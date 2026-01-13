No topo com O Agente Secreto, Wagner Moura já fez comédia romântica; lembre

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Quinze anos antes de estrelar “O agente secreto”, que lhe rendeu um Globo de Ouro de Melhor Ator em Filme de Drama, Wagner Moura foi protagonista de um filme de comédia romântica. Em 2011, Moura estrelou o longa nacional de ficção científica “O Homem do Futuro”, dirigido por Cláudio Torres, filho de Fernanda Montenegro e irmão de Fernanda Torres.

O filme marcou o retorno de Wagner à comédia após “Saneamento básico, o filme”, de Jorge Furtado, lançado em 2007. “O clima neste set é uma delícia. Se eu estivesse trabalhando num drama pesado, não sei se resistiria”, disse o ator à época.

Na história, Wagner interpreta Zero, um cientista que inventa acidentalmente uma máquina do tempo. O ator vive o mesmo personagem em diferentes fases temporais, em uma trama que mistura romance, humor e viagens no tempo, embalada por clássicos da Legião Urbana, que fazem parte da narrativa.

Amargurado nos tempos atuais, o cientista vive traumatizado por uma festa ocorrida em 22 de novembro de 1991, quando perdeu o grande amor da sua vida ainda na faculdade. Ao voltar exatamente para aquele dia, durante uma festa à fantasia, ele se vê diante da chance de mudar o próprio futuro — e descobre que nem sempre corrigir o passado leva ao desfecho esperado.

Além de Wagner Moura, o elenco de “O Homem do Futuro” conta com Gabriel Braga Nunes, Fernando Ceylão, Maria Luísa Mendonça e Alinne Moraes, todos elogiados por suas atuações. O roteiro e a direção ficaram a cargo de Cláudio Torres, que também assinou “A Mulher Invisível”.

“O homem do futuro” está disponível no Paramount+ e no Prime Video (para alugar). Também há versões disponíveis no YouTube.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia