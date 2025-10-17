Assine
ÚLTIMO CAPÍTULO

Quem matou Odete Roitman? Relembre o final original de ‘Vale Tudo’

Vilã foi morta por engano, mas destino só foi revelado no último capítulo da novela

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/10/2025 21:29

Leila matou Odete Roiman por engano, na primeira versão de 'Vale tudo'
Leila matou Odete Roiman por engano, na primeira versão de 'Vale tudo' crédito: Reprodução

O último capítulo do remake de “Vale tudo” vai ao ar hoje (17/10). E o público só quer saber de uma coisa: quem matou Odete Roitman (Débora Bloch)? 

Na versão original, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o enigma só foi solucionado nos momentos finais da novela. A assassina foi Leila (Cássia Kis) — que, tomada pelo ciúme, acabou matando Odete (Beatriz Segall) por engano.

O público, que há meses tentava adivinhar o autor do crime, viu Ivan (Antônio Fagundes) descobrir a verdade após se debruçar sobre os depoimentos do caso. Durante a investigação, Ivan percebeu uma incongruência no testemunho da ex-mulher. 

Para a polícia, Leila havia declarado que voltara de viagem com Marco Aurélio (Reginaldo Faria) um dia depois da morte de Odete Roitman. No entanto, ele descobriu que o casal, na realidade, retornou no mesmo dia do crime.

Um final inesquecível

Confrontada com a mentira, Leila acabou confessando o assassinato aos ex-sogros, Eunice (Íris Bruzzi) e Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro). Ela revelou que, pouco antes do crime, havia descoberto o caso extraconjugal de Marco Aurélio com Maria de Fátima (Glória Pires). Dominada pelo ciúme, foi tirar satisfações com o marido e o ameaçou com uma arma.

Nesse momento, viu a sombra de uma mulher se aproximando e, acreditando que fosse a amante, disparou três vezes. A mulher, porém, era Odete Roitman, que havia ido até o local para confrontar Marco Aurélio sobre o desvio de dinheiro da TCA. Os tiros foram fatais.

Mesmo após a confissão, Leila não pagou pelo crime. Ao invés disso, fugiu com Marco Aurélio em uma das cenas mais icônicas da TV brasileira: o empresário corrupto dá uma banana para o Brasil antes de desaparecer em um jatinho particular.

Quem matou a nova Odete Roitman?

O instituto Quaest divulgou pesquisa com as principais apostas da audiência sobre a nova morte da vilã:

  • Marco Aurélio (Alexandre Nero) - 24%
  • Maria de Fátima (Bella Campos) - 20%
  • Celina (Mallu Gali) - 12%
  • Heleninha (Paolla Oliveira) - 12%

O levantamento feito pela Quaest considera o volume de menções desde a data da morte da personagem, ocorrida em 6 de outubro. A pesquisa ainda mostra que 1% dos entrevistados acredita que Odete Roitman não morreu.

Tópicos relacionados:

novela odete odete-roitman tv vale-tudo

