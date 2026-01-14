Isis Valverde pode ganhar prêmio de pior atriz em Hollywood?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Além do reconhecimento no Oscar e no Globo de Ouro, o cinema brasileiro pode marcar presença também no Framboesa de Ouro 2026, premiação conhecida por destacar os piores desempenhos do ano. O nome de Isis Valverde aparece entre os indicados na categoria Pior atriz Coadjuvante, pela atuação no filme “Código Alarum”. A informação é do site especializado World of Reel. Até o momento, porém, não houve confirmação oficial por parte dos organizadores do Framboesa de Ouro.

Tradicionalmente, os nomes do Framboesa de Ouro são anunciados um dia antes da revelação dos indicados ao Oscar, o que deve ocorrer no próximo dia 21. Até lá, todas as informações permanecem no campo da especulação, inclusive no caso de Isis Valverde.

Os responsáveis pela premiação não confirmaram nem negaram a veracidade da lista que circula na imprensa estrangeira. Ainda assim, analistas consideram improvável que um site internacional especializado inventasse uma indicação envolvendo uma atriz brasileira que, embora ainda não seja amplamente reconhecida fora do país, começa a ganhar visibilidade em produções de maior alcance.

“Código Alarum” é a primeira grande produção internacional de Isis. Apesar da expectativa em torno do filme, a obra não teve boa recepção da crítica especializada, o que ajuda a explicar a presença recorrente do longa na lista dos possíveis indicados ao Framboesa.

Além do nome da atriz brasileira, a lista vazada inclui produções e artistas bastante conhecidos do público internacional. Entre os concorrentes a pior filme estariam títulos como “The Electric State”, “Guerra dos Mundos” e “Branca de Neve”. Na categoria de pior ator, surgem nomes como Dave Bautista, Jared Leto e Ice Cube. Já entre as atrizes, aparecem Michelle Yeoh, Rebel Wilson e Milla Jovovich.

Veja a lista divulgada pelo site World of Reel:

PIOR FILME

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

In the Lost Lands

Branca de Neve

Guerra dos Mundos

PIOR ATOR

Dave Bautista – In the Lost Lands

Scott Eastwood – Código Alarum

Ice Cube – Guerra dos Mundos

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

PIOR ATRIZ

Ariana DeBose – Love Hurts

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – In the Lost Lands

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31

PIOR ATOR COADJUVANTE

Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Código Alarum

PIOR ATRIZ COADJUVANTE

Anna Chlumsky – Bride Hard

Gal Gadot – Branca de Neve

Eiza Gonzalez – Fountain of Youth

Amara Okereke – In the Lost Lands

Isis Valverde – Código Alarum

PIOR DIRETOR

Paul WS Anderson – In the Lost Lands

Rich Lee – Guerra dos Mundos;

Joe e Anthony Russo – The Electric State;

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow;

Marc Webb – Branca de Neve

PIOR ROTEIRO:

The Electric State;

Hurry Up Tomorrow;

In the Lost Lands;

Branca de Neve;

Guerra dos Mundos.

PIOR COMBINAÇÃO DE ELENCO:

Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve;

Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts;

Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights;

Ice Cube e sua câmera Zoom – Guerra dos Mundos;

The Weeknd e seu ego colossal – Hurry Up Tomorrow.

PIORES PREQUELAS, REMAKES, CÓPIAS OU SEQUÊNCIAS: