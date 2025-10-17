Antes de remake, 'Vale tudo' ganhou versão internacional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Essa não é a primeira vez que o público assiste a uma nova versão da novela “Vale tudo”. Mais de 20 anos antes de a obra de Manuela Dias ir ao ar, a Globo lançou, em parceria com a Telemundo, a novela “Vale todo”, um remake com foco no público hispânico dos Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Exibida em 2002, a adaptação foi gravada no Rio de Janeiro, com atores de diversas nacionalidades. A icônica vilã Odete Roitman teve o nome alterado para Lucrécia Roitman e foi interpretada pela atriz cubana Zully Montero.
A mocinha Raquel, interpretada hoje por Taís Araújo e vivida por Regina Duarte na versão original, foi papel de Itatí Cantoral na adaptação de 2002. A atriz mexicana é conhecida do público brasileiro por ter vivido a vilã Soraya Montenegro no folhetim “Maria do Bairro”. O brasileiro Antônio Fagundes, que interpretou Ivan na trama original, fez uma participação especial na versão de 2002, como pai de Raquel.
Outra mudança importante foi o assassino de Odete Roitman. Na versão original, quem matou a vilã foi Leila (Cássia Kiss). Em 2002, Lucrécia foi morta pelo mordomo Eugênio, vivido originalmente por Sérgio Mamberti e, na versão americana, por Julio Rodríguez. Na atual versão brasileira, o personagem é interpretado por Luís Salém.
Quem matou a nova Odete Roitman?
A revelação da morte de Odete (Débora Bloch) será feita no último capítulo da novela, que vai ao ar na noite de hoje (17/10). O instituto Quaest divulgou pesquisa com as principais apostas da audiência:
Marco Aurélio (Alexandre Nero) - 24%
Maria de Fátima (Bella Campos) - 20%
Celina (Mallu Gali) - 12%
Heleninha (Paolla Oliveira) - 12%
O levantamento feito pela Quaest considera o volume de menções desde a data da morte da personagem, ocorrida em 6 de outubro. A pesquisa também mostra que 1% dos entrevistados acredita que Odete Roitman não morreu.
Durante essa reta final de "Vale Tudo" não se fala em outra coisa a não ser "quem matou Odete Roitman"? Fábio Rocha/Globo
A pergunta, que tem dominado as conversas Brasil afora, se tornou slogan de uma campanha de adoção para cãezinhos que buscam um novo lar. Reprodução/X
A "Quem quer adotar Odete Roitman?" foi divulgada no dia 8 de outubro pela Associação Desabandone, uma ONG dedicada ao resgate de animais abandonados na Grande São Paulo. Reprodução/@desabandone
Inspirada no clássico da TV Globo, a associação batizou quatro filhotes com nomes de personagens marcantes da trama: Raquel, Odete Roitman, César e Maria de Fátima. Reprodução/TV Globo
O sucesso foi imediato: a publicação viralizou nas redes sociais, acumulando milhares de curtidas e comentários. Reprodução/Instagram
De acordo com Carolina Rodrigues, que coordena os lares temporários da ONG, a ideia surgiu de sua mãe, fã assídua da novela. Reprodução/TV Globo
"Ela está viciada na novela e deu a ideia faz tempo. Nada melhor do que postarmos nesta semana [...] A Solange nem chegamos a postar, porque foi adotada antes", explicou. Shane/Unsplash
O cão César foi o primeiro a encontrar um lar após o lançamento da campanha.
Krist?ne Z?le/Unsplash
Carolina contou que as cadelas adultas Odete e Raquel, ambas com dois anos, foram encontradas no dia 2 de setembro em uma comunidade de Diadema, na Grande São Paulo, enquanto cuidavam de seus filhotes. LUM3N/Pixabay
Uma mulher chegou a acolhê-las provisoriamente, mas pretendia doar os filhotes e devolver as mães às ruas. Varun Kulkarni/Pixabay
Nesse momento, uma protetora independente acionou a Desabandone, que assumiu o cuidado do grupo. Andy M./Pixabay
A Desabandone opera sem uma sede física e utiliza uma rede de lares temporários para cuidar dos animais. Reprodução/Facebook
O processo de adoção é estruturado. Os interessados devem preencher um formulário detalhando suas informações pessoais e sobre o local onde o animal viverá. Reprodução/@desabandone
Após a análise das respostas, é agendada uma entrevista online. Se aprovado, o processo de adoção é oficializado. Reprodução/@desabandone
Quem deseja conhecer ou adotar um dos animais pode entrar em contato com a Associação Desabandone pelo Instagram (@desabandone). Veja como a ONG descreveu os animais inspirados em "Vale Tudo"! Reprodução/@desabandone
Odete Roitman (2 anos): Porte médio, castrada, vacinada e tão doce que nem parece a vilã da novela! Uma "mocinha" disfarçada de Odete. Reprodução/@desabandone