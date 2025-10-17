Quem matou Odete Roitman? Relembre o final original de ‘Vale Tudo’

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O último capítulo do remake de “Vale tudo” vai ao ar hoje (17/10). E o público só quer saber de uma coisa: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)?

Na versão original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o enigma só foi solucionado nos momentos finais da novela. A assassina foi Leila (Cássia Kis) — que, tomada pelo ciúme, acabou matando Odete (Beatriz Segall) por engano.

O público, que há meses tentava adivinhar o autor do crime, viu Ivan (Antônio Fagundes) descobrir a verdade após se debruçar sobre os depoimentos do caso. Durante a investigação, Ivan percebeu uma incongruência no testemunho da ex-mulher.

Para a polícia, Leila havia declarado que voltara de viagem com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) um dia depois da morte de Odete Roitman. No entanto, ele descobriu que o casal, na realidade, retornou no mesmo dia do crime.

Um final inesquecível

Confrontada com a mentira, Leila acabou confessando o assassinato aos ex-sogros, Eunice (Íris Bruzzi) e Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). Ela revelou que, pouco antes do crime, havia descoberto o caso extraconjugal de Marco Aurélio com Maria de Fátima (Glória Pires). Dominada pelo ciúme, foi tirar satisfações com o marido e o ameaçou com uma arma.

Nesse momento, viu a sombra de uma mulher se aproximando e, acreditando que fosse a amante, disparou três vezes. A mulher, porém, era Odete Roitman, que havia ido até o local para confrontar Marco Aurélio sobre o desvio de dinheiro da TCA. Os tiros foram fatais.

Mesmo após a confissão, Leila não pagou pelo crime. Ao invés disso, fugiu com Marco Aurélio em uma das cenas mais icônicas da TV brasileira: o empresário corrupto dá uma banana para o Brasil antes de desaparecer em um jatinho particular.

Quem matou a nova Odete Roitman?

O instituto Quaest divulgou pesquisa com as principais apostas da audiência sobre a nova morte da vilã:

Marco Aurélio (Alexandre Nero) - 24%

Maria de Fátima (Bella Campos) - 20%

Celina (Mallu Gali) - 12%

Heleninha (Paolla Oliveira) - 12%

O levantamento feito pela Quaest considera o volume de menções desde a data da morte da personagem, ocorrida em 6 de outubro. A pesquisa ainda mostra que 1% dos entrevistados acredita que Odete Roitman não morreu.

