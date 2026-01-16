‘O gerente da noite’ é série de suspense que vale a pena

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Uma década mais tarde, o Prime Video ressuscita uma minissérie nascida de um romance de John Le Carré (1931-2020). Com três episódios (de um total de seis) já disponíveis, “O gerente da noite”, agora transformado em série (e com uma terceira temporada já prevista), acompanha as novas aventuras de Jonathan Pine (Tom Hiddleston).



Militar que se torna profissional da hotelaria e, depois, espião, Pine derrubou um brutal traficante de armas vivido por Hugh Laurie na primeira temporada. Essa história, que nasceu de uma parceria entre o canal AMC e a BBC, era particularmente fiel ao livro de Carré, o escritor clássico da espionagem. Pois a trama recém-lançada se distancia do original.



Nove anos depois de abater Richard Roper (Laurie), Pine não mais trabalha em hotéis. Atua sob codinome como o chefe da divisão noturna de uma seção pouco importante do MI-6. Traumatizado diante dos acontecimentos do passado, ele leva uma vida pacata. Só que, ao avistar um dos antigos mercenários de Roper, essa vidinha mais ou menos começa a desmoronar.



Missão na Colômbia

A nova missão o leva a uma teia do crime organizado na Colômbia, com passagens por Medellín e Cartagena, noitadas com cenários magníficos regadas a champagne e cocaína. Infiltrado, ele se faz passar por um inglês cheio de verdinhas e nenhum escrúpulo que precisa lavar dinheiro.



Seu alvo é Teddy dos Santos (Diego Calva), jovem colombiano que usa como fachada uma fundação para salvar órfãos cujos pais morreram na guerra do narcotráfico.



Nos episódios já disponíveis, sua antiga colega de MI-6, Angela Burr (Olivia Colman) faz só uma aparição (a aguardar se ela retorna efetivamente à história). Pine agora conta com dois fiéis companheiros, Sally (Hayley Squires) e Basil (Paul Chahidi).



A história se torna muito pessoal para o espião, e é quase uma briga de Davi e Golias, pois o trio desconfia dos próprios colegas do MI-6, em especial da nova chefe, Mayra (Indira Varma).



Uma das boas revelações de “Daisy Jones & The Six”, Camila Morrone interpreta Roxana Bolaños, colombiana com passado de violência. Radicada em Miami, ela trabalha para Teddy e se vê obrigada a colaborar com Pine. Atormentado, o espião, a despeito da beldade latina ao seu lado, não descansa um só minuto do alvo.



Assim como a trama lançada em 2016 (na época, “O gerente da noite” levou os Emmys de Melhor Direção para Susanne Bier e Trilha Sonora), esta é devidamente complexa. A gente leva um tempo para compreender a conspiração que Pine tenta desvendar.



O final do terceiro episódio traz uma revelação que deverá colocar mais água na fogueira. A aguardar pelo próximo, que entra no ar neste domingo (18/1).



Mais maduro, Hiddleston, que chegou a ser cogitado como James Bond, nunca chegará a Daniel Craig ou Michael Fassbender. Por falar nisto, 007 é uma referência clara, a começar pela abertura da série. Mesmo que neste renascimento “O gerente da noite” esteja muito atrás da produção original, uma trama adulta de espiões nunca deve ser deixada de lado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“O GERENTE DA NOITE”

• A segunda temporada tem seis episódios. Três deles estão disponíveis no Prime Video. Novos episódios aos domingos.