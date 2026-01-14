Quanto custa o look de Wagner Moura e Sandra Delgado no Globo de Ouro?

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Wagner Moura foi um dos grandes destaques do tapete vermelho do Globo de Ouro, no último domingo (11/1), ao unir uma vitória histórica para o cinema brasileiro – foi o primeiro a vencer o prêmio de Melhor Ator em Filme de Drama – a um visual que se destacou na premiação. Ao lado da esposa, a jornalista e fotógrafa Sandra Delgado, o ator chamou atenção pelas escolhas fashion que misturaram sofisticação, minimalismo e grifes internacionais.

Moura apostou em um terno branco customizado da Maison Margiela, assinado pela stylist italiana Ilaria Urbinati, conhecida por vestir grandes nomes de Hollywood. O look incluiu um blazer branco de abotoamento duplo, avaliado em cerca de R$ 21,5 mil, peça que aparece esgotada na versão clara no site da Farfetch.

A produção foi completada com calça preta, gravata borboleta e o icônico sapato Tabi, também da Maison Margiela. Embora o valor exato do calçado usado pelo ator não tenha sido divulgado, modelos semelhantes variam entre R$ 11 mil e R$ 17 mil, podendo chegar a cifras ainda maiores em versões especiais.

No pulso, Wagner usou um relógio da Omega, avaliado em aproximadamente R$ 95,1 mil. O modelo conta com caixa de 40 mm, diamantes cravejados na moldura, ponteiros e marcadores em ouro branco 18 quilates e pulseira de couro de crocodilo preto — um dos itens mais luxuosos vistos no tapete vermelho da noite.

Ou seja, o valor total do look ultrapassa os R$ 100 mil.

Sandra Delgado apostou no minimalismo

Enquanto Wagner apostou no luxo maximalista, Sandra Delgado escolheu um caminho mais discreto e elegante. A jornalista usou um conjunto da estilista Nadine Merabi, grife britânica-libanesa conhecida por peças ready-to-wear com cortes marcantes e estética glamourosa.

O look foi composto por um top assimétrico de gola alta com ombreiras, avaliado em £285 (cerca de R$ 1.788) e calça flare com detalhe acetinado na cintura, no valor de £235 (aproximadamente R$ 1.475,02). No site da marca, que não é vendida no Brasil, há opções do look em branco.

Para arrematar a produção, Sandra apostou em brincos alongados e uma clutch Dolce & Gabbana do modelo Marlene, avaliada em R$ 13.500.

Nas redes sociais, os comentários exaltam a elegância discreta de Delgado. “Modelagem impecável e a elegância de deixar ele como protagonista”, escreveu um perfil.

“Gente, eu gostei, achei elegante e sofisticado. Certamente combina com a personalidade dela. Nem todo mundo fica confortável de brilhos e vestidos exuberantes. Antes de se importar em ficar bonita para os outros ela tem que se sentir bem. Sem contar que a estrela era ele, ainda que ela tenha importância também, mas quem sabe, ela não quis roubar atenção para si. Achei chique. Nota-se que é um casal que não veste ego”, disse outro. “Chiquérrima porque o acessório é o boy e o troféu”, brincou um terceiro.

