Quem matou Odete Roitman: pesquisa aponta 'favorito' da audiência

O assunto mais comentado nas redes sociais nos últimos dias é: quem matou Odete Roitman? A revelação será feita no último capítulo do remake de "Vale tudo", da Globo, na noite desta sexta-feira (17/10), por volta das 21h40. Palpites não faltam sobre o autor do crime. E o instituto Quaest aponta os "favoritos" da audiência.

Pesquisa divulgada nesta sexta aponta Marco Aurélio como principal suspeito de ter assassinado Odete, com 24%, seguido por Maria de Fátima, com 20%. Celina e Heleninha têm, cada uma, 12% da preferência nacional.

O levantamento feito pela Quaest considera o volume de menções desde a data da morte da personagem, ocorrida em 6 de outubro. De lá para cá, em cada data houve uma atualização na pesquisa.

No dia 6, por exemplo, Heleninha era a mais cogitada, com 21%; e Celina aparecia logo atrás, com 20%.

Maria de Fátima chegou a atingir quase metade dos votos nas redes sociais, com 47% no dia 12, mas o percentual oscilou nas datas posteriores.

Na pesquisa divulgada nesta sexta, 1% acredita, inclusive, que Odete Roitman não morreu.

A trama teve mais de mais de 551 mil menções nas oito redes sociais acompanhadas pela Quaest, sendo 1.900 por hora.

'Vale tudo'

Sob direção de Paulo Silvestrini e roteiro de Manuela Dias, o remake teve início em 31 de março deste ano e se encerra nesta sexta com 173 capítulos.

Na novela de 2025, a atriz que protagonizou a maior vilã de todos os tempos da teledramaturgia brasileira é Débora Block.

Na versão original, de 1988/1989, Odete era estrelada por Beatriz Segali. E quem matou a personagem foi Leila (Cássia Kis).

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata