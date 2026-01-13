Assine
overlay
Início Cultura
CINEMA

Bilheteria internacional de 'O agente secreto' bate a brasileira

Segundo o site Box Office Mojo, a produção arrecadou US$ 2,4 milhões no mercado internacional, contra US$ 2,1 milhões no país de origem

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
13/01/2026 17:20

compartilhe

SIGA
x
O Agente Secreto: todos os prêmios que Wagner Moura levou até agora
'O agente secreto' já arrecadou US$ 4,629 milhões (R$ 24,96 milhões) em bilheteria global crédito: Reprodução / &#39;O agente secreto&#39;

"O Agente Secreto" já arrecadou quase US$ 5 milhões (R$ 27 milhões) em arrecadação total. Segundo o site Box Office Mojo, a maior parte da receita veio de fora do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O longa brasileiro arrecadou até agora US$ 4,629 milhões (R$ 24,96 milhões) em bilheteria global. Desse valor, US$ 2,1 milhões (cerca de R$ 11,3 milhões) são arrecadação doméstica, o que equivale a 47,1% do total. Já no exterior, o faturamento alcança US$ 2,4 milhões (quase R$ 13 milhões), o que corresponde a 52,9%.

 

O público europeu corresponde a US$ 2 milhões (R$ 10,7 milhões) da arrecadação internacional, com destaque para a audiência francesa.

Leia Mais

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filme Kleber Mendonça Filho ganhou dois Globos de Ouro no domingo. A produção foi premiada nas categorias melhor filme em língua não inglesa e melhor ator de drama, pela atuação de Wagner Moura.

Tópicos relacionados:

kleber-mendonca-filho o-agente-secreto wagner-moura

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay