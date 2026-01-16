Exposição de fotos promove volta ao passado com história de TV ao vivo

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Nascido em 21 de abril de 1955, Toninho Cerezo, um dos maiores craques da história do Clube Atlético Mineiro, tinha 1 ano e três meses quando a fotografia que ilustra esta reportagem foi tirada. Visitava o pai, também Antônio Cerezo, o Carlito, no trabalho. Artista circense, ele era conhecido mesmo como Moleza, o palhaço da TV Itacolomi – na infância, o próprio Toninho fez dupla com o pai. Seu nome? Dureza.



Esta imagem integra a exposição “70 anos da pioneira de Minas: A TV Itacolomi em fotos”, que será aberta neste sábado (17/1) no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH). Desde o final de 2025, o casarão da Avenida Álvares Cabral conta com um segundo espaço expositivo. Os jardins, na parte posterior do terreno, ganharam totens que passaram a abrigar imagens do acervo da instituição.



Para a mostra, foram selecionadas 10 fotografias de Carlos Fabiano Braga, que começou adolescente na TV fundada por Assis Chateaubriand, virou um faz-tudo da emissora mineira, mas se notabilizou pelas fotografias.



Seu acervo, que reúne cerca de 8 mil imagens, é o material fotográfico mais importante sobre a memória da Itacolomi, onde Braga trabalhou de 1956 a 1963. Parte de sua história está no livro “TV Itacolomi. Uma crônica. 100 fotos”.



Ao vivo

Responsável pelo departamento de pesquisa do MIS, Moacir Ricoy chama a atenção para outros registros de Carlos Fabiano selecionados para a mostra: “Tem o astronauta Iuri Gagarin sendo entrevistado; Chico Anysio em um trabalho na Itacolomi; um circo montado dentro do estúdio da TV no último andar do Edifício Acaiaca.” Destaca-se também uma foto do trapalhão Zacarias bastante sério, vestido com uma batina.



“Como na época não havia videotape, tudo era ao vivo e foi perdido. As fotos são uma forma de documentar a memória da TV”, comenta Ricoy. Carlos Fabiano, segundo ele, para ganhar uns trocados a mais, fazia por conta própria as fotos “para vender para o pessoal das escolas. Fazia um sucesso danado”.



A seleção de fotografias é mais uma iniciativa do MIS-BH em torno da Itacolomi (1955-1980). Em dezembro de 2018, foi inaugurada a exposição “TV Itacolomi – A pioneira de Minas”, que reuniu tanto parte do acervo dos Diários Associados, empresa à qual a emissora era vinculada, quanto do próprio museu.



A mostra, de longa duração, ficou em cartaz até o início da pandemia. O MIS também lançou em seu canal do YouTube (@CanalMISBH) uma série de vídeos em torno da trajetória da emissora – programas de auditório, a presença feminina, partidas de futebol e a relação com a censura são alguns temas explorados.



O casarão principal está se preparando para uma nova mostra de longa duração. Será inaugurada na próxima sexta (23/1) a exposição “Do traço ao pixel – Memória da animação brasileira”, que ficará disponível ao público ao longo de 2026 e 2027.



Oficina de animação

Além da abertura da exposição de fotos, o MIS-BH promove também amanhã (17/1), das 10h às 14h, oficina de desenho de animação. Ministrada por Lúcia Santiago, do Grupo Fios, da Escola de Belas Artes da UFMG, a iniciativa pretende incentivar a prática de atividades manuais com a criação de estampas em ecobags, usando estêncil e carimbos. Aberta a crianças a partir de 10 anos, a oficina é gratuita e não demanda inscrição prévia.

“70 ANOS DA PIONEIRA DE MINAS: A TV ITACOLOMI EM FOTOS”

A exposição será aberta neste sábado (17/1), às 10h, no Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH), na Avenida Álvares Cabral, 560, Lourdes. Visitação de quarta a sábado, das 10h às 18h. Entrada franca.