Dona Sebastiana, de ‘O Agente Secreto’, ganha concurso de sósias

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os concursos de sósias estão oficialmente de volta — e com sotaque brasileiro. O cinema Estação Net Rio, no Rio de Janeiro, foi palco de um evento inusitado e bem-humorado: a eleição do melhor sósia de Dona Sebastiana, personagem interpretada por Tânia Maria no filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho. O evento aconteceu pouco antes da cerimônia do Globo de Ouro, no domingo (11/1), mas só agora teve o vencedor revelado.

Enquanto a cerimônia internacional ocorria, o público acompanhava no cinema, em tempo real, tanto a transmissão do prêmio quanto a competição de sósias, que arrancou risadas e aplausos da plateia. Houve candidatos de todas as idades e de todos os gêneros, cada um apresentando sua própria releitura da personagem que conquistou o público com humor, mistério e personalidade forte. Em todos eles, os óculos, as roupas estampadas e, claro, o cigarro da personagem.

Quem levou o primeiro lugar foi Felipe Machado, de apenas 9 anos, que encantou os espectadores. O menino contou que sonha em ser médico e ainda arrancou gargalhadas ao revelar, durante a apresentação, o grande dos “segredo” de Dona Sebastiana. “Eu tenho um filho na Itália”, disse, imaginando a história nunca contada pela personagem.

Felipe participou do concurso acompanhado da mãe e recebeu como prêmio um cartaz de “O agente secreto” autografado por Wagner Moura, além de um tubarãozinho com uma perna na boca — referência direta a uma cena marcante do longa.

O segundo lugar ficou com Marta Torres, seguida por Dona Chica Oliveira, que também subiu ao pódio com sua interpretação da personagem.

Personagem que roubou a cena

Coadjuvante em “O agente secreto”, Dona Sebastiana acabou roubando a cena e se transformando em um dos grandes destaques do filme. Interpretada por Tânia Maria, a personagem já foi citada por publicações como Variety e The Hollywood Reporter e entrou na lista do The New York Times entre as melhores atuações do ano envolvendo o uso expressivo do cigarro em cena.

No cartaz de divulgação do concurso, compartilhado pelo próprio Kleber Mendonça Filho, a organização brincou com uma das falas mais enigmáticas da personagem ao prometer como prêmio “três coisas que não podem ser contadas”.

Desde o lançamento do filme, fãs não escondem o desejo de ver um spin-off dedicado à vida secreta de Dona Sebastiana na Europa — mistério que o longa deixa no ar e que se tornou parte do fascínio em torno da personagem.

Quem é Tânia Maria

Tânia Maria tem 77 anos e foi descoberta tardiamente pelo cinema. Moradora do povoado da Cobra, em Parelhas, na região do Seridó do Rio Grande do Norte, ela participou como figurante de “Bacurau” (2019), também dirigido por Kleber Mendonça Filho, quando tinha 72 anos. Assim como a personagem, a Tânia também é fumante na vida real.

Em “O agente secreto”, a atriz interpreta a dona de um prédio no Recife (PE) onde funcionava um “aparelho” que abrigava dissidentes da ditadura militar brasileira nos anos 1970, entre eles o professor universitário Marcelo, personagem de Wagner Moura.

Recentemente, Tânia Maria também foi ovacionada ao subir ao palco principal da CCXP 2025, maior evento de cultura pop da América Latina. Ao lado de Johnny Massaro e Virgínia Cavendish, ela participou do painel do Canal Brasil para divulgar a série “Delegado”, nova produção ambientada no Recife, que estreia ainda este ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia