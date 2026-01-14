Assine
overlay
Início Cultura
ELA ROUBOU A CENA

Dona Sebastiana, de ‘O Agente Secreto’, ganha concurso de sósias

Personagem de Tânia Maria no filme vencedor de dois Globos de Ouro inspirou disputa em cinema do Rio e reuniu fãs de todas as idades

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
14/01/2026 11:52

compartilhe

SIGA
x
Dona Sebastiana ganhou o próprio concurso de sósias
Dona Sebastiana ganhou o próprio concurso de sósias crédito: Vitrine Filmes / divulgação

Os concursos de sósias estão oficialmente de volta — e com sotaque brasileiro. O cinema Estação Net Rio, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento inusitado e bem-humorado: a eleição do melhor sósia de Dona Sebastiana, personagem interpretada por Tânia Maria no filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O evento aconteceu pouco antes da cerimônia do Globo de Ouro, no domingo (11/1), mas só agora teve o vencedor revelado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Enquanto a cerimônia internacional ocorria, o público acompanhava no cinema, em tempo real, tanto a transmissão do prêmio quanto a competição de sósias, que arrancou risadas e aplausos da plateia. Houve candidatos de todas as idades e de todos os gêneros, cada um apresentando sua própria releitura da personagem que conquistou o público com humor, mistério e personalidade forte. Em todos eles, os óculos, as roupas estampadas e, claro, o cigarro da personagem.

Leia Mais

Quem levou o primeiro lugar foi Felipe Machado, de apenas 9 anos, que encantou os espectadores. O menino contou que sonha em ser médico e ainda arrancou gargalhadas ao revelar, durante a apresentação, o grande dos “segredo” de Dona Sebastiana.  “Eu tenho um filho na Itália”, disse, imaginando a história nunca contada pela personagem. 

Felipe participou do concurso acompanhado da mãe e recebeu como prêmio um cartaz de “O agente secreto” autografado por Wagner Moura, além de um tubarãozinho com uma perna na boca — referência direta a uma cena marcante do longa.

O segundo lugar ficou com Marta Torres, seguida por Dona Chica Oliveira, que também subiu ao pódio com sua interpretação da personagem. 

Personagem que roubou a cena

Coadjuvante em “O agente secreto”, Dona Sebastiana acabou roubando a cena e se transformando em um dos grandes destaques do filme. Interpretada por Tânia Maria, a personagem já foi citada por publicações como Variety e The Hollywood Reporter e entrou na lista do The New York Times entre as melhores atuações do ano envolvendo o uso expressivo do cigarro em cena.

No cartaz de divulgação do concurso, compartilhado pelo próprio Kleber Mendonça Filho, a organização brincou com uma das falas mais enigmáticas da personagem ao prometer como prêmio “três coisas que não podem ser contadas”.

Desde o lançamento do filme, fãs não escondem o desejo de ver um spin-off dedicado à vida secreta de Dona Sebastiana na Europa — mistério que o longa deixa no ar e que se tornou parte do fascínio em torno da personagem.

Quem é Tânia Maria

Tânia Maria tem 77 anos e foi descoberta tardiamente pelo cinema. Moradora do povoado da Cobra, em Parelhas, na região do Seridó do Rio Grande do Norte, ela participou como figurante de “Bacurau” (2019), também dirigido por Kleber Mendonça Filho, quando tinha 72 anos. Assim como a personagem, a Tânia também é fumante na vida real.

Em “O agente secreto”, a atriz interpreta a dona de um prédio no Recife (PE) onde funcionava um “aparelho” que abrigava dissidentes da ditadura militar brasileira nos anos 1970, entre eles o professor universitário Marcelo, personagem de Wagner Moura.

Recentemente, Tânia Maria também foi ovacionada ao subir ao palco principal da CCXP 2025, maior evento de cultura pop da América Latina. Ao lado de Johnny Massaro e Virgínia Cavendish, ela participou do painel do Canal Brasil para divulgar a série “Delegado”, nova produção ambientada no Recife, que estreia ainda este ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles.-Divulgac?a?o/Globo
O filme brasileiro “O Agente Secreto” foi um dos grandes destaques do Globo de Ouro 2026, realizado neste dia 12 de janeiro, em Los Angeles. Divulgac?a?o/Globo
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura.-Divulgação
A produção conquistou dois prêmios: Melhor Filme de Língua Não Inglesa e — pela 1ª vez na história — Melhor Ator em Filme de Drama, com Wagner Moura. Divulgação
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”.-Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
O longa também concorreu a Melhor Filme de Drama, mas o prêmio ficou com “Hamnet”, adaptação do livro de Maggie O’Farrell que narra a história do filho de William Shakespeare e o amor que inspirou a criação de “Hamlet”. Divulgac?a?o/Agata Grzybowska/Focus Features
Dirigido por Kleber Mendonça Filho,
Dirigido por Kleber Mendonça Filho, "O Agente Secreto" marcou o retorno do Brasil à lista de vencedores do Globo de Ouro após 27 anos, desde o triunfo de “Central do Brasil”. Divulgação
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira.-Reprodução/TV Globo
Ao receber o troféu de Melhor Ator, Wagner Moura fez um discurso emocionado, agradeceu aos colegas indicados e ao diretor. Ele ainda encerrou falando em português, exaltando o Brasil e a cultura brasileira. Reprodução/TV Globo
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada.- Divulgação
Nas categorias de TV, a série “Adolescência” foi a mais premiada da noite, levando quatro troféus, incluindo Melhor Série Limitada. Divulgação
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão.-Reprodução
Destaque para Owen Cooper, de 16 anos, que se tornou o mais jovem vencedor da categoria de Melhor Ator Coadjuvante em Televisão. Reprodução
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson.-Divulgação/Warner Bros. Pictures
Entre os filmes, “Uma Batalha Após a Outra” também se destacou, vencendo quatro categorias, entre elas Melhor Filme de Comédia ou Musical e Melhor Direção para Paul Thomas Anderson. Divulgação/Warner Bros. Pictures
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir!-Reprodução
Um dos grandes destaques em premiações como o Globo de Ouro, o tapete vermelho é sempre um momento que desperta atenção da audiência. Mas você sabe como surgiu essa tradição? Veja a seguir! Reprodução
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder.-Flickr - Steve Collis
Muito antes de se tornar um elemento do glamour de Hollywood, o tapete vermelho nas premiações tem uma origem antiga e simbólica, ligada à ideia de honra e poder. Flickr - Steve Collis
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo.-Freepik
A primeira menção histórica a um tapete vermelho aparece na literatura da Grécia Antiga, especificamente na peça Agamemnon (458 a.C.), de Ésquilo. Freepik
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele.-Sandra Filipe/Unsplash
No texto, o rei Agamemnon retorna vitorioso da Guerra de Troia. Sua esposa, Clitemnestra, ordena que um caminho carmesim (vermelho escuro) seja estendido para ele. Sandra Filipe/Unsplash
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas.-Moshe Harosh/Pixabay
Séculos depois, o simbolismo continuou a ser usado em cerimônias reais e diplomáticas. Moshe Harosh/Pixabay
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos.-Flickr - G20 Argentina
Nos Estados Unidos, há registros do uso do tapete vermelho já no século 19, especialmente em recepções oficiais e eventos políticos. Flickr - G20 Argentina
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme
A ligação direta com o entretenimento começou em 1922, quando um tapete vermelho foi usado na estreia do filme "Robin Hood", no Egyptian Theatre, em Hollywood, para guiar as estrelas até seus assentos. Freepik/rawpixel.com
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas.-Reprodução/YouTube
Desde 1961 — quando usou o tapete vermelho pela primeira vez —, o Oscar ajudou a transformar objeto em um espetáculo à parte, com transmissões televisivas focadas nos figurinos, entrevistas e chegada dos artistas. Reprodução/YouTube

Tópicos relacionados:

cinema cultura filmes globo o-agente-secreto

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay