Antes de remake, 'Vale tudo' ganhou versão internacional

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Essa não é a primeira vez que o público assiste a uma nova versão da novela “Vale tudo”. Mais de 20 anos antes de a obra de Manuela Dias ir ao ar, a Globo lançou, em parceria com a Telemundo, a novela “Vale todo”, um remake com foco no público hispânico dos Estados Unidos.

Exibida em 2002, a adaptação foi gravada no Rio de Janeiro, com atores de diversas nacionalidades. A icônica vilã Odete Roitman teve o nome alterado para Lucrécia Roitman e foi interpretada pela atriz cubana Zully Montero.

A mocinha Raquel, interpretada hoje por Taís Araújo e vivida por Regina Duarte na versão original, foi papel de Itatí Cantoral na adaptação de 2002. A atriz mexicana é conhecida do público brasileiro por ter vivido a vilã Soraya Montenegro no folhetim “Maria do Bairro”. O brasileiro Antônio Fagundes, que interpretou Ivan na trama original, fez uma participação especial na versão de 2002, como pai de Raquel.

Outra mudança importante foi o assassino de Odete Roitman. Na versão original, quem matou a vilã foi Leila (Cássia Kiss). Em 2002, Lucrécia foi morta pelo mordomo Eugênio, vivido originalmente por Sérgio Mamberti e, na versão americana, por Julio Rodríguez. Na atual versão brasileira, o personagem é interpretado por Luís Salém.

Quem matou a nova Odete Roitman?

A revelação da morte de Odete (Débora Bloch) será feita no último capítulo da novela, que vai ao ar na noite de hoje (17/10). O instituto Quaest divulgou pesquisa com as principais apostas da audiência:

Marco Aurélio (Alexandre Nero) - 24%

Maria de Fátima (Bella Campos) - 20%

Celina (Mallu Gali) - 12%

Heleninha (Paolla Oliveira) - 12%

O levantamento feito pela Quaest considera o volume de menções desde a data da morte da personagem, ocorrida em 6 de outubro. A pesquisa também mostra que 1% dos entrevistados acredita que Odete Roitman não morreu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia