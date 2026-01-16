Assine
TELEVISÃO

Exposição de fotos promove volta ao passado com história de TV ao vivo

‘70 anos da pioneira de Minas: A TV Itacolomi em fotos’, que será aberta neste sábado (17/1), traz registros de artistas, programas e bastidores da emissora

Mariana Peixoto
Mariana Peixoto
Repórter
Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.
16/01/2026 02:00

Fotografia mostra Toninho Cerezo, com 15 meses de idade, abraçado ao pai, Carlito Cerezo, o palhaço Moleza da TV Itacolomi. A fotografia em preto e branco é de 31/7/1956 e foi tirada na sede da emissora
Toninho Cerezo, com 15 meses, visita o pai, Carlito Cerezo, o palhaço Moleza da TV Itacolomi, na sede da emissora crédito: Acervo Carlos Fabiano - 31/7/1956/MIS-BH

Nascido em 21 de abril de 1955, Toninho Cerezo, um dos maiores craques da história do Clube Atlético Mineiro, tinha 1 ano e três meses quando a fotografia que ilustra esta reportagem foi tirada. Visitava o pai, também Antônio Cerezo, o Carlito, no trabalho. Artista circense, ele era conhecido mesmo como Moleza, o palhaço da TV Itacolomi – na infância, o próprio Toninho fez dupla com o pai. Seu nome? Dureza.

Esta imagem integra a exposição “70 anos da pioneira de Minas: A TV Itacolomi em fotos”, que será aberta neste sábado (17/1) no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH). Desde o final de 2025, o casarão da Avenida Álvares Cabral conta com um segundo espaço expositivo. Os jardins, na parte posterior do terreno, ganharam totens que passaram a abrigar imagens do acervo da instituição.


Para a mostra, foram selecionadas 10 fotografias de Carlos Fabiano Braga, que começou adolescente na TV fundada por Assis Chateaubriand, virou um faz-tudo da emissora mineira, mas se notabilizou pelas fotografias.


Seu acervo, que reúne cerca de 8 mil imagens, é o material fotográfico mais importante sobre a memória da Itacolomi, onde Braga trabalhou de 1956 a 1963. Parte de sua história está no livro “TV Itacolomi. Uma crônica. 100 fotos”.


Ao vivo

Responsável pelo departamento de pesquisa do MIS, Moacir Ricoy chama a atenção para outros registros de Carlos Fabiano selecionados para a mostra: “Tem o astronauta Iuri Gagarin sendo entrevistado; Chico Anysio em um trabalho na Itacolomi; um circo montado dentro do estúdio da TV no último andar do Edifício Acaiaca.” Destaca-se também uma foto do trapalhão Zacarias bastante sério, vestido com uma batina.


“Como na época não havia videotape, tudo era ao vivo e foi perdido. As fotos são uma forma de documentar a memória da TV”, comenta Ricoy. Carlos Fabiano, segundo ele, para ganhar uns trocados a mais, fazia por conta própria as fotos “para vender para o pessoal das escolas. Fazia um sucesso danado”.


A seleção de fotografias é mais uma iniciativa do MIS-BH em torno da Itacolomi (1955-1980). Em dezembro de 2018, foi inaugurada a exposição “TV Itacolomi – A pioneira de Minas”, que reuniu tanto parte do acervo dos Diários Associados, empresa à qual a emissora era vinculada, quanto do próprio museu.


A mostra, de longa duração, ficou em cartaz até o início da pandemia. O MIS também lançou em seu canal do YouTube (@CanalMISBH) uma série de vídeos em torno da trajetória da emissora – programas de auditório, a presença feminina, partidas de futebol e a relação com a censura são alguns temas explorados.


O casarão principal está se preparando para uma nova mostra de longa duração. Será inaugurada na próxima sexta (23/1) a exposição “Do traço ao pixel – Memória da animação brasileira”, que ficará disponível ao público ao longo de 2026 e 2027.


Oficina de animação

Além da abertura da exposição de fotos, o MIS-BH promove também amanhã (17/1), das 10h às 14h, oficina de desenho de animação. Ministrada por Lúcia Santiago, do Grupo Fios, da Escola de Belas Artes da UFMG, a iniciativa pretende incentivar a prática de atividades manuais com a criação de estampas em ecobags, usando estêncil e carimbos. Aberta a crianças a partir de 10 anos, a oficina é gratuita e não demanda inscrição prévia.

“70 ANOS DA PIONEIRA DE MINAS: A TV ITACOLOMI EM FOTOS”
A exposição será aberta neste sábado (17/1), às 10h, no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH), na Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes. Visitação de quarta a sábado, das 10h às 18h. Entrada franca.

