HORÁRIO DAS 21H

'Três Graças': a novela que substituirá 'Vale tudo'

Produção terá Grazi Massafera como vilã e Sophie Charlotte como mocinha

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
17/10/2025 22:00

'Três graças' acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher batalhadora que, ao lado da mãe Lígia (Dira Paes) e da filha Joélly (Alana Cabral)
'Três graças' acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher batalhadora que, ao lado da mãe Lígia (Dira Paes) e da filha Joélly (Alana Cabral)

Com a exibição do último capítulo de “Vale tudo” o horário das 21 horas será ocupado por “Três Graças”, criada e escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e com direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela estreia na segunda-feira (20/10) e promete emocionar o público com uma história marcada por drama, amor, mistério e crítica social.

Ambientada em São Paulo, "Três Graças" acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher batalhadora que, ao lado da mãe, Lígia (Dira Paes), e da filha, Joélly (Alana Cabral), enfrenta os desafios da maternidade solo e as injustiças que atingem sua comunidade, a fictícia Chacrinha.

Determinada a impedir que a filha repita sua história, Gerluce luta para garantir um futuro melhor para Joélly. Aos 15 anos, a menina descobre estar grávida de Raul (Paulo Mendes), jovem rico e problemático, filho de Arminda (Grazi Massafera), patroa de Gerluce e amante do poderoso empresário Santiago Ferette (Murilo Benício).

O casal de vilões comanda a Fundação Ferette, fachada para um esquema criminoso de desvio de verbas públicas e produção de medicamentos falsos distribuídos à população carente. Quando Gerluce descobre o golpe que põe em risco a saúde da mãe e de outros moradores, ela se vê diante de um dilema ético: até onde ir para fazer justiça?

Enquanto enfrenta o poder e a corrupção, Gerluce encontra apoio em Viviane (Gabriela Loran), farmacêutica honesta que também é enganada pelo esquema, e em Paulinho Reitz (Romulo Estrela), policial íntegro que se apaixona por ela. A relação dos dois, no entanto, será colocada à prova por segredos e perigos vindos da comunidade.

Conheça os principais personagens de “Três Graças”

As Três Graças

  • Lígia Maria das Graças (Dira Paes) – Matriarca da família, mulher doce e resiliente, enfrenta uma doença pulmonar grave;
  • Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte) – Filha de Lígia e mãe de Joélly, é determinada, trabalhadora e símbolo de resistência feminina;
  • Joélly Maria das Graças (Alana Cabral) – Adolescente sonhadora, mas impulsiva, engravida do namorado Raul e precisa lidar com as consequências.

Família Ferette

  • Santiago Ferette (Murilo Benício) – Empresário poderoso, líder de um esquema de corrupção e falsificação de medicamentos;
  • Zenilda (Andréia Horta) – Esposa de Santiago, mãe de Leonardo (Pedro Novaes) e Lorena (Alanis Guillen);
  • Arminda (Grazi Massafera) – Amante de Santiago e vilã da trama, viúva misteriosa que esconde dinheiro em uma escultura chamada “As três graças”;
  • Raul (Paulo Mendes) – Filho de Arminda, rapaz rico e problemático que se envolve com drogas e engravida Joélly.

Os moradores da Chacrinha

  • Kellen (Luiza Rosa) – Melhor amiga e confidente de Joélly;
  • Misael (Belo) – Morador que perde a esposa por causa dos remédios falsos e busca vingança;
  • Júnior (Guthierry Sotero) – Jovem estudioso que enfrenta o luto e a injustiça causada pelo esquema da fundação;
  • Bagdá (Xamã) – Chefe do tráfico local, inimigo de Raul;
  • Joaquim (Marcos Palmeira) – Pai ausente de Gerluce e dono de um ferro-velho.

Outros núcleos

  • Paulinho Reitz (Romulo Estrela) – Policial íntegro que se envolve com Gerluce;
    Josefa (Arlete Salles) – Mãe de Arminda, idosa que vive na mansão da família;
  • Kasper Damatta (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) – Casal de galeristas que vive na Zona Oeste de São Paulo;
  • Rivaldo (Augusto Madeira) e Alaíde (Juliana Alves) – Moradores de um prédio vizinho à mansão de Arminda, curiosos pelos mistérios da patroa.

