Quem é o ator que entregou o Globo de Ouro dançando para Wagner Moura?

Vencedor do Globo de Ouro em 2025, Colman Domingo transformou a entrega do prêmio em um dos momentos mais comentados da noite

12/01/2026 17:27

Colman Domingo roubou a cena ao anunciar a vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro
Vencedor do Globo de Ouro em 2025, Colman Domingo foi o responsável por anunciar e entregar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama a Wagner Moura durante a 83ª edição da cerimônia, realizada na madrugada desta segunda-feira (12/1). 

O ator norte-americano roubou a cena ao dançar com o brasileiro enquanto ele subia ao palco para receber o troféu.

Protagonista do drama “Sing Sing”, Colman também chamou atenção ao longo da última temporada de premiações de Hollywood por ser um dos mais bem-vestidos dos tapetes vermelhos.

Ele foi indicado ao Oscar em dois anos consecutivos: em 2024, como Melhor Ator por “Rustin”, cinebiografia do ativista negro e LGBTQIA+ Bayard Rustin, e em 2025, por sua atuação como Divine G em “Sing Sing”.

Reação de Oscar Isaac ao Globo de Ouro de Wagner Moura divide a web

Nas redes sociais, a atitude de Colman Domingo repercutiu entre internautas. Comentários como “CPF e cartão do SUS pra ele”, “Os bons se reconhecem”, “Adorei a dancinha” e “Os carismáticos se atraem” lotaram as publicações.

Outro momento que chamou atenção foi a apresentação da categoria pela atriz Minnie Driver, que dividia o palco com Colman. Antes de anunciar o nome de Wagner Moura, ela disse “Parabéns” em português.

