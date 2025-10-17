O que aconteceu no último capítulo de ‘Vale tudo’?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Depois de meses de reviravoltas, segredos e dilemas morais, “Vale tudo” chega ao fim nesta sexta-feira (17/10), em um capítulo de 1h10 de duração. A edição final foi concluída poucas horas antes da exibição, em clima de sigilo total, para evitar vazamentos sobre o destino dos personagens.

A novela, que conquistou o público ao discutir ética, ambição e as contradições do Brasil contemporâneo, encerrou sua trajetória misturando emoção, humor e crítica social — marcas registradas do autor Gilberto Braga, adaptadas para a nova geração.

Marco Aurélio e Leila: o império da trapaça chega ao fim

O casal de vilões Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Leila (Carolina Dieckmann) viu seu castelo de mentiras ruir. Depois da tentativa frustrada de fuga em um jatinho particular, os dois foram surpreendidos pela Polícia Federal.

“É melhor ser preso do que morrer”, repete Leila, antes de ser algemada. Na delegacia, Marco Aurélio tenta negociar com seu advogado a libertação de Leila, mas o profissional avisa: ela usará tornozeleira eletrônica.

Já em casa, a vilã recebe a visita de Ivan (Renato Góes) e do filho, Bruno, que, constrangido, comenta ter visto as notícias sobre os pais na TV. Ao fim da conversa, decidem que o garoto ficará com o pai e Raquel (Taís Araújo) por um tempo — um gesto de recomeço em meio ao caos.

A loira usa uma bolsa de grife para armazenar a tornozeleira. Marco Aurélio fica preso por mais tempo, mas finge estar doente para deixar a cadeia. Juntos, o casal fica em prisão domiciliar.

Maria de Fátima: o destino é agro

Fiel à sua ambição e ironia, Maria de Fátima (Bella Campos) não desapontou o público. Após pedir demissão da padaria, ela cruza o caminho de um fazendeiro rico, que chega de chapéu e carrão.

“Acabei de pedir demissão, mas como o pessoal é lento, eu vou te atender”, diz ela, antes de oferecer uma água — e deixar o número de telefone com um beijo no ar.

Em outra cena, pronta para o encontro, ela se olha no espelho e repete seu novo mantra: “Seu futuro é agro, meu amor.” Além do dinheiro, Fátima oficializa a doação do filho para Raquel. Maria de Fátima entregou Salvadorzinho para a mãe. "Não nasci para essa vida de ônibus e salário mínimo", disse ela, antes de deixar a mansão de Raquel.

Raquel e Ivan: amor, ética e esperança

A protagonista Raquel (Taís Araújo) termina sua trajetória no auge. Sua empresa, Paladar, não só se recuperou do golpe de Odete como superou as expectativas. Ao lado do sócio Poliana (Mateus Nachtergale), ela anuncia um programa de participação nos lucros para os funcionários — ao som de “Quem tem um amigo (tem tudo)”, de Emicida.

Ivan, agora escritor, dedica-se a um livro sobre corrupção no Brasil, fruto de suas experiências na TCA. Os dois se casam em uma cerimônia cheia de romance.

Poliana e Marieta: amor e autodescoberta

Com a Paladar de vento em popa, Poliana é procurado por uma das maiores revistas de empreendedorismo do país. Em casa, ele agradece à companheira Marieta (Cacá Ottoni) e reflete sobre sua trajetória: “Tudo que me aconteceu foi resultado do meu encontro com alguém. Descobri quem eu sou com essas trocas — com Raquel, com Gilda, com Pascoal. Agora tô aprendendo que tudo bem ser reconhecido pelo que você faz. Isso foi você que me ensinou.”

Logo em seguida, ele faz o pedido que encantou o público: “Marieta, você quer vir morar aqui?”

Ela aceita, selando uma história de afeto e amadurecimento.

Laís e Cecília: o amor vence

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Lorena Lima) finalmente se casam. A cerimônia, realizada na pousada administrada pelas duas, foi marcada por emoção, simplicidade e representatividade — um final feliz que arrancou aplausos nas redes sociais.

Reflexão sobre o Brasil

No último diálogo forte da trama, Bartolomeu (Luís Melho) conversa com o filho Ivan sobre o futuro do país. “A gente nasceu no melhor país do mundo. O Brasil é bom em muita coisa — não só em natureza e recursos. Exporta futebol, música, arte. Mas o brasileiro precisa voltar a estudar o Brasil e se orgulhar do país em que vive. Mais educação. Não dá mais pra ser o país do futuro. Está na hora de ser o país do presente”, disse.

Heleninha

Heleninha (Paolla Oliveira) conseguiu um habeas corpus para deixar a cadeia após ter sido acusada pela morte de Odete.

