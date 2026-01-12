Globo de Ouro é termômetro para o Oscar? Entenda a relação entre as premiações

A temporada de premiações começou com o Globo de Ouro e, como acontece todo ano, a mesma pergunta surge na cabeça dos cinéfilos: os vencedores de hoje serão os mesmos do Oscar? A resposta curta é: nem sempre, mas a cerimônia funciona como um forte indicativo do que está por vir na premiação mais importante do cinema.

Historicamente, o Globo de Ouro se consolidou como uma espécie de "prévia de luxo" do Oscar. Por ocorrer antes, ele ajuda a criar uma narrativa, impulsionando certos filmes e atuações na corrida pela estatueta dourada. Um bom exemplo recente é "Oppenheimer", que dominou o Globo de Ouro em 2024 e repetiu o feito no Oscar, levando o prêmio de Melhor Filme.

Leia Mais

A lógica é simples: vencer um prêmio importante gera mais visibilidade. Os estúdios aproveitam essa publicidade para reforçar suas campanhas, e os membros da Academia, que votam no Oscar, acabam sendo influenciados por essa onda. Um filme que sai do Globo de Ouro com vários troféus ganha um selo de favorito.

As diferenças que mudam o jogo

Apesar da forte correlação, existem diferenças cruciais entre as duas premiações. A principal delas está em quem vota. O Globo de Ouro é decidido por um grupo de cerca de 300 jornalistas internacionais que cobrem Hollywood. Já o Oscar conta com os votos de mais de 10 mil membros da indústria cinematográfica, incluindo atores, diretores e roteiristas.

Outro ponto fundamental são as categorias. O Globo de Ouro divide seus prêmios principais de filme, ator e atriz em duas categorias distintas: drama e comédia ou musical. Isso abre espaço para que mais produções sejam premiadas. O Oscar, por sua vez, unifica tudo em uma única categoria principal, tornando a disputa mais acirrada.

Essa divisão já resultou em surpresas. Em 2017, "La La Land" venceu como Melhor Filme de Comédia ou Musical no Globo de Ouro, mas foi "Moonlight", que concorria na categoria Drama, que levou o Oscar de Melhor Filme naquele ano.

O que o histórico nos diz?

Analisando a última década, a conexão é notável, mas não é uma regra. Dos dez últimos filmes que levaram o Oscar de Melhor Filme, cinco também foram premiados em uma das categorias principais do Globo de Ouro (drama ou comédia/musical). Nos outros cinco casos, os vencedores foram diferentes, como na vitória de "Parasita" no Oscar de 2020, que não havia levado o prêmio principal no Globo de Ouro.

Portanto, a estatística mostra que, embora não seja uma previsão garantida, o Globo de Ouro funciona como um excelente termômetro. Acompanhar seus vencedores é uma ótima maneira de entender quais filmes ganharam força na corrida, definindo os favoritos e direcionando as conversas até a noite mais aguardada do cinema.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.