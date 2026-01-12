Quem é o ator que entregou o Globo de Ouro dançando para Wagner Moura?

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Vencedor do Globo de Ouro em 2025, Colman Domingo foi o responsável por anunciar e entregar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama a Wagner Moura durante a 83ª edição da cerimônia, realizada na madrugada desta segunda-feira (12/1).

O ator norte-americano roubou a cena ao dançar com o brasileiro enquanto ele subia ao palco para receber o troféu.

Protagonista do drama “Sing Sing”, Colman também chamou atenção ao longo da última temporada de premiações de Hollywood por ser um dos mais bem-vestidos dos tapetes vermelhos.

Ele foi indicado ao Oscar em dois anos consecutivos: em 2024, como Melhor Ator por “Rustin”, cinebiografia do ativista negro e LGBTQIA+ Bayard Rustin, e em 2025, por sua atuação como Divine G em “Sing Sing”.

Nas redes sociais, a atitude de Colman Domingo repercutiu entre internautas. Comentários como “CPF e cartão do SUS pra ele”, “Os bons se reconhecem”, “Adorei a dancinha” e “Os carismáticos se atraem” lotaram as publicações.

Outro momento que chamou atenção foi a apresentação da categoria pela atriz Minnie Driver, que dividia o palco com Colman. Antes de anunciar o nome de Wagner Moura, ela disse “Parabéns” em português.