O país parou e a internet explodiu com final de ‘Vale tudo’

A agência Ativaweb Inteligência Digital monitorou, em tempo real, o capítulo final de “Vale tudo”, nesta sexta-feira, 17. Enquanto o país aguardava e palpitava sobre quem matou Odete Roitman, as redes sociais registraram 132 milhões de interações entre 21h20 e 23h.

O levantamento capturou menções, curtidas, comentários e reproduções nas principais plataformas usadas no Brasil — Instagram, Facebook, X e TikTok — utilizando o mesmo sistema empregado pela Ativaweb em períodos eleitorais e transmissões ao vivo.

Esse volume de interações consolidou “Vale tudo” como o maior fenômeno de engajamento da teledramaturgia nacional em 2025.

A análise semântica identificou os personagens mais mencionados durante a exibição do episódio final. Pela ordem: Odete Roitman, Raquel Accioli, César Ribeiro, Leila, Marco Aurélio e Maria de Fátima. O embate entre Odete e Raquel concentrou mais de 42% das menções totais, seguido pelos núcleos familiares e pelos personagens masculinos envolvidos na trama de poder, mostrou o estudo.

“A novela mostrou que o entretenimento tradicional ainda comanda o digital quando aciona emoção, memória e narrativa — os algoritmos apenas amplificam isso”, destaca Alek Maracajá, cientista de dados e fundador da Ativaweb.

As hashtags e expressões mais citadas foram: #ValeTudo, #FinalValeTudo, #OdeteNaoMorreu, #QuemMatouOdete, #OdeteRoitman, #Raquel, #Leila, #César, #Heleninha e #MarcoAurélio.

Expressões de maior recorrência: final, morte, vilã, clássico, remake, emoção, quem matou, viva, icônica, surpreendente.

A análise demográfica revelou um detalhe curioso: o público com 40 anos ou mais representou 51,8% das interações, mostrando que a novela ainda fala com quem cresceu vendo TV aberta.

Já o público mais jovem, até 39 anos, tomou conta do pós-episódio — transformando cenas em memes, comparações e reinterpretações.

O estudo georreferenciado apontou que o Sudeste e o Nordeste concentraram o maior volume de interações. As cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador e Belo Horizonte lideraram o ranking por menções.