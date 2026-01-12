Assine
POLÊMICA

Timothée e Kylie Jenner brigaram no Globo de Ouro, revela leitura labial

Segundo especialista, a influenciadora estava desconfortável, mas não quis explicar o porquê. Análise também faz leitura de Leonardo DiCaprio

12/01/2026 16:45

Kylie Jenner ao lado do namorado, o ator Timothée Chalamet
Kylie Jenner ao lado do namorado, o ator Timothée Chalamet crédito: Golden Globes / reprodução

Uma especialista em leitura labial ouvida pelo tabloide britânico Daily Mail revelou o que disseram algumas estrelas do cinema durante o Globo de Ouro. A premiação aconteceu no último domingo (11/1), nos Estados Unidos.

Segundo o veículo, o ator Timothée Chalamet, que levou o prêmio de Melhor Ator em Filme de Comédia/Musical por "Marty Supreme", teve uma discussão com sua namorada, a empresária, influenciadora e estrela de reality show Kylie Jenner. Eles teriam conversado acaloradamente na mesa em que estavam quando foram capturados pela transmissão.

No início da suposta discussão, diz a especialista Nicola Hickling, Chalamet se vira para Jenner e diz "você deve me odiar". Ela então teria sorrido e respondido que "sim", antes de o ator perguntar se a parceira estava preocupada, ao que ela novamente respondeu positivamente. Enquanto ele se senta, afirma a Jenner que "você parece incomodada", e a influenciadora diz que "aqui não, você está sendo irritante".

 

Ao vencer o prêmio no Globo de Ouro, batendo concorrentes como Leonardo DiCaprio, que concorreu por "Uma batalha após a outra", Chalamet agradeceu ao diretor Josh Safdie, mas também falou sobre a namorada. "Aos meus pais e parceira, eu amo vocês. Muito obrigado", disse.

Outro momento decifrado pelo Daily Mail tem a ver com DiCaprio. O ator aparece durante o intervalo da premiação conversando animado com alguma pessoa fora do quadro filmado pela câmera da transmissão, apontando para os olhos e para frente e fazendo caras e bocas.

 

Segundo Nicola Hickling, o ator de 51 anos estaria falando com alguém - possivelmente Chase Infiniti, sua colega de elenco em "Uma batalha após a outra"- sobre k-pop. "Eu estava observando você com aquela coisa do k-pop, você ficou tipo 'Isso é... quem é esse? Ah, k-pop'", ele teria dito.

