????????????????????????????? (@mourathamyress) October 18, 2025

Toma que o filho é teu KKKKKKKKKKKKKK

#Valetudo pic.twitter.com/cmzfxw4R8Q — Duda EYES CLOSED ???? (@DudaBeatriz5) October 18, 2025

vocês pediram tanto a raquel vencendo e eu não to aguentando mais tanta felicidade. sim, sou amargurada. #ValeTudo pic.twitter.com/Gfg4VrNW2C — leticia (@ltcxrbs) October 18, 2025

Não falaram que a novela ia acabar com a Solange e o Afonso naquela cena da praia??



Pois é Odete tá viva e vai aparecer na última cena #ValeTudo — gu (@gutomarques_) October 18, 2025

Ah não paraaaaaa

Para vai ser o Marco Aurélio ?????#ValeTudo pic.twitter.com/mhcTsATIRC — ? (@banina_96) October 18, 2025

AGROFATY JÁ TÁ ATÉ COM O SOTAQUE DO INTERIOR KKKKK #ValeTudo pic.twitter.com/Nn890Pca8P — Alexandre (@alexfariasbsb) October 18, 2025

"Voce é a esposa do Carvana..."

"Sou eu. Já me deu fazenda, apartamento em Nova York e com menos de um ano de casado..." (Fátima)

"É difícil saber quem gosta da gente de verdade com tanto dinheiro...Seu telefone continua o mesmo?" (César) #Valetudo pic.twitter.com/qXJ2EfwujZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) October 18, 2025