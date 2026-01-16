Maravilha do corpo humano é destaque do fim de semana

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

• Sexta-feira (16/1)



A peça “Saudade”, do grupo Os Geraldos, está em cartaz no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Com direção de Douglas Novais e dramaturgia de Julia Cavalcanti e Paula Guerreiro, o espetáculo é inspirado no conto “Pinguinho”, de Viriato Correia, e nos escritos de Rubem Alves. O repertório é cantado em português, espanhol, francês, italiano e latim. Sessões de sexta a segunda-feira, às 20h. Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), na bilheteria do centro cultural.

• Sábado (17/1)



Fim de semana tem de ter boa música. Vinicius Mendes (sax-tenor), Rodrigo Zolet (piano), Davi de Oliveira (baixo acústico) e André Limão Queiroz (bateria) apresentam sucessos do rhythm and blues amanhã em duas sessões, às 21h e às 22h30, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Savassi). Ingressos: R$ 40 e R$ 20, à venda na Sympla.

• Domingo (18/1)



Chama a atenção a mostra “Human bodies – Maravilhas do corpo humano”, no BH Shopping. Podem ser vistos oito corpos humanos inteiros e um de animal, além de detalhes de 100 órgãos do nosso organismo. Tudo de verdade, preservado pela técnica de plastinação criada pelo anatomista e cientista alemão Gunther von Hagens. Horário: domingos e feriados, das 12h às 19h; de segunda a sábado, das 14h às 21h. Ingressos na plataforma blueticket.com.br, com preços de R$ 40 a R$ 220.

Bárbara Oliveira escreveu, dirige e protagoniza 'Frida em fragmentos e passos', em cartaz no Teatro de Bolso Sesiminas nesta segunda-feira Amanda da Silva/divulgação

• Segunda-feira (19/1)



Fã da Campanha de Popularização, a coluna sugere alguns destaques da terceira semana do evento. No Teatro de Bolso do Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia), Bárbara Oliveira encena, às 20h de segunda-feira, “Frida em fragmentos e passos”, peça sobre a mexicana Frida Kahlo escrita e dirigida por ela. Gustavo Pedra é o ator convidado. Ingressos a R$ 25 no site Vá ao Teatro e postos do Sinparc.

• Terça-feira (20/1)



A garotada tem vez na Campanha de Popularização Teatro e Dança. “Os saltimbancos”, com direção de Raimundo Farinelli, estará em cartaz às 16h de terça, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia 2.244, Lourdes). No elenco, Rubens Ramalho, Paulo Victor, Chris Geburah e Raíssa Alves. Os ingressos custam R$ 25 nos postos do Sinparc e no site Vá ao Teatro.

• Quarta-feira (21/1)



“A arca de Noé”, única peça de Vinicius de Moraes destinada às crianças, poderá ser conferida na quarta-feira, às 16h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia 2.244, Lourdes). Adaptação, encenação e direção-geral são assinadas por Fernando Bustamante. Os ingressos custam R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.

• Quinta-feira (22/1)



Leonardo Fernandes volta ao palco nesta Campanha de Popularização em “Frankenstein: fragmentos da guerra”. Com texto de Sérgio Roveri e direção de Eliatrice Gischewski, a peça terá sessão às 20h de quinta, no Teatro Francisco Nunes (Parque Municipal, Avenida Afonso Pena, 1.377, Centro). Os ingressos custam R$ 25 no site Vá ao Teatro e nos postos do Sinparc.



