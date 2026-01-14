Isis Valverde pode ganhar prêmio de pior atriz em Hollywood?
Atriz brasileira aparece em lista de site especializado dos indicados ao Framboesa de Ouro. Atriz fez estreia em Hollywood em 2025
compartilheSIGA
Além do reconhecimento no Oscar e no Globo de Ouro, o cinema brasileiro pode marcar presença também no Framboesa de Ouro 2026, premiação conhecida por destacar os piores desempenhos do ano. O nome de Isis Valverde aparece entre os indicados na categoria Pior atriz Coadjuvante, pela atuação no filme “Código Alarum”. A informação é do site especializado World of Reel. Até o momento, porém, não houve confirmação oficial por parte dos organizadores do Framboesa de Ouro.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Tradicionalmente, os nomes do Framboesa de Ouro são anunciados um dia antes da revelação dos indicados ao Oscar, o que deve ocorrer no próximo dia 21. Até lá, todas as informações permanecem no campo da especulação, inclusive no caso de Isis Valverde.
Leia Mais
Os responsáveis pela premiação não confirmaram nem negaram a veracidade da lista que circula na imprensa estrangeira. Ainda assim, analistas consideram improvável que um site internacional especializado inventasse uma indicação envolvendo uma atriz brasileira que, embora ainda não seja amplamente reconhecida fora do país, começa a ganhar visibilidade em produções de maior alcance.
“Código Alarum” é a primeira grande produção internacional de Isis. Apesar da expectativa em torno do filme, a obra não teve boa recepção da crítica especializada, o que ajuda a explicar a presença recorrente do longa na lista dos possíveis indicados ao Framboesa.
Além do nome da atriz brasileira, a lista vazada inclui produções e artistas bastante conhecidos do público internacional. Entre os concorrentes a pior filme estariam títulos como “The Electric State”, “Guerra dos Mundos” e “Branca de Neve”. Na categoria de pior ator, surgem nomes como Dave Bautista, Jared Leto e Ice Cube. Já entre as atrizes, aparecem Michelle Yeoh, Rebel Wilson e Milla Jovovich.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Veja a lista divulgada pelo site World of Reel:
PIOR FILME
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- In the Lost Lands
- Branca de Neve
- Guerra dos Mundos
PIOR ATOR
- Dave Bautista – In the Lost Lands
- Scott Eastwood – Código Alarum
- Ice Cube – Guerra dos Mundos
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
PIOR ATRIZ
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Heather Graham – Gunslingers
- Milla Jovovich – In the Lost Lands
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Section 31
PIOR ATOR COADJUVANTE
- Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Código Alarum
PIOR ATRIZ COADJUVANTE
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Gal Gadot – Branca de Neve
- Eiza Gonzalez – Fountain of Youth
- Amara Okereke – In the Lost Lands
- Isis Valverde – Código Alarum
PIOR DIRETOR
- Paul WS Anderson – In the Lost Lands
- Rich Lee – Guerra dos Mundos;
- Joe e Anthony Russo – The Electric State;
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow;
- Marc Webb – Branca de Neve
PIOR ROTEIRO:
- The Electric State;
- Hurry Up Tomorrow;
- In the Lost Lands;
- Branca de Neve;
- Guerra dos Mundos.
PIOR COMBINAÇÃO DE ELENCO:
- Todos os sete anões artificiais – Branca de Neve;
- Ariana DeBose e Ke Huy Quan – Love Hurts;
- Robert De Niro e Robert De Niro – The Alto Knights;
- Ice Cube e sua câmera Zoom – Guerra dos Mundos;
- The Weeknd e seu ego colossal – Hurry Up Tomorrow.
PIORES PREQUELAS, REMAKES, CÓPIAS OU SEQUÊNCIAS:
- Five Nights at Freddy's 2
- Os Smurfs
- Branca de Neve;
- Star Trek: Section 31;
- Guerra dos Mundos.