As novelas ocupam um lugar especial na cultura brasileira, não apenas como entretenimento, mas como expressão artística e social. -Imagem gerada por i.a
As novelas ocupam um lugar especial na cultura brasileira, não apenas como entretenimento, mas como expressão artística e social. Imagem gerada por i.a
Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia.-Imagem Freepik
Com tramas envolventes, direção cuidadosa e atuações marcantes, o Brasil conquistou reconhecimento internacional, exportando histórias para todos os continentes e firmando-se como referência mundial em teledramaturgia. Imagem Freepik
Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título.-Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons
Segundo levantamento do portal AdoroCinema, algumas produções da Globo atingiram números impressionantes de vendas ao exterior, tornando-se recordistas de exibição. Confira o ranking e saiba mais sobre cada título. Hans Donner e Roberto Shimose - Wikimédia Commons
1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves. -Divulgação
1º – Avenida Brasil (2012) – Dirigida por Ricardo Waddington, Amora Mautner e José Luiz Villamarim; estrelada por Débora Falabella e Adriana Esteves. Divulgação
Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países.-Reprodução de cena
Conta a história de Nina, que retorna para se vingar da madrasta Carminha, unindo drama e suspense em uma trama cheia de reviravoltas, vendida para 148 países. Reprodução de cena
2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas. -Rede Globo wikimedia commons
2º – Totalmente Demais (2015) – Sob direção de Luiz Henrique Rios; com Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas. Rede Globo wikimedia commons
Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países.-Rede Globo wikimedia commons
Eliza, uma jovem simples, vê sua vida mudar ao participar de um concurso de beleza, encontrando novos caminhos e amores. O sucesso levou a novela a 135 países. Rede Globo wikimedia commons
3º – A Vida da Gente (2011) – Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano. -Rede Globo wikimedia commons
3º – A Vida da Gente (2011) – Dirigida por Jayme Monjardim; com Fernanda Vasconcellos e Marjorie Estiano. Rede Globo wikimedia commons
O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países. -Rede Globo wikimedia commons
O drama das irmãs Ana e Manuela envolve amor, conflitos familiares e segredos, conquistando público em 132 países. Rede Globo wikimedia commons
4º – Caminho das Índias (2009) – Direção de Marcos Schechtman; com Juliana Paes e Rodrigo Lombardi.-Rede Globo wikimedia commons
4º – Caminho das Índias (2009) – Direção de Marcos Schechtman; com Juliana Paes e Rodrigo Lombardi. Rede Globo wikimedia commons
Uma história de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Índia, que encantou espectadores em 116 países e rendeu prêmios importantes. -Reprodução de vídeo
Uma história de amor marcada pelo choque cultural entre Brasil e Índia, que encantou espectadores em 116 países e rendeu prêmios importantes. Reprodução de vídeo
5º – O Clone (2001) – Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli. -Rede Globo wikimedia commons
5º – O Clone (2001) – Dirigida por Jayme Monjardim e Marcos Schechtman; estrelada por Murilo Benício e Giovanna Antonelli. Rede Globo wikimedia commons
O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países.-Divulgação
O romance proibido de Lucas e Jade, com pano de fundo na cultura islâmica e na polêmica da clonagem, chegou a mais de 107 países. Divulgação
5º – Da Cor do Pecado (2004) – Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini.-Rede Globo wikimedia commons
5º – Da Cor do Pecado (2004) – Direção de Denise Saraceni; com Taís Araújo e Reynaldo Gianecchini. Rede Globo wikimedia commons
Mistura de comÃ©dia, romance e drama familiar, marcada por personagens carismÃ¡ticos e uma vilÃ£ inesquecÃ­vel, vendida tambÃ©m para mais de 107 paÃ­ses.-Rede Globo wikimedia commons
Mistura de comÃ©dia, romance e drama familiar, marcada por personagens carismÃ¡ticos e uma vilÃ£ inesquecÃ­vel, vendida tambÃ©m para mais de 107 paÃ­ses. Rede Globo wikimedia commons
6º – Escrava Isaura (1976–77) – Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco.-Rede Globo wikimedia commons
6º – Escrava Isaura (1976–77) – Sob direção de Herval Rossano e Milton Gonçalves; com Lucélia Santos e Rubens de Falco. Rede Globo wikimedia commons
Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global.-Reprodução de cena
Drama histórico sobre a luta de uma escrava por liberdade, que ultrapassou fronteiras e foi exibido em cerca de 104 países, tornando-se um ícone global. Reprodução de cena

