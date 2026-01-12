Além do Globo de Ouro, Wagner Moura ganhou sacola com brindes que passam de R$ 5 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A estatueta de melhor ator em filme de drama entregue a Wagner Moura no Globo de Ouro deste domingo (11) não foi o único prêmio que o ator brasileiro levou para casa. Além do troféu, o brasileiro garantiu uma "gift bag" de luxo avaliada em até US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,4 milhões) oferecida apenas aos vencedores e apresentadores da cerimônia.

A chamada Ultimate Gift Bag é uma tradição do evento e, neste ano, foi organizada em parceria com a revista de luxo Robb Report. O pacote reúne 35 produtos e experiências de alto padrão, muitos deles personalizáveis de acordo com o perfil do presenteado. Tudo vem acomodado em uma bolsa exclusiva criada pela Atlas Bespoke, feita em camurça natural, com ferragens em tom de ouro e etiqueta especial do Globo de Ouro.

Entre os itens mais cobiçados estão as viagens. A lista inclui estadias em vilas à beira-mar no México, Jamaica e Turks and Caicos, suítes presidenciais na Tailândia e em Singapura, além de pacotes em resorts de luxo nas Maldivas e na Indonésia. Um dos destaques é a possibilidade de se hospedar na Muraka, a primeira residência subaquática do mundo, localizada no Conrad Maldives Rangali Island. Também faz parte do conjunto o fretamento de um iate de luxo por cinco dias pelo Triângulo de Coral, uma das regiões marinhas mais diversas do planeta.

O setor automotivo e de experiências VIP também aparece na sacola. Um dos prêmios permite testar, em um clube privado da Flórida, os carros mais desejados de 2027, enquanto outro dá acesso ao evento "Car of the Year", que reúne executivos e marcas do mercado de luxo.

Mas o item mais caro da edição 2026 não envolve viagens. Trata-se de um conjunto com nove garrafas raríssimas do vinho francês Liber Pater, de safras entre 2006 e 2019, avaliado em US$ 210 mil. Apenas um dos participantes da cerimônia terá direito a esse lote, considerado um dos mais exclusivos do mundo.

A Ultimate Gift Bag também aposta pesado em beleza, bem-estar e autocuidado. Há kits de skincare de marcas premium -incluindo a linha Beau Domaine, criada por Brad Pitt-, tratamentos de spa em hotéis cinco estrelas, um capacete de LED para estímulo do crescimento capilar, experiências fitness em academias ultraprivadas e até retiros de wellness que podem chegar a US$ 20 mil.

No campo da gastronomia e dos destilados, os vencedores podem receber assinaturas de clubes de vinho, caixas de uísque de edição limitada, garrafas de gin acompanhadas de copos artesanais e ingressos para eventos internacionais do universo enológico, como o Golden Vines, além de visitas exclusivas a propriedades em Bordeaux.

Os vencedores não recebem todos os itens, cada um escolhe, a partir de um catálogo, quais experiências e produtos deseja resgatar. As opções mais disputadas, como viagens e vinhos raros, são distribuídas por ordem de confirmação conforme a disponibilidade do produto ou experiência, em um sistema de "primeiro a chegar, primeiro a levar".