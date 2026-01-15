Locações de 'O Agente Secreto' viram roteiro turístico no Recife

RECIFE, E (FOLHARESS) - O sucesso do filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e protagonizado por Wagner Moura, transformou as locações do longa-metragem no mais novo roteiro turístico pela capital pernambucana.

Premiado no último domingo (11) com o Globo de Ouro de melhor filme em língua estrangeira e de melhor ator dramático, "O Agente Secreto" revive o Recife da década de 1970, durante os anos de chumbo. Na trama, que representará o Brasil no Oscar, Moura interpreta um professor universitário que retorna à cidade para se refugiar de ameaças do passado e reencontrar o filho.

De olho no burburinho da temporada de premiações, que aumenta o interesse de cinéfilos e turistas em visitar alguns dos cenários do filme, uma agência local organizou um passeio que leva aos principais endereços que serviram de cenário para o filme. Nele, é possível revisitar as emoções dos personagens e entender melhor como era a capital do frevo em plena época da ditadura.

A La Ursa Tours, agência comandada pelo guia local Roderick Jordao, de 46 anos, montou um percurso com os principais pontos do filme, que foram rodados em torno do bairro de Boa Vista, região central do Recife.





O passeio começa no parque Treze de Maio, próximo à Faculdade de Direito do Recife e termina no tradicional Cinema São Luiz, que está localizado no também histórico edifício Duarte Coelho, na rua Aurora. O roteiro guiado custa R$ 40 por pessoa.

Wagner Moura fez história ao tornar-se o primeiro brasileiro a receber o prêmio de melhor ator em filme de drama, no Globo de Ouro 2026 por "O Agente Secreto". No agradecimento, ele disse: “Eu acho que se um trauma pode ser passado por gerações, os valores também podem. Esse prêmio vai para quem está seguindo seus valores em momentos difíceis”. Reprodução de vídeo TV Globo Após o discurso em inglês, Wagner completou: "Para todo mundo no Brasil assistindo isso agora, viva o Brasil, viva a cultura brasileira!" "O Agente Secreto" ganhou o Globo de Ouro de Melhor Filme em Língua Não Inglesa. Ao receber a estatueta, o diretor Kleber Mendonça Filho mandou uma mensagem de "alô, Brasil", fez agradecimentos ao elenco e destacou Wagner Moura, que estava com ele no palco: "as melhores coisas acontecem quando você tem um grande ator e um grande amigo". Reprodução de vídeo TV Globo Além da conquista individual do ator, o longa "O Agente Secreto" também foi premiado na categoria de Melhor Filme Internacional, ampliando a visibilidade da produção brasileira na temporada de premiações. Divulgação/Victor Jucá Embora os vencedores nem sempre coincidam com os resultados do Oscar, a premiação costuma ser termômetro para os títulos e artistas que começam a ganhar projeção internacional. E as vitórias no Globo de Ouro consolidam essa expectativa. Reprodução / YouTube / O AGENTE SECRETO | Trailer Oficial 1 Na visão da revista "Variety", Wagner Moura é um dos potenciais indicados à estatueta em 2026 por "O Agente Secreto". Divulgação Recentemente, aliás, Wagner Moura entrou para a história ao se tornar o primeiro sul-americano a receber o Golden Eye Award, no Festival de Zurique. A honraria reconhece sua trajetória como ator e diretor, além de destacar sua atuação em "O Agente Secreto". Reprodução / Instagram / NYFF New York Film Festival @thenyff Wagner Moura nasceu em Salvador, capital da Bahia, em 27 de junho de 1976. Apenas um dos grandes artistas do celeiro de talentos que é o estado da Bahia. Flickr Zé Carlos Barretta No teatro, ele despontou na década de 1990, conquistando reconhecimento por atuações marcantes. Já no cinema, fez sua estreia em 2000, no longa "Sabor da Paixão", ao lado do também brasileiro Murilo Benício e da atriz espanhola Penélope Cruz. Reprodução Em seguida, Moura emplacou papéis em vários filmes de sucesso, como "Abril Despedaçado" (2001), "Deus é Brasileiro" (2003), "Carandiru" (2003), "Ó, Paí, Ó" (2007) e "Saneamento Básico, O Filme" (2007). Divulgação/Zeca Guimarães Em 2007, o ator brasileiro ganhou uma projeÃ§Ã£o ainda maior com o lanÃ§amento do sucesso "Tropa de Elite", do diretor JosÃ© Padilha, no qual interpreta o icÃŽnico CapitÃ£o Nascimento. O sucesso se repetiu em 2010, com a continuaÃ§Ã£o "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora Ã© Outro". DivulgaÃ§Ã£o Os dois filmes foram aclamados internacionalmente por sua representação realista da violência urbana e corrupção no Brasil. Divulgação Wagner Moura também atuou em novelas, como "A Lua Me Disse" (2005) e "Paraíso Tropical" (2007), e na minissérie "JK" (2006), baseada na vida do ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek. Reprodução TV Globo Em 2013, Moura atuou ao lado dos astros de Hollywood Matt Damon e Jodie Foster no filme de ficção científica "Elysium", que teve avaliações razoáveis da crítica. Divulgação Em 2015, Wagner Moura estrelou mais uma produção de grande repercussão internacional: a série "Narcos", que teve três temporadas. Na trama, ele interpreta o colombiano Pablo Escobar, um dos mais poderosos e temidos chefes do tráfico de drogas da história. Reprodução/Netflix Moura também começou a se destacar como cineasta. Em 2021, ele dirigiu seu primeiro longa-metragem, "Marighella". Um filme biográfico sobre o guerrilheiro Carlos Marighella, que recebeu aclamação da crítica e consolidou sua versatilidade artística. Divulgação Moura seguiu com papéis de destaque em produções internacionais, como a série "Iluminadas" (2022), com a atriz Elizabeth Moss, e o filme "O Agente Oculto" (2022), com os astros Ryan Gosling ("Barbie") e Chris Evans ("Capitão América"). Divulgação Ao longo da carreira, Moura colecionou prêmios importantes, como o Guarani do Cinema Brasileiro de Melhor Ator por "Tropa de Elite" (2007) e "Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro" (2010). Além da carreira como ator, Wagner Moura também é músico e vocalista da banda de rock "Sua Mãe". divulgação Em 2024, Wagner Moura integrou o elenco do filme Guerra Civil, produção internacional dirigida por Alex Garland. Na trama, ele atua ao lado de Kirsten Dunst, reforçando sua presença em projetos de destaque no cinema mundial. divulgação / a24 Por trás das câmeras, Moura vive um relacionamento discreto com a fotógrafa Sandra Delgado desde 2001. Eles têm três filhos. Reprodução/Instagram Voltar Próximo

