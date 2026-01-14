O que Wagner Moura tem a ver com um prato típico do Pará?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Wagner Mouracarrega um sobrenome pra lá de inusitado. O ator, que entrou para a história ao se tornar o primeiro brasileiro a levar o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama, foi batizado como Wagner Maniçoba de Moura.
O sobrenome diferentão remete a a um prato típico do Norte do Brasil. A Maniçoba é feita com maniva (folhas moídas da mandioca-brava) cozidas por dias para eliminar toxinas, misturadas com diversas carnes salgadas e defumadas (porco, boi, linguiça, bacon, charque) e servida com arroz e farinha, sendo uma versão "feijoada sem feijão".
Para fazer o prato, a folha da mandioca-brava (maniva) é triturada e cozida por vários dias (geralmente sete) para neutralizar o ácido cianídrico, que é venenoso.
A relação foi explicada pelo próprio Wagner em entrevista ao podcast Mano a Mano, apresentado por Mano Brown. Ao relembrar a origem familiar do nome, o ator mostrou intimidade com o prato típico.
“A família da minha mãe tem esse sobrenome Maniçoba. Que é essa comida, muito comum no Norte do Brasil, no Pará, mas no Recôncavo da Bahia também. Não sei de onde vem esse nome, mas acho fod* ter um nome brasileiro, indígena. A família da minha mãe é a família Maniçoba”, contou.
Wagner tem uma tia que usa publicamente o sobrenome: trata-se de Roró Maniçoba, nome político de Rosângela de Moura Maniçoba Novaes Ferraz, prefeita de Floresta (PE). “Orgulho imenso de ver o meu sobrinho Wagner Moura vencer o Globo de Ouro e levar o talento brasileiro ainda mais longe”, escreveu no domingo.
Recém-premiado como melhor ator no Globo de Ouro, Wagner Moura carrega na própria história uma infância marcada por transformações profundas no sertão baiano. Reprodução/TV Globo
Ele viveu parte dos primeiros anos em Rodelas, cidade que deixou de existir após ser inundada para dar lugar à Usina Hidrelétrica de Itaparica (hoje Usina Luiz Gonzaga). Panoramio - ARANHACELLDIGITAIS
Com o alagamento da região, os moradores precisaram ser realocados para um novo município, conhecido como Nova Rodelas. Flickr - Glauco Umbelino
Na época da mudança, o futuro ator chegou a aparecer em uma reportagem de televisão, ainda criança, com o rosto coberto de lama. Reprodução
Anos depois, Wagner chegou a comentar sobre a antiga Rodelas em entrevistas, sempre com tom nostálgico. Reprodução/Internet
“[Rodelas] é uma cidade linda. Tenho uma memória de uma cidade idílica. Queria voltar lá pra mostrar a cidade para os meus filhos", disse ele, em 2011. Reproduc?a?o/YouTube
"Mas eu fico sem querer ir porque é outra cidade, e eu tenho medo de apagar aquela memória tão boa que eu tenho dali”, completou o ator na época. Reproduc?a?o/YouTube
Em outra ocasião, durante participação no programa Papo de Segunda, o artista refletiu sobre como suas origens moldaram sua identidade. Reproduc?a?o/YouTube
â??Sou resultado do lugar de onde vim, da minha infÃ¢ncia, do contexto cultural onde fui forjado, tanto do sertÃ£o da Bahia quanto de Salvador", disse. Reproduc?a?o/YouTube
Segundo ele, preservar essa trajetória é essencial, pois é justamente essa bagagem que o diferencia e dá sentido à sua atuação artística, inclusive no cenário internacional. Reprodução/YouTube
Atualmente, o ator vive em Los Angeles, embora tenha um apartamento em Salvador, na Bahia. Divulgac?a?o/Cibelle Levi
Rodelas fica situada no norte do estado da Bahia, na região Nordeste do Brasil, às margens do rio São Francisco. Divulgac?a?o/Prefeitura de Rodelas
Segundo o último Censo, realizado em 2022, o município tem cerca de 10,3 mil habitantes. Reproduc?a?o/YouTube
A história do município remonta ao período colonial brasileiro, quando a área fazia parte das rotas migratórias indígenas. Reproduc?a?o/YouTube
O distrito foi criado em 1922 dentro do então município de Glória e só se emancipou como município em 31 de julho de 1962. Reproduc?a?o/YouTube
A economia do município é impulsionada pela agricultura irrigada, com destaque para a produção de coco, o que lhe rende o título de "capital do coco". Vijaya narasimha por Pixabay
Culturalmente, Rodelas preserva tradições ligadas à história sertaneja e à presença indígena, sendo palco de eventos como a Semana dos Povos Indígenas. Divulgac?a?o/Secretaria de Cultura do Estado da Bahia