Assine
overlay
Início Cultura
AMIZADE

Sem internet, Selton Mello descobre prêmio de Wagner Moura 12 horas depois

Ator de "Ainda estou aqui" estava em voo durante a premiação e celebrou a vitória do amigo ao pousar no destino

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
12/01/2026 17:52

compartilhe

SIGA
x
"Brasil no topo!", disse Selton Mello ao celebrar a vitória histórica de Wagner Moura no Globo de Ouro crédito: Instagram/ Reprodução

Selton Mello, de 53 anos, comemorou a conquista de Wagner Moura, de 49, no Globo de Ouro 12 horas após o evento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Quem é a mulher de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado e os filhos do ator

Durante um voo, o ator permaneceu sem saber que seu amigo havia sido premiado como Melhor Ator em Filme de Drama. Ao desembarcar, compartilhou sua emoção nas redes sociais.

"Eu passei 12 horas dentro de um avião, chego agora e vejo essa beleza! Meu irmão Wagner Moura fazendo história! Kleber Mendonça Filho visionário! Emilie, a produtora do filme, que LINDEZA! Brasil no TOPO! Pelo segundo ano consecutivo! Isso é ABSOLUTE CINEMA! ABSOLUTAMENTE BRASIL!", escreveu.

 

Wagner Moura recebeu o prêmio por sua performance em "O Agente Secreto", durante a cerimônia de ontem, em Beverly Hills, na Califórnia. Ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro na categoria masculina. No ano anterior, a brasileira Fernanda Torres havia vencido como Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui", papel que também rendeu a ela uma indicação ao Oscar.

Leia Mais

 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na disputa, o ator baiano superou concorrentes renomados de Hollywood, como Michael B. Jordan (Pecadores), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Joel Edgerton (Sonhos de Trem) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido). Além do prêmio de atuação, "O Agente Secreto" também conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A única categoria em que não levou a estatueta foi Melhor Filme de Drama.

Tópicos relacionados:

ainda-estou-aqui brasil cultura filme globo-de-ouro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay