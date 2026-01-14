Assine
TIPICAMENTE BRASILEIRO

O que Wagner Moura tem a ver com um prato típico do Pará?

Ator carrega no sobrenome prato tradicional do Norte do Brasil

Maria Dulce Miranda
14/01/2026 14:10

Wagner Moura conquistou o Globo de Ouro como melhor ator dramático
Wagner Moura tem nome de prato típico do Norte do país

Wagner Moura carrega um sobrenome pra lá de inusitado. O ator, que entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a levar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, foi batizado como Wagner Maniçoba de Moura. 

O sobrenome diferentão remete a a um prato típico do Norte do Brasil. A Maniçoba é feita com maniva (folhas moídas da mandioca-brava) cozidas por dias para eliminar toxinas, misturadas com diversas carnes salgadas e defumadas (porco, boi, linguiça, bacon, charque) e servida com arroz e farinha, sendo uma versão "feijoada sem feijão".

Maniçoba: Conhecida como "a feijoada paraense", é feita com folhas de mandioca brava trituradas (maniva), cozidas por até sete dias. Mistura carnes salgadas, defumadas e frescas, sendo servida com arroz e farinha.

Para fazer o prato, a folha da mandioca-brava (maniva) é triturada e cozida por vários dias (geralmente sete) para neutralizar o ácido cianídrico, que é venenoso.

A relação foi explicada pelo próprio Wagner em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown. Ao relembrar a origem familiar do nome, o ator mostrou intimidade com o prato típico.

“A família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba. Que é essa comida, muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no Recôncavo da Bahia também. Não sei de onde vem esse nome, mas acho fod* ter um nome brasileiro, indígena. A família da minha mãe é a família Maniçoba”, contou.

Questionado por Mano Brown e pela jornalista Semayat Oliveira, Wagner revelou entusiasmo ao falar da receita — e fez questão de explicar seu preparo, conhecido pela complexidade.

“Já comeu, Brown? É bonzão. Mas é pesado. É feito com folha de mandioca, então tem que ficar na água um tempão para tirar o veneno, porque é venenosa”, explicou o ator.

Wagner tem uma tia que usa publicamente o sobrenome: trata-se de Roró Maniçoba, nome político de Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, prefeita de Floresta (PE). “Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro e levar o talento brasileiro ainda mais longe”, escreveu no domingo.

Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano.
Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga).
Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas.
Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama.
Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico.
"[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos"
Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade.
"Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infância, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertão da Bahia quanto de Salvador"
Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional.
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia.
Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco.
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes.
A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas.
O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962.
A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de "capital do coco".
Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas.
