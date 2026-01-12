Sem internet, Selton Mello descobre prêmio de Wagner Moura 12 horas depois

Selton Mello, de 53 anos, comemorou a conquista de Wagner Moura, de 49, no Globo de Ouro 12 horas após o evento.

Quem é a mulher de Wagner Moura? Conheça Sandra Delgado e os filhos do ator

Durante um voo, o ator permaneceu sem saber que seu amigo havia sido premiado como Melhor Ator em Filme de Drama. Ao desembarcar, compartilhou sua emoção nas redes sociais.

"Eu passei 12 horas dentro de um avião, chego agora e vejo essa beleza! Meu irmão Wagner Moura fazendo história! Kleber Mendonça Filho visionário! Emilie, a produtora do filme, que LINDEZA! Brasil no TOPO! Pelo segundo ano consecutivo! Isso é ABSOLUTE CINEMA! ABSOLUTAMENTE BRASIL!", escreveu.





Wagner Moura recebeu o prêmio por sua performance em "O Agente Secreto", durante a cerimônia de ontem, em Beverly Hills, na Califórnia. Ele se tornou o primeiro brasileiro a conquistar um Globo de Ouro na categoria masculina. No ano anterior, a brasileira Fernanda Torres havia vencido como Melhor Atriz em Filme de Drama por "Ainda Estou Aqui", papel que também rendeu a ela uma indicação ao Oscar.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Na disputa, o ator baiano superou concorrentes renomados de Hollywood, como Michael B. Jordan (Pecadores), Oscar Isaac (Frankenstein), Dwayne Johnson (Coração de Lutador), Joel Edgerton (Sonhos de Trem) e Jeremy Allen White (Springsteen: Salve-me do Desconhecido). Além do prêmio de atuação, "O Agente Secreto" também conquistou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. A única categoria em que não levou a estatueta foi Melhor Filme de Drama.