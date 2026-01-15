Quem é Emilie Lesclaux, a esposa de Kleber Mendonça Filho e produtora de 'O Agente Secreto'
Produtora francesa mantém um perfil discreto fora dos bastidores, mas tem se mostrado peça central nas obras do diretor pernambucano
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso internacional de "O Agente Secreto" -que rendeu ao Brasil duas estatuetas no Globo de Ouro 2026- colocou também sob os holofotes um nome que aparece de forma na filmografia de Kleber Mendonça Filho com certa constância: Emilie Lesclaux, francesa creditada como produtora do longa e presença frequente ao lado do diretor na temporada de premiações nos Estados Unidos.
Aos 46 anos, Lesclaux mantém um perfil discreto fora dos bastidores, mas tem se mostrado peça central nas obras do pernambucano. Casada com Kleber, ela é mãe dos gêmeos Tomás e Martin e acabou despertando curiosidade do público ao subir ao palco para acompanhar os agradecimentos ligados ao filme.
A história dela com Recife -e com Kleber- começa bem antes dos tapetes vermelhos. Nascida em Bordeaux em 1979, Emilie chegou à capital pernambucana em 2002 para trabalhar no Consulado-Geral da França no Nordeste. Formada em ciências políticas, passou a atuar em cooperação cultural e, nesse circuito, conheceu o diretor quando ele trabalhava com programação de cinema na Fundação Joaquim Nabuco.
A virada para o audiovisual veio com a criação da Cinemascópio, produtora independente fundada pelo casal, que virou a casa de projetos do casal. Nos anos 2000, Lesclaux assinou (ao lado de Kleber) a produção de curtas e trabalhos como "Eletrodoméstica", e o documentário "Crítico" -um conjunto observado em festivais e que ajudou a pavimentar o caminho do diretor para os longas.
Na fase de reconhecimento amplo, a assinatura da Cinemascópio aparece em títulos como "O Som ao Redor" (2013), "Aquarius" (2016) e "Bacurau" (2019). Fora das telas, Lesclaux e Mendonça Filho também estão por trás do Janela Internacional de Cinema do Recife, festival criado em 2008 e do qual são diretores artísticos.
Em "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura, a parceria volta ao centro -agora com troféus: o filme venceu Melhor Filme em Língua Não Inglesa e Moura levou Melhor Ator em Drama no Globo de Ouro. A campanha segue mirando o Oscar 2026, com a lista de indicados prevista para 22 de janeiro.