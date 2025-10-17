'Três Graças': a novela que substituirá 'Vale tudo'
Produção terá Grazi Massafera como vilã e Sophie Charlotte como mocinha
Com a exibição do último capítulo de “Vale tudo” o horário das 21 horas será ocupado por “Três Graças”, criada e escrita por Aguinaldo Silva, em parceria com Virgílio Silva e Zé Dassilva, e com direção artística de Luiz Henrique Rios. A novela estreia na segunda-feira (20/10) e promete emocionar o público com uma história marcada por drama, amor, mistério e crítica social.
Ambientada em São Paulo, "Três Graças" acompanha a vida de Gerluce (Sophie Charlotte), uma mulher batalhadora que, ao lado da mãe, Lígia (Dira Paes), e da filha, Joélly (Alana Cabral), enfrenta os desafios da maternidade solo e as injustiças que atingem sua comunidade, a fictícia Chacrinha.
Determinada a impedir que a filha repita sua história, Gerluce luta para garantir um futuro melhor para Joélly. Aos 15 anos, a menina descobre estar grávida de Raul (Paulo Mendes), jovem rico e problemático, filho de Arminda (Grazi Massafera), patroa de Gerluce e amante do poderoso empresário Santiago Ferette (Murilo Benício).
O casal de vilões comanda a Fundação Ferette, fachada para um esquema criminoso de desvio de verbas públicas e produção de medicamentos falsos distribuídos à população carente. Quando Gerluce descobre o golpe que põe em risco a saúde da mãe e de outros moradores, ela se vê diante de um dilema ético: até onde ir para fazer justiça?
Enquanto enfrenta o poder e a corrupção, Gerluce encontra apoio em Viviane (Gabriela Loran), farmacêutica honesta que também é enganada pelo esquema, e em Paulinho Reitz (Romulo Estrela), policial íntegro que se apaixona por ela. A relação dos dois, no entanto, será colocada à prova por segredos e perigos vindos da comunidade.
Conheça os principais personagens de “Três Graças”
As Três Graças
- Lígia Maria das Graças (Dira Paes) – Matriarca da família, mulher doce e resiliente, enfrenta uma doença pulmonar grave;
- Gerluce Maria das Graças (Sophie Charlotte) – Filha de Lígia e mãe de Joélly, é determinada, trabalhadora e símbolo de resistência feminina;
- Joélly Maria das Graças (Alana Cabral) – Adolescente sonhadora, mas impulsiva, engravida do namorado Raul e precisa lidar com as consequências.
Família Ferette
- Santiago Ferette (Murilo Benício) – Empresário poderoso, líder de um esquema de corrupção e falsificação de medicamentos;
- Zenilda (Andréia Horta) – Esposa de Santiago, mãe de Leonardo (Pedro Novaes) e Lorena (Alanis Guillen);
- Arminda (Grazi Massafera) – Amante de Santiago e vilã da trama, viúva misteriosa que esconde dinheiro em uma escultura chamada “As três graças”;
- Raul (Paulo Mendes) – Filho de Arminda, rapaz rico e problemático que se envolve com drogas e engravida Joélly.
Os moradores da Chacrinha
- Kellen (Luiza Rosa) – Melhor amiga e confidente de Joélly;
- Misael (Belo) – Morador que perde a esposa por causa dos remédios falsos e busca vingança;
- Júnior (Guthierry Sotero) – Jovem estudioso que enfrenta o luto e a injustiça causada pelo esquema da fundação;
- Bagdá (Xamã) – Chefe do tráfico local, inimigo de Raul;
- Joaquim (Marcos Palmeira) – Pai ausente de Gerluce e dono de um ferro-velho.
Outros núcleos
- Paulinho Reitz (Romulo Estrela) – Policial íntegro que se envolve com Gerluce;
Josefa (Arlete Salles) – Mãe de Arminda, idosa que vive na mansão da família;
- Kasper Damatta (Miguel Falabella) e João Rubens (Samuel de Assis) – Casal de galeristas que vive na Zona Oeste de São Paulo;
- Rivaldo (Augusto Madeira) e Alaíde (Juliana Alves) – Moradores de um prédio vizinho à mansão de Arminda, curiosos pelos mistérios da patroa.