Caso não tenha visto o longa, cuidado com spoilers a seguir

No parque Treze de Maio, além de descobrir onde foram rodadas cenas como as que envolvem a Perna Cabeluda, o visitante poderá conhecer obras do artista plástico pernambucano Abelardo da Hora, que adornam o espaço.

Em seguida, o roteiro chega ao Ginásio Pernambucano. O espaço, que no filme funciona como um cartório, foi fundado em 1825 e é a escola mais antiga em funcionamento no Brasil. Com prédio tombado pelo Iphan, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1984, a instituição formou nomes como Clarice Lispector, Ariano Suassuna e o ex-presidente Epitácio Pessoa.

Outro ponto interessante do percurso é o Chá Mate Brasília, tradicional lanchonete que funciona na área central do Recife desde 1984 e tem o chá de erva-mate como carro-chefe do cardápio.

Pinheiro, de 58 anos, dono do local, que no filme é chamado de Dunga Mate, aproveitou a onda de sucesso para criar uma bebida em homenagem ao filme. O novo sabor, batizado de Agente Secreto, traz dois ingredientes, mantidos em sigilo por ele.

Pinheiro conta que começou a trabalhar aos 14 anos, quando pediu ao pai uma câmera fotográfica da marca Yashica. O pai não deu moleza ao filho e teria dito a ele: "Se quiser a máquina, você mesmo pode trabalhar na lanchonete e comprar com o seu próprio dinheiro".

Foi assim que ele passou a servir chás e lanches, e com o pai conseguiu manter a tradição da casa de mate. José diz se orgulhar de ter feito parte do filme e brinca dizendo que, se a obra ganhar o Oscar, terá de comemorar com um Agente Secreto geladinho.

Também no bairro da Boa Vista, uma discreta entrada na rua do Riachuelo leva à Vila Santo Antônio, um conjunto histórico de casas construídas na década de 1940. Antes ignorada por quem por ali andava, a passagem começou a chamar a atenção por servir de cenário para uma das cenas mais emblemáticas do filme.

É neste local que foram gravados os principais trechos com a atriz Tânia Maria, que interpreta Dona Sebastiana. A personagem vivida pela artesã do Rio Grande do Norte impressionou a crítica com uma interpretação naturalista e engraçada, que tem feito o público cair na gargalhada durante as sessões.

Num dos momentos mais lembrados pelos cinéfilos, Dona Sebastiana fuma um cigarro na entrada da pequena vila com uma elegância que remete aos clássicos da era de ouro de Hollywood. Em busca de likes no Instagram, visitantes tentam reproduzir o enquadramento exato da cena ou fazer a sua própria releitura dela.

O passeio turístico tem fim no Cinema São Luiz, local que abriga um orelhão como aquele usado por Moura nas imagens que ilustram os cartazes de divulgação de "O Agente Secreto".

Hoje um ícone nostálgico e raro na paisagem urbana nacional, o orelhão ganhou papel simbólico na narrativa, já que costumava ser um meio de comunicação seguro e anônimo usado por militantes nos anos da ditadura.

Além de integrar o cenário, o São Luiz foi palco da estreia nacional de "O Agente Secreto", em setembro. Aberto em 1952, é um dos poucos cinemas de rua ainda em funcionamento no Recife.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Fechado desde 2022 para obras no forro de gesso e nas instalações elétricas, foi reaberto parcialmente ao público, durante a 15ª edição do festival Janela Internacional de Cinema do Recife, em 2024. No nº 175 da rua da Aurora, a sala reforça a conexão entre patrimônio cultural, memória urbana e produção audiovisual.