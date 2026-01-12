Wagner Moura e Fernanda Torres, vencedores do Globo de Ouro, atuaram juntos
Em "Saneamento básico, o filme", os únicos dois atores brasileiros a vencerem o Globo de Ouro viveram um casal
Premiados como Melhor Atriz e Ator em Filme de Drama no Globo de Ouro de 2025 e 2026, respectivamente, os brasileiros Fernanda Torres e Wagner Moura têm algo em comum. Os dois contracenaram na comédia “Saneamento Básico, O Filme”, dirigida pelo gaúcho Jorge Furtado e lançada em 2007.
O longa acompanha uma comunidade do interior do Rio Grande do Sul, formada por descendentes de imigrantes italianos, que precisa de obras de tratamento de esgoto, mas só consegue o financiamento ao produzir um curta-metragem amador de ficção.
Fernanda e Wagner interpretam o casal Marina e Joaquim, responsáveis pela produção do filme dentro da história: ela cuida do roteiro, enquanto ele dá vida ao “monstro” da trama. O elenco ainda conta com Camila Pitanga, Bruno Garcia, Lázaro Ramos, Paulo José (1937-2021) e Tonico Pereira.
Em uma das cenas mais famosas do longa, Fernanda, Wagner, Camila e Bruno aparecem em meio a uma floresta densa, vestindo figurinos improváveis que misturam ficção científica e trajes de época. A composição da cena destaca o contraste entre os figurinos e o ambiente natural, criando um clima vibrante e lúdico.
“Saneamento Básico, O Filme” está disponível em diversas plataformas de streaming no Brasil, incluindo Globoplay, HBO Max, Netflix e Mubi.
Nas redes sociais, o filme está sendo lembrado por ter duas estrelas internacionalmente, esperando que mais reconhecimento venha para os brasileiros. “Se o universo estiver seguindo pelo elenco de ‘Saneamento Básico’, os próximos são o Lázaro Ramos e a Camila Pitanga, previu um perfil.
Dois ganhadores do Golden globes no melhor filme nacional chamado Saneamento básico: o filme! pic.twitter.com/5svhoKRu6V— Amanda Ariana (@euamandariana) January 12, 2026
saneamento básico sendo o maior filme do mundo por motivos óbvios!!! pic.twitter.com/7GaAItOhpT— gio (@lonelygn) January 12, 2026
Saneamento Básico: o Filme, vencedor de dois Globos de Ouro pic.twitter.com/ORknqNOEav— EnViado Especial (@arthurmelo) January 12, 2026
o efeito “saneamento basico, o filme”mds!! ja pode segurar teu golden globe, camila pitanga!!pic.twitter.com/tMEC3qrWgU https://t.co/Jqq4b7NOeq— duuh silva (@eiduuhsilva) January 12, 2026
