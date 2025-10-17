Quem matou Odete Roitman? Capítulo finalmente revela assassino

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Nos momentos finais, a novela "Vale tudo" revelou quem atirou em Odete Roitman (Debora Bloch). Trata-se do ex-genro da ricaça, Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Em um flashback, o vilão lembrou o dia da "morte" de Odete. Ele entrou no quarto do Copacabana Palace após Heleninha (Paolla Oliveira) atirar em Odete e errar o alvo.

Ao perceber a oportunidade, ele segura a arma de Heleninha com um guardanapo, para pegar a arma com as digitais da ex-mulher. Ele então dá o tiro certeiro.

Marco Aurélio manteve o segredo até da mulher, Leila (Carolina Dieckmmann). Mas a última cena revela que a vilã foi socorrida depois do tiro.

NOSSO MENINO FEZ TUDO E AINDA GUARDOU SEGREDO! #ValeTudo pic.twitter.com/BoxueJ3F9W — Luiza ???????? (@luuizacarolinaa) October 18, 2025

Com a ajuda de Freitas (Luís Lobianco), ela forjou a própria morte e conseguiu se recuperar e fugir do Brasil. Ela termina a novela fugindo de helicóptero. "Au revoir, Brasil. Odete Roitman sempre volta", diz ela na última cena da novela.