Veja as fotos de Fernanda Torres com o Globo de Ouro

Fernanda Torres venceu nomes de peso no 82º Globo de Ouro, como Tilda Swinton (por "O quarto ao lado"), Nicole Kidman ("Babygirl"), Angelina Jolie ("Maria Callas"), Kate Winslet ("Lee") e Pamela Anderson ("The last showgirl"), na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama Foto: Robyn Beck/AFP