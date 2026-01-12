Assine
TALENTO DOBRADO

Wagner Moura e Fernanda Torres, vencedores do Globo de Ouro, atuaram juntos

Em "Saneamento básico, o filme", os únicos dois atores brasileiros a vencerem o Globo de Ouro viveram um casal

Maria Dulce Miranda
12/01/2026 18:10

Fernanda Torres e Wagner Moura em 'Saneamento básico, o filme'
Fernanda Torres e Wagner Moura em 'Saneamento básico, o filme' crédito: Reprodução

Premiados como Melhor Atriz e Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025 e 2026, respectivamente, os brasileiros Fernanda Torres e Wagner Moura têm algo em comum. Os dois contracenaram na comédia “Saneamento Básico, O Filme”, dirigida pelo gaúcho Jorge Furtado e lançada em 2007. 

O longa acompanha uma comunidade do interior do Rio Grande do Sul, formada por descendentes de imigrantes italianos, que precisa de obras de tratamento de esgoto, mas só consegue o financiamento ao produzir um curta-metragem amador de ficção.

Fernanda e Wagner interpretam o casal Marina e Joaquim, responsáveis pela produção do filme dentro da história: ela cuida do roteiro, enquanto ele dá vida ao “monstro” da trama. O elenco ainda conta com Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Paulo José (1937-2021) e Tonico Pereira.

Em uma das cenas mais famosas do longa, Fernanda, Wagner, Camila e Bruno aparecem em meio a uma floresta densa, vestindo figurinos improváveis que misturam ficção científica e trajes de época. A composição da cena destaca o contraste entre os figurinos e o ambiente natural, criando um clima vibrante e lúdico.

“Saneamento Básico, O Filme” está disponível em diversas plataformas de streaming no Brasil, incluindo Globoplay, HBO Max, Netflix e Mubi.

Wagner Moura como Zico no longa-metragem "Carandiru" (2003), superprodução de Hector Babenco adaptada do livro homônimo de Drauzio Varella -Marlene Bergamo/Divulgação
Em "Tropa de elite" (2007), de José Padilha, Wagner Moura vive o Capitão Nascimento, um policial do Bope. O sucesso do filme fez com que expressões como "pede pra sair", ditas pelo Capitão, fossem incorporadas ao vocabulário do dia a dia-David Prichard/Divulgação
Na comédia musical, "Ó paí,ó" (2007), de Monique Gardenberg, Wagner Moura voltou a contracenar com Lázaro Ramos, retomando a parceria de sucesso do teatro, quando os dois atores baianos interpretaram o mesmo personagem na montagem "A máquina"-Europa Filmes/Divulgação
Na série "Narcos" (2015-2017), da Netflix, Wagner Moura vive o megatraficante colombiano "Pablo Escobar". Papel o tornou mundialmente conhecido-Juan Pablo Gutierrez/Netflix
No drama biográfico "Sérgio" (2020), de Greg Barker, o ator interoreta o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, morto num atentado no Iraque, em 2003-Netflix/Divulgação
Wagner Moura estreou na direção de longas com "Marighella", biografia do guerrilheiro Carlos Marighella, interpretado por Seu Jorge. O filme está disponível no Prime Video -O2 Filmes/Divulgação
No longa hollywoodiano "Guerra civil" (2024), de Alex Garland, o ator é Joel, jornalista que atravessa o país ao lado da fotógrafa Lee (Kirsten Dunst), para cobrir a conflagração que tomou conta do país -Diamond Films/Divulgação
Wagner Moura interpreta o professor Marcelo no novo filme de Kleber Mendonça Filho, "O agente secreto" (2025). Ele venceu o prêmio de melhor ator no Festival de Cannes -Reprodução redes sociais Kleber Mendonça Filho
Nas redes sociais, o filme está sendo lembrado por ter duas estrelas internacionalmente, esperando que mais reconhecimento venha para os brasileiros. “Se o universo estiver seguindo pelo elenco de ‘Saneamento Básico’, os próximos são o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga, previu um perfil.

Tópicos relacionados:

cinema cultura fernanda-torres globo-de-ouro o-agente-secreto streaming tv wagner-moura wagner-moura

