De Round 6 a Vale Tudo: as séries e novelas mais buscadas de 2025
O ranking do ano revela o que o público mais quis assistir, de hits sul-coreanos a novelas da Globo e dramas de true crime; veja a lista completa
A retrospectiva do Google Trends de 2025 revelou os maiores interesses do público brasileiro quando o assunto é entretenimento. A lista das séries e novelas mais buscadas mostra uma mistura de produções sul-coreanas, dramas de true crime, novelas clássicas entre outros.
O resultado reflete um espectador que navega entre a nostalgia de tramas consagradas e novidades internacionais. Produções baseadas em fatos reais também se destacaram, gerando diversas pesquisas sobre casos que marcaram o país. A seguir, veja os títulos mais pesquisados em 2025.
Round 6
O fenômeno sul-coreano manteve sua força total, impulsionado pela enorme expectativa em torno de sua aguardada terceira temporada. O público buscou por novidades sobre o elenco, data de estreia e teorias sobre os novos jogos mortais.
-
Monstro: a história de Ed Gein
A série de crimes reais mergulhou na vida do assassino que inspirou clássicos do terror. O interesse pela história sombria colocou a produção entre as mais pesquisadas.
-
Beleza fatal
Marcando a estreia da Max na produção de novelas no Brasil, “Beleza fatal” gerou grande curiosidade. Com um elenco conhecido do grande público e uma trama de vingança, a produção se destacou nas buscas.
-
Os donos do jogo
Explorando o submundo do jogo do bicho no Rio de Janeiro, a série brasileira da Netflix contou com um elenco de peso e se tornou uma das mais pesquisadas em 2025.
-
Tremembé
Esta série brasileira revelou os bastidores do presídio que abriga alguns dos criminosos mais famosos do país. O apelo do tema e a curiosidade sobre as histórias contadas levaram a produção ao topo das pesquisas.
-
Vale tudo
O anúncio do remake de um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira foi o suficiente para despertar a nostalgia e o interesse. As buscas se concentraram em comparações com a versão original e especulações sobre o novo elenco.
-
Garota do momento
A novela das seis da Globo, ambientada na vibrante década de 1950, conquistou o público com seu romance central e a reconstituição de época. A trama e o carisma dos protagonistas impulsionaram as buscas.
-
A vida secreta do meu marido bilionário
Um verdadeiro fenômeno dos dramas curtos, que se popularizaram em plataformas de vídeos verticais. Os episódios rápidos fizeram com que o público buscasse pela história completa na internet.
-
Dias perfeitos
A adaptação do livro de Raphael Montes para a Netflix prendeu os espectadores com um enredo de suspense psicológico. A história de um sequestro sob uma perspectiva inesperada gerou alto engajamento.
-
Power couple
O reality show que testa a afinidade dos casais provou mais uma vez sua relevância. A cada semana, as provas, os conflitos e as eliminações geravam picos de buscas e discussões online.
*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.